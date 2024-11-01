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Левандовски признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам октября

вчера, 20:30

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом чемпионата Испании по итогам октября. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В прошлом месяце польский форвард забил 7 голов за 3 матча в рамках Ла Лиги, оформив хет-трик в ворота «Алавеса», а также забив по дублю в ворота «Реала» и «Севильи».

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 09:16
....второй гол Реалу безупречен! Так метла раз в год не стреляет,
это по прежнему мастерство......!
112910415
112910415
сегодня в 07:41
Левандовски ягодка опять !
в удивительной форме голеодор !
Брулин
Брулин
вчера в 21:22
Вторая молодость. Интересно, получится ли до конца карьеры сделать 100 голов в Ла Лиге?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:48, ред.
поляк мог делать как минимум по 3 голов в Эль класико и Севилье!!!
но он как будто откровенно пожалел бланкос, но результат от этого все равно великолепный))
напомню, третий(!!!) подряд месяца лучшим игроком месяца становятся игроки каталонского клуба.
Ямаль. Рафинья. Левандовски.
эти три месяцев и один понедельник стали воистину черными для королевского клуба)))
Barcelona
Barcelona
вчера в 20:34
Без сомнения лучший в октябре!
Гость
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