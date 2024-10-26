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Гильерме: «Счастлив, что мне удалось сыграть за сборную России»

вчера, 09:24

Бывший вратарь «Локомотива» Гильерме поделился впечатлениями от получения гражданства РФ.

Сомневался ли я в том, чтобы получить российское гражданство? Сомнений вообще не было. Во‑первых, я столько лет уже был в России, почти вся моя карьера развивалась здесь. Я не видел никаких минусов, [причин], чтобы отказаться. Страна столько для меня сделала, считаю, что это было необходимо для моей карьеры. Я могу сказать, что это было правильным решением. Очень счастлив, что мне удалось сыграть за сборную России.

Когда получаешь российский паспорт, то становится проще с документами и налогообложением? Да, становится проще. Помню, когда я получил гражданство, то самой важной вещью было получение визы для детей, им нужно было сдавать анализ крови. Это нужно было делать часто, мне было их жалко. Поэтому когда я получил гражданство, решил сделать его и детям. В плане документов есть много плюсов. Но я сделал это, чтобы и детям было более комфортно.

Гильерме получил паспорт РФ в ноябре 2015 года. За сборную России вратарь провел 19 матчей в период с 2016 по 2021 год.

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Гильерме
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 13:34
Витус Беринг или скажем Фаддей Беллинсгаузен тоже получали Российское гражданство-подданство...да много кто еще!...тыковкой соображайте...
lotsman
lotsman
вчера в 10:10
Гильерме получил российское гражданство и ни одного возмущённого по этому поводу. Ни бухгалтеров, ни радетелей за несчастных трудяг.)
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:51
Конечно же за сборную бразилии играть шансов у него не было
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:49
Он рад, потому что понял, что тогда он попал последний вагон официальных матчей, такого уже не будет у вратарей теперь. Максимум только открытые тренировки для младшего поколения.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:48
Каждый счастливый человек счастлив по-своему...
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:37
Гильерме - ты не поверишь , сколько сейчас таких счастливых парней...)
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