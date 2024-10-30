Винисиус закатил бурную вечеринку в честь «Золотого мяча». Вингер раздавлен поражением

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30 октября 2024, 15:33

Детали сенсационных выборов.

«Реал» пережил серию унижений

С непривычки расстроились. На поле не реализовали выходы один на один. Сработали ловушки Флика. «Барселона» накидала «Реалу» четыре мяча на «Сантьяго Бернабеу». Перес зол и унижен, как и Анчелотти. Боссы «Мадрида» недовольны качеством футбола. Думали отвлечься на церемонии «Золотого мяча» в Париже, ведь в Мадриде были уверены – Винисиус, Анчелотти и «Реал» получат награды.

Но проголосовали иначе. 100 журналистов со всего мира выбирали свой топ-10. За первое место 15 баллов, за второе – 12, третье – 10, дальше от 8 до 1 балла. Винисиус проиграл Родри, а это значит, что эксперты не из Европы поставили испанца на первое место. Пока нет полного списка с конкретизацией, но догадываемся, что разница по баллам минимальная. Говорили, что так и получится.

Это сам «Реал» распространил слух, что Винисиус точно победил. Отдавали Родри второе место. И многие догадались, что в первой четверке окажутся Беллингем – финалист Евро, и Карвахаль – победитель турнира. Но Винисиус, поскольку обожает дорогие празднования, начал отмечать победу задолго до официального оглашения имени победителя. Узнал об успехе Родри под утро.

Худшее похмелье в его жизни. Винисиус пригласил знаменитостей на вечеринку, дружит со многими актрисами и блогерами. Обещал, что подарит друзьям дорогие наручные часы в честь большой победы. Бразилец наперед заказал «Rolex» с дарственными надписями. Наняли частный самолет, 20 близких Винисиуса после большой пьянки готовились к рейсу в Париж, праздновать дальше.

А затем президент «Реала» Перес, у которого выигрывали Бензема, Модрич и Роналду, заподозрил подвох. Организаторы скрывали имя победителя. На подобных церемониях человеку, который выиграл, говорят наперед, чтобы подготовился. Даже актеры репетируют выступления на «Оскаре». Футболисту нужно выучить парочку слов для речи и определить размер группы сопровождения.

Но Винисиусу не сказали, что он выиграл. И не предупредили Родри. Испанец подумал, что его подкалывают Де Брюйне, Бернарду и другие шутники, когда начали писать, что Винисиус проиграл. Люди из «Манчестер Сити» обратились к французам, а Родри спокойно спал дома. Чтобы унизить «Реал», англичане связались с Пересом. Подтвердили худшие опасения людей из мадридского клуба.

Никто ни у кого ничего не воровал

Когда два равных кандидата, то никакого воровства нет, есть выборы. Также злит, что приплели расизм. Проблема ненависти к людям из-за цвета кожи серьезная и актуальная. А миллионер Винисиус с похмелья после вечеринки обвинил журналистов из Азии, Южной Америки и Африки в расизме. Но у вингера «Реала» были проблемы как у кандидата. Не впечатлил журналистов из родных краев, провалил Кубок Америки.

У Винисиуса слабая статистика. Уступает по голевой статистике многим, включительно с Уоткинсом из «Астон Виллы». Также бразилец не играет на команду в стиле Бензема. Эгоист с фланга атаки. Фейр-плей теперь тоже учитывают. А по этому пункту Родри, который разок взял соперника за шею, уступает знаменитому скандалисту. Винисиус вечно жалуется, но сам испортил деловую репутацию не только на родине.

Бразильцы обиделись на организаторов церемонии и пишут гадости. Но месяц назад говорили, что травма Винисиуса – лучшее, что случилось с «селесао». Смогли поставить на Рафинью и выиграть в отборе ЧМ -2026 парочку матчей. Анчелотти защищает футболиста публично. Но в личном общении Карло сто раз говорил бразильцу, что ему пора вести себя как мужчина. Винисиус слишком скандальный и склочный.

