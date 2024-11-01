Мостовой — лучший игрок «Зенита» по итогам октября

Полузащитник Андрей Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» по итогам октября.
В 5 матчах прошлого месяца футболист забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
Полузащитник Андрей Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» по итогам октября.
В 5 матчах прошлого месяца футболист забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Заканчивать свои посты таким девизом меня сподвиг один активный пользователь soccera, болельщик Спартака, который в друзьях у многих болельщиков Динамо и по сей день. Не скрою и я с ним долго и тепло общался в закрытом клубе, раньше на этом сайте были такие, старожилы помнят. Но когда Динамо вылетело в ФНЛ, при чём ещё можно было спастись, не проиграй Спартак Уфе, но красно-белые слили тот матч. Так вот он, утешая всех болельщиков бело-синих ,в это же время больше всех умилялся нашей трагедией, не стесняясь в эпитета только уже в другом клубе среди своих собратьев, не подозревая о том, что у меня был доступ к ним и я читал все его комментарии по этому поводу, тогда-то я и стал почти все свои посты заканчивать фразой, Болейте за своих, а не против чужих!
Заканчивать свои посты таким девизом меня сподвиг один активный пользователь soccera, болельщик Спартака, который в друзьях у многих болельщиков Динамо и по сей день. Не скрою и я с ним долго и тепло общался в закрытом клубе, раньше на этом сайте были такие, старожилы помнят. Но когда Динамо вылетело в ФНЛ, при чём ещё можно было спастись, не проиграй Спартак Уфе, но красно-белые слили тот матч. Так вот он, утешая всех болельщиков бело-синих ,в это же время больше всех умилялся нашей трагедией, не стесняясь в эпитета только уже в другом клубе среди своих собратьев, не подозревая о том, что у меня был доступ к ним и я читал все его комментарии по этому поводу, тогда-то я и стал почти все свои посты заканчивать фразой, Болейте за своих, а не против чужих!