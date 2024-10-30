Soccer.ru
ГлавнаяБлогиПятиминутка ненавистиТитулы и награды, призыИспания. Примера 2024/2025

Винисиус закатил бурную вечеринку в честь «Золотого мяча». Вингер раздавлен поражением

30 октября 2024, 15:33
Винисиус Жуниор

Детали сенсационных выборов.

«Реал» пережил серию унижений

С непривычки расстроились. На поле не реализовали выходы один на один. Сработали ловушки Флика. «Барселона» накидала «Реалу» четыре мяча на «Сантьяго Бернабеу». Перес зол и унижен, как и Анчелотти. Боссы «Мадрида» недовольны качеством футбола. Думали отвлечься на церемонии «Золотого мяча» в Париже, ведь в Мадриде были уверены – Винисиус, Анчелотти и «Реал» получат награды.

Но проголосовали иначе. 100 журналистов со всего мира выбирали свой топ-10. За первое место 15 баллов, за второе – 12, третье – 10, дальше от 8 до 1 балла. Винисиус проиграл Родри, а это значит, что эксперты не из Европы поставили испанца на первое место. Пока нет полного списка с конкретизацией, но догадываемся, что разница по баллам минимальная. Говорили, что так и получится.

Это сам «Реал» распространил слух, что Винисиус точно победил. Отдавали Родри второе место. И многие догадались, что в первой четверке окажутся Беллингем – финалист Евро, и Карвахаль – победитель турнира. Но Винисиус, поскольку обожает дорогие празднования, начал отмечать победу задолго до официального оглашения имени победителя. Узнал об успехе Родри под утро.

Худшее похмелье в его жизни. Винисиус пригласил знаменитостей на вечеринку, дружит со многими актрисами и блогерами. Обещал, что подарит друзьям дорогие наручные часы в честь большой победы. Бразилец наперед заказал «Rolex» с дарственными надписями. Наняли частный самолет, 20 близких Винисиуса после большой пьянки готовились к рейсу в Париж, праздновать дальше.

А затем президент «Реала» Перес, у которого выигрывали Бензема, Модрич и Роналду, заподозрил подвох. Организаторы скрывали имя победителя. На подобных церемониях человеку, который выиграл, говорят наперед, чтобы подготовился. Даже актеры репетируют выступления на «Оскаре». Футболисту нужно выучить парочку слов для речи и определить размер группы сопровождения.

Но Винисиусу не сказали, что он выиграл. И не предупредили Родри. Испанец подумал, что его подкалывают Де Брюйне, Бернарду и другие шутники, когда начали писать, что Винисиус проиграл. Люди из «Манчестер Сити» обратились к французам, а Родри спокойно спал дома. Чтобы унизить «Реал», англичане связались с Пересом. Подтвердили худшие опасения людей из мадридского клуба.

Никто ни у кого ничего не воровал

Когда два равных кандидата, то никакого воровства нет, есть выборы. Также злит, что приплели расизм. Проблема ненависти к людям из-за цвета кожи серьезная и актуальная. А миллионер Винисиус с похмелья после вечеринки обвинил журналистов из Азии, Южной Америки и Африки в расизме. Но у вингера «Реала» были проблемы как у кандидата. Не впечатлил журналистов из родных краев, провалил Кубок Америки.

У Винисиуса слабая статистика. Уступает по голевой статистике многим, включительно с Уоткинсом из «Астон Виллы». Также бразилец не играет на команду в стиле Бензема. Эгоист с фланга атаки. Фейр-плей теперь тоже учитывают. А по этому пункту Родри, который разок взял соперника за шею, уступает знаменитому скандалисту. Винисиус вечно жалуется, но сам испортил деловую репутацию не только на родине.

Бразильцы обиделись на организаторов церемонии и пишут гадости. Но месяц назад говорили, что травма Винисиуса – лучшее, что случилось с «селесао». Смогли поставить на Рафинью и выиграть в отборе ЧМ-2026 парочку матчей. Анчелотти защищает футболиста публично. Но в личном общении Карло сто раз говорил бразильцу, что ему пора вести себя как мужчина. Винисиус слишком скандальный и склочный.

За бразильца многие проголосовали, у него немало первых мест. Но в опросе на «Золотой мяч» конкуренция выше, чем при выборе обладателя трофея Яшина, который во второй раз отдали хулигану Мартинесу. Но Эмилиано реже контактирует с коллегами, не собрал коллекцию глупых поступков, которая есть у Винисиуса. Вместо признания, что надо работать с психологом, бразилец будет обижен на весь мир?

