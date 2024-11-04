Мората поделился мнением о плотном игровом календаре

Нападающий «Милана» высказался о плотном игровом календаре.

У нас нет времени, чтобы переключиться. При таком количестве матчей, как сейчас, мы не способны отключиться на четыре или пять дней. У нас нет времени. Часто, как в этом году, у меня было два или три свободных дня в начале лета, поскольку я восстанавливался после повреждения, находился в расположении сборной или играл вдали от дома.

Вы проводите по пять или шесть часов на тренировочном поле, затем даете интервью, общаетесь с журналистами, участвуете в спонсорских мероприятиях и много чего еще. Все не совсем так, как кажется в социальных сетях. Это ответственность, и вы либо справляетесь с ней, либо нет.