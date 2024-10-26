Гильерме: «Счастлив, что мне удалось сыграть за сборную России»

Бывший вратарь «Локомотива» поделился впечатлениями от получения гражданства РФ .

Сомневался ли я в том, чтобы получить российское гражданство? Сомнений вообще не было. Во‑первых, я столько лет уже был в России, почти вся моя карьера развивалась здесь. Я не видел никаких минусов, [причин], чтобы отказаться. Страна столько для меня сделала, считаю, что это было необходимо для моей карьеры. Я могу сказать, что это было правильным решением. Очень счастлив, что мне удалось сыграть за сборную России.

Когда получаешь российский паспорт, то становится проще с документами и налогообложением? Да, становится проще. Помню, когда я получил гражданство, то самой важной вещью было получение визы для детей, им нужно было сдавать анализ крови. Это нужно было делать часто, мне было их жалко. Поэтому когда я получил гражданство, решил сделать его и детям. В плане документов есть много плюсов. Но я сделал это, чтобы и детям было более комфортно.