Следующее голосование ещё сложнее

Видно, что повлиял Евро-2024 и непростая победа «Реала» в Лиге чемпионов. Матчи с «Лейпцигом», «Манчестер Сити» и «Баварией» получились сложнейшими. Эксперты учли влиятельность Родри на игру Испании и «Манчестер Сити». АПЛ в мире считают главной лигой, поэтому чемпионство в сложном турнире поставили выше титула в Испании в сезоне, когда «Барселона» выступила ниже своих возможностей.

Напомним, что изначально первым шел Беллингем. Дальше зажег Винисиус. Но командный успех – Лунин, Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Родриго и Кроос повлияли на результаты, навредил вингеру. У «Манчестер Сити» есть Холанд, но прошлый сезон ему не удался. Норвежец не сыграл на Евро-2024. В равной гонке победить мог или Родри, или Винисуис. У бразильца забрали его голоса Карвахаль и Беллингем.

Но если бы Родри проиграл, то на костылях отправился бы в Париж поздравить Винисиуса. В этом разница. «Реал» поступил некрасиво, надо уметь проигрывать. Не было причин для истерики, «Золотой мяч» – ювелирный объект. Несправедливо поступили с Левандовским. Вот Роберта в 2020-м обворовали, не дав награду. Но Винисиус не проходит по новым правилам, где важно не просто хорошо играть, а быть мужчиной.

Учитывают класс в смысле джентльменского поведения. Родриго Эрнандес Касканте воспитанный человек. Его не интересуют испанские актрисы. У него нет социальных сетей. Кстати, боты написали много гадостей Родриго из «Реала», Родриго де Паулю из «Атлетико» и американской актрисе Оливии Родриго. Всем желали смерти, ведь значительную часть истеричных комментариев оставили боты с целью посеять ненависть.

Не стоит забывать, что вашу эмоциональную реакцию в мире современных технологий создают искусственно. Перес обиделся. Боты на разных языках раскрутили настоящую истерику. Пошли теории заговора и неуместные ситуации, рассказы о расизме. А если ориентироваться на факты, то ни Родри, ни Винисиус не дожали до награды. Как и Беллингем, Карвахаль и Мбаппе. Очень непростой сезон для выборов.

Но следующий год сложнее. Холанд и Левандовски останутся голевыми машинами. Хороши Рафинья и Ямаль. А ещё добрый десяток сильных футболистов. Одного из них выбрать непросто. Месси и Роналду объективно были выше Рибери, Снейдера или Иньесты, даже когда Франка, Уэсли и Андреса обделяли индивидуальными призами. Но теперь никто в мире не играет на пиковом уровне старых монстров.

«Золотой мяч» перезапустили без гегемона. Но в случае победы Винисиуса не было бы скандала, ведь бойкот «Реала» связан не только с церемонией. «Мадрид» не обидели, назвали командой года. Анчелотти отдали приз тренера года, хотя Хаби Алонсо заслуживал награду. Да и де ла Фуэнте прекрасно отработал на Евро-2024. Но у Переса истерика, поскольку начал сомневаться в Анчелотти и Мбаппе.

У Флорентино проблемы, а отрывается на других. А Винисиус раздавлен, так как отпраздновал победу и остался в дураках. Не смог поздравить Родри, как Холанд сделал с Месси. А вот Карвахаль первым позвонил Родри, красавец. Победил взрослый. Урок для Винисиуса, Ямаля, Холанда, Мбаппе и Беллингема. Иногда наглые проигрывают скромным. Победа для футбола, где осталось мало мужчин по характеру и поведению.

