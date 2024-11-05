Матч «Барселона» — «Атлетико» не пройдёт в США в этом году

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вчера, 09:22

По информации источника, матч между «Барселоной» и «Атлетико» в этом году не пройдёт в Майами.

Сообщается, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказалась от консультации с Высшим спортивным советом Испании (CSD) по данному вопросу, поскольку на данный момент эта идея отложена. Хотя Ла Лига всё ещё намерена провести матч в этом городе в будущем.