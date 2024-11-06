«Амкал» может сыграть с клубом РПЛ во время паузы на матчи сборных

Основатель «Амкала» прокомментировал источнику информацию о том, что победитель Кубка Медиалиги сыграет с «Динамо» 17 ноября, о чём ранее сообщил инсайдер Иван Карпов.

9 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоится финал Кубка Медиалиги между «Амкалом» и 2DROTS.

Помимо «Динамо» и «Пари НН», есть ещё несколько клубов, с которыми мы общаемся. Какой-то конкретики пока нет, она должна появиться на этой неделе. С кем ближе всего к тому, чтобы договориться? Да со всеми на одной стадии переговоров сейчас. У всех условия примерно одинаковые. Мы просто сейчас обсуждаем, как логистически всё сделать. Примерная дата матча — следующие выходные, во время паузы на игры сборных.