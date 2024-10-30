Винисиус закатил бурную вечеринку в честь «Золотого мяча». Вингер раздавлен поражением

Детали сенсационных выборов.
«Реал» пережил серию унижений
С непривычки расстроились. На поле не реализовали выходы один на один. Сработали ловушки Флика. «Барселона» накидала «Реалу» четыре мяча на «Сантьяго Бернабеу». Перес зол и унижен, как и Анчелотти. Боссы «Мадрида» недовольны качеством футбола. Думали отвлечься на церемонии «Золотого мяча» в Париже, ведь в Мадриде были уверены – Винисиус, Анчелотти и «Реал» получат награды.
Но проголосовали иначе. 100 журналистов со всего мира выбирали свой топ-10. За первое место 15 баллов, за второе – 12, третье – 10, дальше от 8 до 1 балла. Винисиус проиграл Родри, а это значит, что эксперты не из Европы поставили испанца на первое место. Пока нет полного списка с конкретизацией, но догадываемся, что разница по баллам минимальная. Говорили, что так и получится.
Это сам «Реал» распространил слух, что Винисиус точно победил. Отдавали Родри второе место. И многие догадались, что в первой четверке окажутся Беллингем – финалист Евро, и Карвахаль – победитель турнира. Но Винисиус, поскольку обожает дорогие празднования, начал отмечать победу задолго до официального оглашения имени победителя. Узнал об успехе Родри под утро.
Худшее похмелье в его жизни. Винисиус пригласил знаменитостей на вечеринку, дружит со многими актрисами и блогерами. Обещал, что подарит друзьям дорогие наручные часы в честь большой победы. Бразилец наперед заказал «Rolex» с дарственными надписями. Наняли частный самолет, 20 близких Винисиуса после большой пьянки готовились к рейсу в Париж, праздновать дальше.
А затем президент «Реала» Перес, у которого выигрывали Бензема, Модрич и Роналду, заподозрил подвох. Организаторы скрывали имя победителя. На подобных церемониях человеку, который выиграл, говорят наперед, чтобы подготовился. Даже актеры репетируют выступления на «Оскаре». Футболисту нужно выучить парочку слов для речи и определить размер группы сопровождения.
Но Винисиусу не сказали, что он выиграл. И не предупредили Родри. Испанец подумал, что его подкалывают Де Брюйне, Бернарду и другие шутники, когда начали писать, что Винисиус проиграл. Люди из «Манчестер Сити» обратились к французам, а Родри спокойно спал дома. Чтобы унизить «Реал», англичане связались с Пересом. Подтвердили худшие опасения людей из мадридского клуба.
Никто ни у кого ничего не воровал
Когда два равных кандидата, то никакого воровства нет, есть выборы. Также злит, что приплели расизм. Проблема ненависти к людям из-за цвета кожи серьезная и актуальная. А миллионер Винисиус с похмелья после вечеринки обвинил журналистов из Азии, Южной Америки и Африки в расизме. Но у вингера «Реала» были проблемы как у кандидата. Не впечатлил журналистов из родных краев, провалил Кубок Америки.
У Винисиуса слабая статистика. Уступает по голевой статистике многим, включительно с Уоткинсом из «Астон Виллы». Также бразилец не играет на команду в стиле Бензема. Эгоист с фланга атаки. Фейр-плей теперь тоже учитывают. А по этому пункту Родри, который разок взял соперника за шею, уступает знаменитому скандалисту. Винисиус вечно жалуется, но сам испортил деловую репутацию не только на родине.
Бразильцы обиделись на организаторов церемонии и пишут гадости. Но месяц назад говорили, что травма Винисиуса – лучшее, что случилось с «селесао». Смогли поставить на Рафинью и выиграть в отборе ЧМ-2026 парочку матчей. Анчелотти защищает футболиста публично. Но в личном общении Карло сто раз говорил бразильцу, что ему пора вести себя как мужчина. Винисиус слишком скандальный и склочный.
За бразильца многие проголосовали, у него немало первых мест. Но в опросе на «Золотой мяч» конкуренция выше, чем при выборе обладателя трофея Яшина, который во второй раз отдали хулигану Мартинесу. Но Эмилиано реже контактирует с коллегами, не собрал коллекцию глупых поступков, которая есть у Винисиуса. Вместо признания, что надо работать с психологом, бразилец будет обижен на весь мир?
Следующее голосование ещё сложнее
Видно, что повлиял Евро-2024 и непростая победа «Реала» в Лиге чемпионов. Матчи с «Лейпцигом», «Манчестер Сити» и «Баварией» получились сложнейшими. Эксперты учли влиятельность Родри на игру Испании и «Манчестер Сити». АПЛ в мире считают главной лигой, поэтому чемпионство в сложном турнире поставили выше титула в Испании в сезоне, когда «Барселона» выступила ниже своих возможностей.
Напомним, что изначально первым шел Беллингем. Дальше зажег Винисиус. Но командный успех – Лунин, Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Родриго и Кроос повлияли на результаты, навредил вингеру. У «Манчестер Сити» есть Холанд, но прошлый сезон ему не удался. Норвежец не сыграл на Евро-2024. В равной гонке победить мог или Родри, или Винисуис. У бразильца забрали его голоса Карвахаль и Беллингем.
