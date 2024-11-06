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«Амкал» может сыграть с клубом РПЛ во время паузы на матчи сборных

вчера, 13:57

Основатель «Амкала» Герман Попков прокомментировал источнику информацию о том, что победитель Кубка Медиалиги сыграет с «Динамо» 17 ноября, о чём ранее сообщил инсайдер Иван Карпов.

9 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоится финал Кубка Медиалиги между «Амкалом» и 2DROTS.

Помимо «Динамо» и «Пари НН», есть ещё несколько клубов, с которыми мы общаемся. Какой-то конкретики пока нет, она должна появиться на этой неделе. С кем ближе всего к тому, чтобы договориться? Да со всеми на одной стадии переговоров сейчас. У всех условия примерно одинаковые. Мы просто сейчас обсуждаем, как логистически всё сделать. Примерная дата матча — следующие выходные, во время паузы на игры сборных.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ m5aw8573e795 (раскрыть)
вчера в 16:50, ред.
Динамо уже дважды играли против клубов медиалиги, и еще один матч провела молодежка Динамо. Плюс Динамо были организаторами медийного кубка МКС, где победитель играл с основой Динамо.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:03
У Динамо уже есть опыт встреч с представителями Медиалиги. Примерно в это же время год назад на ВТБ-Арене бело-синие сыграли товарищеский матч с 2DROTS и хозяева победили с минимальным счётом 2:1. В том матче в составе Динамо на поле выходили представители тренерского штаба Динамо Марцел Личка и Владимир Рыков, сыгравшие девять и пятнадцать минут соответственно. Примечательно ещё то, что на трибунах стадиона в тот вечер было зарегистрировано более двадцати двух тысяч зрителей, что значительно больше, чем на некоторых матчах РПЛ. Думаю и этот поединок будет проходить в том же ключе, вопрос только в том станет ли он интересен болельщикам, как год назад.
Болейте за своих, а не против чужих!
m5aw8573e795
m5aw8573e795
вчера в 15:03
Проиграть клубу медиалиги - испортить себе репутацию. Многие откажутся.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:29
Почему бы и нет для обеих клубов будет польза
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:04
Не за бесплатно, видимо?
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