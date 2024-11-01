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Мостовой — лучший игрок «Зенита» по итогам октября

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Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:11
Моё Почтение!!!
Полностью согласен!!!)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:50
Приветствую!Они те ихнии оттуда! А Мостовой российский и поэтому....ну Вы поняли!
stanichnik
stanichnik ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:53
Доброго Здоровья losman!
Заканчивать свои посты таким девизом меня сподвиг один активный пользователь soccera, болельщик Спартака, который в друзьях у многих болельщиков Динамо и по сей день. Не скрою и я с ним долго и тепло общался в закрытом клубе, раньше на этом сайте были такие, старожилы помнят. Но когда Динамо вылетело в ФНЛ, при чём ещё можно было спастись, не проиграй Спартак Уфе, но красно-белые слили тот матч. Так вот он, утешая всех болельщиков бело-синих ,в это же время больше всех умилялся нашей трагедией, не стесняясь в эпитета только уже в другом клубе среди своих собратьев, не подозревая о том, что у меня был доступ к ним и я читал все его комментарии по этому поводу, тогда-то я и стал почти все свои посты заканчивать фразой, Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:41
Болейте за своих, а не против чужих! - Хороший девиз. Он мне напомнил как мне однажды очень хотелось поболеть за своих в чужом краю.) Не помню в каком году, Зенит играл с Атлетико в Мадриде. Мы стояли в Барселоне под погрузкой. Игра была поздно, а рано утром был запланирован выход, смотаться в Мадрид я не успевал. В городе, у площади Каталонии, зашёл в Ла Таверна, думал посмотреть на большом экране, а там полный зал народа, шум-гам, Барселона играла с Лацио, кажется. Спросил как играет Атлетико с Зенитом……… лучше бы не спрашивал. Сразу понял что я тут лишний, быстро в метро и до Ла Фактория, чтобы успеть в кают компании посмотреть на маленьком экране.)
Capral
Capral ответ nubom (раскрыть)
вчера в 16:21
Отлично сказано и с перчиком!!!!!!! Жирнейший Вам лайк!!!
nubom
nubom
вчера в 16:20
Трех-четырех бразильцев на поле вполне достаточно для карнавала после голов Мостового и Глушенкова...
h6f3wdr2269f
h6f3wdr2269f
вчера в 16:18
Полузащитник Андрей Мостовой — настоящий герой «Зенита»! Его блестящая игра в октябре принесла команде множество побед и заслуженное признание болельщиков. Его мастерство и преданность клубу заслуживают самых высоких похвал.
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 16:13
Рад, что он потихоньку возвращается на свой уровень после плохого прошлого сезона.
Capral
Capral
вчера в 15:55
Сенатов.

И много наёмников в Зените забивают? Мне вообще показалось, что кроме Глушенкова, никто забить не может. А Кассьерра не по праздникам забивает, или напомнить тебе его прошлый бездарный сезон? И что значит по праздникам? Нападающий- человек зависимый, какой бы гениальный он ни был- это не отдельное государство. Чего бы стоил, тот же Тюкавин без поддержки партнёров?

Мостовой- талантливый парень, к тому же не форвард, а атакующий полузащитник, который, очень качественно выполняет свою работу.
5ku6c9zfyscd
5ku6c9zfyscd
вчера в 15:48
А это не станет дискриминацией бразильского большинства?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:46
Вся проблема в том, что Мостовой попадает в ворота только по праздникам. По большим. В другие дни его целью являются только воробьи. Легионеры играют на высоком уровне в каждом туре.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:38
Рад за Мостового, что его признали лучшим игроком месяца в октябре в питерской команде. Ещё больше рад, что именно российский игрок снова стал лучшим на фоне дорогостоящих латиноамериканских футболистов. Может всё таки стоит наконец-то главному газовику страны прислушаться к руководителям других богатых российских клубов и сократить число легионеров, а делать больше ставку на своих, пусть недоморощенных, но российских футболистов, тем более пока не играем в международных турнирах.
Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman
вчера в 15:32
Мостовой набирает форму. Если будет выходить всё время в стартовом составе то может потеснить бразильцев. Игрок он хороший.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:30
При всей моей "любви" к Зениту! Это новость радует!
drug01
drug01
вчера в 14:30
Согласен Мостовой в хорошей форме!!!
adekvat
adekvat
вчера в 14:29
Бомбардир лучший да, игрок не знаю.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:01
Пора уже бремя лидерства на себя от карнавальщиков забирать...
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