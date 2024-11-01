Левандовски признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам октября

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом чемпионата Испании по итогам октября. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В прошлом месяце польский форвард забил 7 голов за 3 матча в рамках Ла Лиги, оформив хет-трик в ворота «Алавеса», а также забив по дублю в ворота «Реала» и «Севильи».
это по прежнему мастерство......!
это по прежнему мастерство......!
в удивительной форме голеодор !
в удивительной форме голеодор !
но он как будто откровенно пожалел бланкос, но результат от этого все равно великолепный))
напомню, третий(!!!) подряд месяца лучшим игроком месяца становятся игроки каталонского клуба.
Ямаль. Рафинья. Левандовски.
эти три месяцев и один понедельник стали воистину черными для королевского клуба)))
но он как будто откровенно пожалел бланкос, но результат от этого все равно великолепный))
напомню, третий(!!!) подряд месяца лучшим игроком месяца становятся игроки каталонского клуба.
Ямаль. Рафинья. Левандовски.
эти три месяцев и один понедельник стали воистину черными для королевского клуба)))