Но если бы Родри проиграл, то на костылях отправился бы в Париж поздравить Винисиуса. В этом разница. «Реал» поступил некрасиво, надо уметь проигрывать. Не было причин для истерики, «Золотой мяч» – ювелирный объект. Несправедливо поступили с Левандовским. Вот Роберта в 2020-м обворовали, не дав награду. Но Винисиус не проходит по новым правилам, где важно не просто хорошо играть, а быть мужчиной.
Учитывают класс в смысле джентльменского поведения. Родриго Эрнандес Касканте воспитанный человек. Его не интересуют испанские актрисы. У него нет социальных сетей. Кстати, боты написали много гадостей Родриго из «Реала», Родриго де Паулю из «Атлетико» и американской актрисе Оливии Родриго. Всем желали смерти, ведь значительную часть истеричных комментариев оставили боты с целью посеять ненависть.
Не стоит забывать, что вашу эмоциональную реакцию в мире современных технологий создают искусственно. Перес обиделся. Боты на разных языках раскрутили настоящую истерику. Пошли теории заговора и неуместные ситуации, рассказы о расизме. А если ориентироваться на факты, то ни Родри, ни Винисиус не дожали до награды. Как и Беллингем, Карвахаль и Мбаппе. Очень непростой сезон для выборов.
Но следующий год сложнее. Холанд и Левандовски останутся голевыми машинами. Хороши Рафинья и Ямаль. А ещё добрый десяток сильных футболистов. Одного из них выбрать непросто. Месси и Роналду объективно были выше Рибери, Снейдера или Иньесты, даже когда Франка, Уэсли и Андреса обделяли индивидуальными призами. Но теперь никто в мире не играет на пиковом уровне старых монстров.
«Золотой мяч» перезапустили без гегемона. Но в случае победы Винисиуса не было бы скандала, ведь бойкот «Реала» связан не только с церемонией. «Мадрид» не обидели, назвали командой года. Анчелотти отдали приз тренера года, хотя Хаби Алонсо заслуживал награду. Да и де ла Фуэнте прекрасно отработал на Евро-2024. Но у Переса истерика, поскольку начал сомневаться в Анчелотти и Мбаппе.
У Флорентино проблемы, а отрывается на других. А Винисиус раздавлен, так как отпраздновал победу и остался в дураках. Не смог поздравить Родри, как Холанд сделал с Месси. А вот Карвахаль первым позвонил Родри, красавец. Победил взрослый. Урок для Винисиуса, Ямаля, Холанда, Мбаппе и Беллингема. Иногда наглые проигрывают скромным. Победа для футбола, где осталось мало мужчин по характеру и поведению.
Иначе тогда почему не дали Карвахалю, который выиграл 5 титулов в этом году
Иначе тогда почему не дали Карвахалю, который выиграл 5 титулов в этом году
А так..., Перес наверно на все эти догадки из Сети просто плюёт и лыбится.
А так..., Перес наверно на все эти догадки из Сети просто плюёт и лыбится.
А в последний момент все перемешалось
А в последний момент все перемешалось
Там Роббен и Нойер как минимум не менее достойны были от Баварии, но уж точно не Рибери, он просто работяга, как и Родри.
Даже асист в финале на Роббена корявенький и с рикошетом и там всё Роббен сделал.
Так что пример неудачный.
Винни слабее Рибери в навесах и игре в пас, возможно, а в остальном Винни сильнее
Там Роббен и Нойер как минимум не менее достойны были от Баварии, но уж точно не Рибери, он просто работяга, как и Родри.
Даже асист в финале на Роббена корявенький и с рикошетом и там всё Роббен сделал.
Так что пример неудачный.
Винни слабее Рибери в навесах и игре в пас, возможно, а в остальном Винни сильнее
Ну давай логически рассуждать
Больше титулов у Реала, больше побед в личных встречах у Реала, больше ЛЧ у Реала, больше побед в чемпионате Испании у Реала
Так какой клуб лучше в футбольном плане?
Ну давай логически рассуждать
Больше титулов у Реала, больше побед в личных встречах у Реала, больше ЛЧ у Реала, больше побед в чемпионате Испании у Реала
Так какой клуб лучше в футбольном плане?
Вообще и по годам
Кого больше судьи тянут?
Месси или Рон? Кто прям лучший?
Вообще и по годам
Кого больше судьи тянут?
Месси или Рон? Кто прям лучший?
Непонятно, что - если Вини вел себя достойно, он бы ПОЛУЧИЛ зм? Что, уровень игры родри и его прошлогодние заслуги, трофей со сборной - недостаточно для того чтобы обойти хайпового бразильца?
Непонятно, что - если Вини вел себя достойно, он бы ПОЛУЧИЛ зм? Что, уровень игры родри и его прошлогодние заслуги, трофей со сборной - недостаточно для того чтобы обойти хайпового бразильца?
Да и Суперлигу как проект ещё не закрыли и собираются запускать
УЕФА впервые участвовал во вручении зм
Так что ничего глупого
Или ты правда считаешь что Родри был лучшим в этом году? !
