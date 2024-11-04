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Мората поделился мнением о плотном игровом календаре

вчера, 17:52

Нападающий «Милана» Альваро Мората высказался о плотном игровом календаре.

У нас нет времени, чтобы переключиться. При таком количестве матчей, как сейчас, мы не способны отключиться на четыре или пять дней. У нас нет времени. Часто, как в этом году, у меня было два или три свободных дня в начале лета, поскольку я восстанавливался после повреждения, находился в расположении сборной или играл вдали от дома.

Вы проводите по пять или шесть часов на тренировочном поле, затем даете интервью, общаетесь с журналистами, участвуете в спонсорских мероприятиях и много чего еще. Все не совсем так, как кажется в социальных сетях. Это ответственность, и вы либо справляетесь с ней, либо нет.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 20:57
А у нас люди по двенадцать часов на заводе работают каждый день и не жалуются. При этом получают сущие копейки по сравнении с футболерами.
shur
shur ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 19:51
...несчастные люди,эти футболисты,пожалеть что ли,да самому пенсии не хватает...!!!
drug01
drug01
вчера в 18:34
Таков сейчас футбол!!!!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:23
О чем он говорит? Количество матчей увеличилось с этого сезона. Да и то благодаря Клубному ЧМ, который будет летом. Новый формат ЛЧ это пара лишних матчей, если сравнивать со старым форматом. Пока этот сезон ни чем не отличается от предыдущего.
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