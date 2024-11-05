Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияИспания. Примера 2024/2025

Матч «Барселона» — «Атлетико» не пройдёт в США в этом году

вчера, 09:22
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико22.12.2024 Не начался

По информации источника, матч между «Барселоной» и «Атлетико» в этом году не пройдёт в Майами.

Сообщается, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказалась от консультации с Высшим спортивным советом Испании (CSD) по данному вопросу, поскольку на данный момент эта идея отложена. Хотя Ла Лига всё ещё намерена провести матч в этом городе в будущем.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с mundodeportivo.com
Мората поделился мнением о плотном игровом календаре
04 ноября
Гвардиола сравнил нынешнее расписание в футболе с календарём НБА
04 ноября
ОфициальноОбъявлено расписание ответных матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
03 ноября
Сборная Ирана может сыграть с Россией в сентябре следующего года
02 ноября
ОфициальноМатч «Валенсия» — «Реал» перенесли из-за наводнений
31 октября
Матч между «Валенсией» и «Реалом» может быть перенесён в связи с трауром
30 октября
Сортировать
Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 11:42
Всё правильно!
Играть надо дома!
galem72
galem72
вчера в 10:12
Посещение другого континента, очень богатого и развитого континента, для увеличения собственных болельщиков и продаж своей атрибутики — здравое решение клубов. Но, мне кажется, делать это в рамках регулярного внутреннего турнира очень сомнительно.
А вот провести рекламно-показательный матч во время перерыва на унылые матчи сборок вполне себе адекватная задумка, пусть даже основные именитые исполнители клубов будут выступать за свои национальные команды.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:11
один из рычагов Лапорты обломали.
а так, да хороший проект начала Лалига, проводит матчи Примеры в США.
такие матчи отличный способ популяризации лиги.
процесс необратим, все равно большие клубы к этому придут.
cska1948
cska1948 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 10:01
Как видите, ТАНЦУЮТ!
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:41
Что вообще за практика проводить соревнования одной страны в другом государстве? А как же интересы своих болельщиков? Как быть с владельцами сезонных абонементов? Неужели за деньги можно танцевать перед кем угодно?
y88sw2m7mxz7
y88sw2m7mxz7
вчера в 09:35
Нечего пиндосов баловать, пусть свою ковбой-лигу смотрят
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:34
Всё пытаются продать себя американской публике…Хотя, американским «болельщикам», а вернее зрителям, было бы полезно посмотреть настоящий, профессиональный футбол) а не свой МЛСовский соккер…
drug01
drug01
вчера в 09:33
Такое решение приняли значит играть пока не готовы!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 