Да и Суперлигу как проект ещё не закрыли и собираются запускать
УЕФА впервые участвовал во вручении зм
Так что ничего глупого
Или ты правда считаешь что Родри был лучшим в этом году? !
Да и вообще.........Я думаю Перес все знал что Виннисиус ничего не выиграет задолго до всех событий, так как его основная ставка это Мбаппе, а после показал что мол расстроен, начал плести про заговор и тд.........
Если был бы заговор против Реала с суперлигой, то их могли задушить еще в ЛЧ никакой победы бы не было, тем более тренером года признали Анчелотти, а не тренера сборной Испании Де Лафуенте
Перес для чего брал Мбаппе чтобы обеспечить его ЗМ, ЛЧ они брали и без француза, не удивлюсь что Мбаппе мог сам сказать, если бразилец выиграет ЗМ, я буду ходить по полю пешком как было в ПСЖ ..........ведь когда Месси выиграл ЗМ в 21 году, а после и ЧМ 22........ Мбаппе сильно ревновал и чуть ли не истерил по этому поводу,........плюс размолвки на поле с Неймаром...... а вы представте только что пришел в Реал......и какой то бразил берет на его глазах тоже ЗМ.....тут же атмосфера в раздевалке трещит по швам........
Перес и решил не портить атмосферу, закрыв глаза, а после не приехать на церемонию, мол солидарны в поддержку Винни.......может Мбаппе еще и главе францфутбола позвонил ночью и сообщил если Виннисиус выиграет ЗМ...... то я закончу выступать за сборную франции ультиматум......и тут же за пару дней Родри становится главным фаворитом....... плюс Мбаппе в прошлом году был в тройке на ЗМ, сейчас вряд ли.........
PS Вот в такой заговор я верю больше, чем в то что Реал просто кинули......... на ЗМ.........
Да и вообще.........Я думаю Перес все знал что Виннисиус ничего не выиграет задолго до всех событий, так как его основная ставка это Мбаппе, а после показал что мол расстроен, начал плести про заговор и тд.........
Если был бы заговор против Реала с суперлигой, то их могли задушить еще в ЛЧ никакой победы бы не было, тем более тренером года признали Анчелотти, а не тренера сборной Испании Де Лафуенте
Перес для чего брал Мбаппе чтобы обеспечить его ЗМ, ЛЧ они брали и без француза, не удивлюсь что Мбаппе мог сам сказать, если бразилец выиграет ЗМ, я буду ходить по полю пешком как было в ПСЖ ..........ведь когда Месси выиграл ЗМ в 21 году, а после и ЧМ 22........ Мбаппе сильно ревновал и чуть ли не истерил по этому поводу,........плюс размолвки на поле с Неймаром...... а вы представте только что пришел в Реал......и какой то бразил берет на его глазах тоже ЗМ.....тут же атмосфера в раздевалке трещит по швам........
Перес и решил не портить атмосферу, закрыв глаза, а после не приехать на церемонию, мол солидарны в поддержку Винни.......может Мбаппе еще и главе францфутбола позвонил ночью и сообщил если Виннисиус выиграет ЗМ...... то я закончу выступать за сборную франции ультиматум......и тут же за пару дней Родри становится главным фаворитом....... плюс Мбаппе в прошлом году был в тройке на ЗМ, сейчас вряд ли.........
PS Вот в такой заговор я верю больше, чем в то что Реал просто кинули......... на ЗМ.........
Винисиус в полной уверенности, что победы в ЛЧ и влияния Переса достаточно для получения ЗМ, провалил КА. Для тех, кто не в курсе, Винисиус из-за симуляций получил 2 ЖК, из-за которых пропустил 1/4 финала КА, в котором Бразилия вылетела из турнира. К тому же, он не считал Евро важнее ЛЧ, поэтому уже заранее готовился к празднованию.
Благодаря ЗМ Месси и Родри теперь все знают, что турниры сборных важны. Поэтому можно с уверенностью сказать, что скучно не будет, как на прошлом Евро.
Винисиус в полной уверенности, что победы в ЛЧ и влияния Переса достаточно для получения ЗМ, провалил КА. Для тех, кто не в курсе, Винисиус из-за симуляций получил 2 ЖК, из-за которых пропустил 1/4 финала КА, в котором Бразилия вылетела из турнира. К тому же, он не считал Евро важнее ЛЧ, поэтому уже заранее готовился к празднованию.
Благодаря ЗМ Месси и Родри теперь все знают, что турниры сборных важны. Поэтому можно с уверенностью сказать, что скучно не будет, как на прошлом Евро.
Родри хороший футболист но он однозначно не был лучшим в этом году
Винисиус, Карвахаль, Белингем как минимум не хуже
Родри хороший футболист но он однозначно не был лучшим в этом году
Винисиус, Карвахаль, Белингем как минимум не хуже
Здесь франсфутб крысанули и изменили результаты за день
Здесь франсфутб крысанули и изменили результаты за день
Зря они танцы со звездами и часами затеял
Зря они танцы со звездами и часами затеял