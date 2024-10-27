Салаха вышвырнули из списков лучших футболистов. Лидер «Ливерпуля» готов взять реванш

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27 октября 2024, 16:44

Странные времена для Мохамеда.

Салаха нет в списках в Африке и в Европе

Пиар играет большую роль в определении места футболиста на карте популярности. Создают настоящие бренды. Беллингем в новом сезоне забил на «Сантьяго Бернабеу» меньше голов, чем Ямаль – ноль против одного. Но Джуд целый год был главным рабочим проектом пиарщиков «Реала». Англичанина подняли на высоту, откуда его могут рассмотреть. «Ливерпуль» не сумел так успешно раскрутить бренд Салаха.

В декабре в Марокко пройдет церемония награждения лучших игроков Африки. Учитывают футбольные результаты с января по октябрь. Опубликовали десятку претендентов, но там нет фамилии правого вингера «Ливерпуля». При всём уважении к ребятам из клубов, вроде «Аль-Холуд» и «Аль-Аин», ставить Мохамеда ниже Амина Гуири из «Ренна» и Эдмонда Тапсоба из «Байера» смешно и нелепо.

Но для Салаха не нашлось места также в тридцатке лучших футболистов по версии организаторов церемонии «Золотого мяча». Понятно, что Египет плохо выступил на Кубке африканских наций. Бывший финалист вылетел по пенальти в первом раунде плей-офф. Но даже если ставить результаты короткого турнира выше всего остального, то как быть с включением в список претендентов тех, кто тоже не сиял на КАН?

Салах со старта прошлого сезона создал больше голов, чем Винисиус, которому в понедельник вручат «Золотой мяч». У Мохамеда более 60 голевых действий за клуб и сборную. Хотя понимаем критику последнего сезона «Ливерпуля» при Клоппе. Не стали чемпионами, не выиграли Кубок Англии и Лигу Европы. Но Салах персонально на высоком уровне. У него 5 голов и 5 ассистов в 8 играх чемпионата Англии.

Мохамед успешно вернулся в Лигу чемпионов. Создал два мяча против «Болоньи», отдал решающий голевой пас на Нуньеса против «Лейпцига» в гостях. Фактически сам забил гол, но уругваец подставил ногу на линии ворот. Правый вингер «Ливерпуля» с новым тренером Слотом, с которым у египтянина нет конфликтов, заиграл свежо и резко. Салаху всего 32 года, в его возрасте многие звезды выступали невероятно.

Классный футбол усложнит главный выбор

У агента Салаха на почте есть приглашения из Саудовской Аравии. Интересы футболиста представляет странный парень Рами Аббас Исса с колумбийским флагом во всех социальных сетях. После серии сомнительных заявлений Мохамед попросил своего давнего знакомого и агента остановить бурную публичную деятельность. Аббас Исса сказал, что не существует источников, близких к Салаху, когда говорим о его планах.

Агент Салаха любит оружие и современное искусство. А ещё любит деньги, как любой представитель известного футболиста. Ему выгоден как новый контракт Салаха с «Ливерпулем», ведь нынешнее соглашение истекает в конце сезона, так и переезд в Саудовскую Аравию, где футболиста и его представителя озолотят. Успехи Слота и «Ливерпуля», а также персональная форма Салаха усложнят футболисту этот выбор.

Если раньше склонялся к отъезду, то теперь предлагает не спешить и наслаждаться каждым матчам. Ответ похож на ответы Алиссона и ван Дейка, которые тоже могут покинуть «Ливерпуль» в конце сезона. Слот рискует потерять троих ключевых футболистов, помимо Нуньеса, если уругваец устанет бороться за место в основе, и Александер-Арнольда, который загорелся идеей представлять «Реал» на правом фланге обороны испанцев.

Салах понимает, что через год «Ливерпуль» может оказаться другим. Мохамеду снова интересно играть в футбол. Летом избавился от одной из причин внутреннего напряжения. Человек, который так часто фотографируется с голым торсом, особенно будучи мусульманином, где выпячивание тела не очень популярно, точно переживал из-за облысения. Но хирурги выручили египтянина, скоро у Салаха снова будут кудри.

Даже такая мелочь может тревожить человека сильнее, чем можно подумать со стороны. Салах ощутил, что стареет, когда каждое утро в зеркале видел залысины. Переживал, что физические изменения в теле скажутся на резкости, что для вингера смертельно. Но рывки в новом сезоне показывают, что Мохамед не пропал с радаров. В нынешней его версии Салаха могут пригласить не только в Саудовскую Аравию, но и в другие клубы.

Салаху нужны свежие трофеи с «Ливерпулем»

Чтобы Мохамед снова был в списках лучших футболистов мира и Африки, ему нужны победы «красных». Классный персональный футбол время от времени помогает попасть в шорт-лист «Золотого мяча» и приза в Африке. Но критики Салаха скажут, что голы есть у Осимхена и Бонифаца, а нигерийцев тоже нет в десятке претендентов на приз лучшему игроку года в Африке. Мохамеду нужно победить китов, вроде «Манчестер Сити».

Также важно сегодня классно сыграть против «Арсенала». Дисквалификация у защитника Салиба. Травмирован Эдегор, проблемы со здоровьем у Тимбера и Калафьори. Слева в обороне «канониров» может сыграть Зинченко. У Салаха и Александра непростое футбольное прошлое. Были матчи, где Зинченко останавливал египтянина. Видели поединки, где Мохамед пользовался тем, что оппонент номинальный хавбек, играющий в защите.

Но даже если Артета выберет другого левого защитника, задача Салаха не изменится. Сейчас вингер – самый опытный у «Ливерпуля», последний из трио с Фирмино и Мане. Нуньес, Собослаи, Гакпо и Диас готовы помогать. Но игровое настроение в атаке «Ливерпуля» часто зависит от Салаха. Даже когда не самый активный, то может на классе разобраться в ключевом эпизоде. Тактически очень важны Гравенберх и МакАллистер, но лидер другой.

Салах прекрасен, а поскольку по фактуре из породы игроков, которые держат мяч под собой и проходят на дриблинге с коротким шагом, как у Месси, то со временем его роль может измениться. Сейчас это форвард с фланга. Но всегда может отойти ближе к центру, чтобы сосредоточиться на голевых передачах. Мохамед прирожденный созидатель в футболе, никогда не был игроком, которому тяжело создавать хорошие моменты себе и другим.