Левандовски – главный фаворит «Золотого мяча» 2025 года по версии Goal
30 октября
Файзуллаев признан лучшим молодым игроком года в Азии
29 октября
Скандальный «Золотой мяч». Родри получил награду вместо Винисиуса
29 октябряСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии23
ОфициальноРодри — обладатель «Золотого мяча» 2024 года
29 октября
ОфициальноБонмати снова выиграла женский «Золотой мяч»
29 октября
ОфициальноАнчелотти признан лучшим тренером года
29 октября
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 11:33
Ну это Ваше мнение! По мне так Родри наряду с Карвахалем лучшие в этом году! Но это мое мнение!А то что тут спорят так это от избытка времени)))
eleven LC
eleven LC ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 10:52
Вот именно что все были уверены что получит Винисиус но в конце переиграли, чтоб проучить Реал
Иначе тогда почему не дали Карвахалю, который выиграл 5 титулов в этом году
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 09:48
Я, может, что-то пропустил, но по-моему про ЗМ Винисиусу говорили только испанские СМИ. В любом случае пока не объявят официально, это всё слухи. Лично я думал, что заберет Винисиус только из-за влияния Переса. Видимо он не такой всемогущий или все ресурсы на Мбаппе потратил.
realmadrid92
realmadrid92
вчера в 02:01
Заслужил Вини ЗМ, ДА, проиграл, тоже ДА. Главное превратить ситуацию в мотивацию, играй и радуй болельщиков. Главное Реал лучший клуб! Остальное ерунда, со времен Месси и Роналду, когда им просто так отдавали трофей. Главный трофей превратился в пустое место, так что воспринимать как что-то решающее не стоит.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 01:43, ред.
Норм статья, однако в каком месте Багров увидел истерику со стороны Переса я так и не понял. Реал выиграл в прошлом сезоне всё что мог, и быть недовольным Анчелотти никакого повода (даже малейшего) нет. Результат Классико ? Да не смешите: Реал до этого громил Барсу, поэтому подобными взаимными нокаутами никого (из калибра Переса/Лапорты) не проймёшь. Да, неприятно, но куда деваться ?

А так..., Перес наверно на все эти догадки из Сети просто плюёт и лыбится.
eleven LC
eleven LC ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 00:42
Это вполне правдоподобная теория, иначе почему долгое время все инсайды говорили что мяч получит Винисиус
А в последний момент все перемешалось
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ eleven LC (раскрыть)
30 октября в 23:07
Суперлигу создали в 2021 и в апреле 2021 почти все клубы вышли из нее, кроме Реала, Барселоны и Ювентуса. Если бы УЕФА хотела наказать Мадрид, им бы просто не дали выиграть ЛЧ в следующем сезоне. Поэтому я сказал, что это глупое оправдание. Поверь, если бы хотели наказать Мадрид, нашли бы способ и наказали.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ eleven LC (раскрыть)
30 октября в 22:50
Мне нра реал тем, что реал богаче барсы, и тем, что перес жестче президентов гранатовых. Он требует результат здесь и сейчас, а не сиськи мнет
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Givi 16 (раскрыть)
30 октября в 22:48
Да, в лч в 21 веке, а в чемпе испании барса
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ eleven LC (раскрыть)
30 октября в 22:47
В испании побед больше у барсы в 21 веке, революция тикитаки в барсе случилась, а потом на весь мир перекинулась. Мне лично ближе королевское отношение к престарелым капризным звездам, чем барсовское сюсюкание с ними. А разве реал достиг бы всего этого, если б не сильный конкурент?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ DXTK (раскрыть)
30 октября в 20:50
А что там с Рибери то не так было? сколько он решающих голов забил или решил матчей?
Там Роббен и Нойер как минимум не менее достойны были от Баварии, но уж точно не Рибери, он просто работяга, как и Родри.
Даже асист в финале на Роббена корявенький и с рикошетом и там всё Роббен сделал.
Так что пример неудачный.
Винни слабее Рибери в навесах и игре в пас, возможно, а в остальном Винни сильнее
Givi 16
Givi 16 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
30 октября в 19:25
Конечно, Реал лучше.
112910415
112910415
30 октября в 19:01
суета сует и томление духа
eleven LC
eleven LC ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
30 октября в 18:51
Что мы решим, лучше ли Барса Реала?
Ну давай логически рассуждать
Больше титулов у Реала, больше побед в личных встречах у Реала, больше ЛЧ у Реала, больше побед в чемпионате Испании у Реала
Так какой клуб лучше в футбольном плане?
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ eleven LC (раскрыть)
30 октября в 17:55
Давайте все же решим, Барса лучше Реала?
Вообще и по годам
Кого больше судьи тянут?
Месси или Рон? Кто прям лучший?
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ DXTK (раскрыть)
30 октября в 17:48
точно так же Рибери ныл, что его прокатили. что изменили условия голосования под плей-оф Португалия - Швеция
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
30 октября в 17:45
чем это легендарные голиодоры Месси и Рон были ОБЪЕКТИВНО выше гениального плеймейкера Иньесты в конкретные года?)))