За бразильца многие проголосовали, у него немало первых мест. Но в опросе на «Золотой мяч» конкуренция выше, чем при выборе обладателя трофея Яшина, который во второй раз отдали хулигану Мартинесу. Но Эмилиано реже контактирует с коллегами, не собрал коллекцию глупых поступков, которая есть у Винисиуса. Вместо признания, что надо работать с психологом, бразилец будет обижен на весь мир?

Следующее голосование ещё сложнее

Видно, что повлиял Евро-2024 и непростая победа «Реала» в Лиге чемпионов. Матчи с «Лейпцигом», «Манчестер Сити» и «Баварией» получились сложнейшими. Эксперты учли влиятельность Родри на игру Испании и «Манчестер Сити». АПЛ в мире считают главной лигой, поэтому чемпионство в сложном турнире поставили выше титула в Испании в сезоне, когда «Барселона» выступила ниже своих возможностей.

Напомним, что изначально первым шел Беллингем. Дальше зажег Винисиус. Но командный успех – Лунин, Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Родриго и Кроос повлияли на результаты, навредил вингеру. У «Манчестер Сити» есть Холанд, но прошлый сезон ему не удался. Норвежец не сыграл на Евро-2024. В равной гонке победить мог или Родри, или Винисуис. У бразильца забрали его голоса Карвахаль и Беллингем.

Но если бы Родри проиграл, то на костылях отправился бы в Париж поздравить Винисиуса. В этом разница. «Реал» поступил некрасиво, надо уметь проигрывать. Не было причин для истерики, «Золотой мяч» – ювелирный объект. Несправедливо поступили с Левандовским. Вот Роберта в 2020-м обворовали, не дав награду. Но Винисиус не проходит по новым правилам, где важно не просто хорошо играть, а быть мужчиной.

Учитывают класс в смысле джентльменского поведения. Родриго Эрнандес Касканте воспитанный человек. Его не интересуют испанские актрисы. У него нет социальных сетей. Кстати, боты написали много гадостей Родриго из «Реала», Родриго де Паулю из «Атлетико» и американской актрисе Оливии Родриго. Всем желали смерти, ведь значительную часть истеричных комментариев оставили боты с целью посеять ненависть.

Не стоит забывать, что вашу эмоциональную реакцию в мире современных технологий создают искусственно. Перес обиделся. Боты на разных языках раскрутили настоящую истерику. Пошли теории заговора и неуместные ситуации, рассказы о расизме. А если ориентироваться на факты, то ни Родри, ни Винисиус не дожали до награды. Как и Беллингем, Карвахаль и Мбаппе. Очень непростой сезон для выборов.

Но следующий год сложнее. Холанд и Левандовски останутся голевыми машинами. Хороши Рафинья и Ямаль. А ещё добрый десяток сильных футболистов. Одного из них выбрать непросто. Месси и Роналду объективно были выше Рибери, Снейдера или Иньесты, даже когда Франка, Уэсли и Андреса обделяли индивидуальными призами. Но теперь никто в мире не играет на пиковом уровне старых монстров.

«Золотой мяч» перезапустили без гегемона. Но в случае победы Винисиуса не было бы скандала, ведь бойкот «Реала» связан не только с церемонией. «Мадрид» не обидели, назвали командой года. Анчелотти отдали приз тренера года, хотя Хаби Алонсо заслуживал награду. Да и де ла Фуэнте прекрасно отработал на Евро-2024. Но у Переса истерика, поскольку начал сомневаться в Анчелотти и Мбаппе.

У Флорентино проблемы, а отрывается на других. А Винисиус раздавлен, так как отпраздновал победу и остался в дураках. Не смог поздравить Родри, как Холанд сделал с Месси. А вот Карвахаль первым позвонил Родри, красавец. Победил взрослый. Урок для Винисиуса, Ямаля, Холанда, Мбаппе и Беллингема. Иногда наглые проигрывают скромным. Победа для футбола, где осталось мало мужчин по характеру и поведению.