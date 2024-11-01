Левандовски признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам октября

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вчера, 20:30

Нападающий «Барселоны» признан лучшим футболистом чемпионата Испании по итогам октября. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В прошлом месяце польский форвард забил 7 голов за 3 матча в рамках Ла Лиги, оформив хет-трик в ворота «Алавеса», а также забив по дублю в ворота «Реала» и «Севильи».