Непонятно, что - если Вини вел себя достойно, он бы ПОЛУЧИЛ зм? Что, уровень игры родри и его прошлогодние заслуги, трофей со сборной - недостаточно для того чтобы обойти хайпового бразильца?
eleven LC
eleven LC
30 октября в 17:45
Кариму не могли не дать, уж слишком он был впереди всех
Да и Суперлигу как проект ещё не закрыли и собираются запускать
УЕФА впервые участвовал во вручении зм
Так что ничего глупого
Или ты правда считаешь что Родри был лучшим в этом году? !
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ eleven LC (раскрыть)
30 октября в 17:03
Суперлигу основали в 2021, в 2022 Бензема получил ЗМ. Тогда зуб не точили, а сейчас начали? Глупое оправдание.
DXTK
DXTK
30 октября в 17:02, ред.
Может сейчас Реалу аукается золотой мяч Роналду в 13 году.........когда также Рибери кинули.....почему то никто, в частности фаны Реала не говорили про заговор против француза и Баварии.....а тут когда Винни его не получил, тут же придумали......

Да и вообще.........Я думаю Перес все знал что Виннисиус ничего не выиграет задолго до всех событий, так как его основная ставка это Мбаппе, а после показал что мол расстроен, начал плести про заговор и тд.........

Если был бы заговор против Реала с суперлигой, то их могли задушить еще в ЛЧ никакой победы бы не было, тем более тренером года признали Анчелотти, а не тренера сборной Испании Де Лафуенте

Перес для чего брал Мбаппе чтобы обеспечить его ЗМ, ЛЧ они брали и без француза, не удивлюсь что Мбаппе мог сам сказать, если бразилец выиграет ЗМ, я буду ходить по полю пешком как было в ПСЖ ..........ведь когда Месси выиграл ЗМ в 21 году, а после и ЧМ 22........ Мбаппе сильно ревновал и чуть ли не истерил по этому поводу,........плюс размолвки на поле с Неймаром...... а вы представте только что пришел в Реал......и какой то бразил берет на его глазах тоже ЗМ.....тут же атмосфера в раздевалке трещит по швам........

Перес и решил не портить атмосферу, закрыв глаза, а после не приехать на церемонию, мол солидарны в поддержку Винни.......может Мбаппе еще и главе францфутбола позвонил ночью и сообщил если Виннисиус выиграет ЗМ...... то я закончу выступать за сборную франции ультиматум......и тут же за пару дней Родри становится главным фаворитом....... плюс Мбаппе в прошлом году был в тройке на ЗМ, сейчас вряд ли.........

PS Вот в такой заговор я верю больше, чем в то что Реал просто кинули......... на ЗМ.........
Хитрый Лис
Хитрый Лис
30 октября в 17:00
Винисиус сам виноват, что не получил ЗМ. За прошлое десятилетие благодаря Месси и Роналду сформировалось ошибочное мнение, что клубный футбол превыше футбола сборных. Если их неудачи в сборной можно оправдать аномальной статистикой, у Винисиуса ничего подобного нет. Даже среди вингеров по статистике он не №1.

Винисиус в полной уверенности, что победы в ЛЧ и влияния Переса достаточно для получения ЗМ, провалил КА. Для тех, кто не в курсе, Винисиус из-за симуляций получил 2 ЖК, из-за которых пропустил 1/4 финала КА, в котором Бразилия вылетела из турнира. К тому же, он не считал Евро важнее ЛЧ, поэтому уже заранее готовился к празднованию.

Благодаря ЗМ Месси и Родри теперь все знают, что турниры сборных важны. Поэтому можно с уверенностью сказать, что скучно не будет, как на прошлом Евро.
eleven LC
eleven LC
30 октября в 16:59
Винисиусу не дали зм потому что он Винисиус, плюс УЕФА имеет "зуб" на Реала из-за суперлиги
Родри хороший футболист но он однозначно не был лучшим в этом году
Винисиус, Карвахаль, Белингем как минимум не хуже
ATG
ATG
30 октября в 16:39
В этом поступке весь Реал. Нисколько не удивлен
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
30 октября в 16:28
Никто никогда не ждал результатов, они всегда известны заранее, потому что они влекут за собой организацию ещё кучи мероприятий.
Здесь франсфутб крысанули и изменили результаты за день
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
30 октября в 16:21
Пока все смиренно ждали церемонию и объявление победителя - Реал, как избалованная девка, сам придумал себе причину, потом закатил скандал, обиделся, всех обвинил, снова обиделся, пошел обвинять дальше и до сих пор не может выйти из неуравновешенного состояния.
25процентный клоун
25процентный клоун
30 октября в 16:15, ред.
Не удивлюсь, если Вини никогда не выиграет ЗМ
Зря они танцы со звездами и часами затеял
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
30 октября в 16:00
Родри не поехал бы на костылях, если бы не выиграл. Ему сказали однозначно.. ☝️
зигзаг
зигзаг
30 октября в 15:55
Добро победило
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 