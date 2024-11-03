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Объявлено расписание ответных матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

вчера, 12:45

Утверждены даты и время начала ответных матчей 1/4 финала Пути РПЛ и первого этапа ¼ финала Пути регионов Кубка России, сообщает пресс‑служба Российского футбольного союза (РФС).

Путь регионов. 1/4 финала. Первый этап

26 ноября (вторник)

16:00. «Тюмень» — «Краснодар»

18:15. «Шинник» (Ярославль) — «Акрон» (Тольятти)

27 ноября (среда)

16:00. «Урал» (Екатеринбург) — «Химки»

18:15. «Сочи» — «Динамо» (Махачкала)

Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи

26 ноября (вторник)

20:30. ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань)

27 ноября (среда)

18:15. «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт‑Петербург)

20:30. «Ростов» — Спартак (Москва)

28 ноября (четверг)

19:30. «Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва).

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Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 14:04
В Тюмени техничные краснодарские негры половину техничности из-за подштанников потеряют.
shlomo2
shlomo2 ответ e7c2cyt5ntzg (раскрыть)
вчера в 13:46
В Тюмени наверное будет еще прохладнее для теплолюбивых быков...:))))
e7c2cyt5ntzg
e7c2cyt5ntzg
вчера в 12:55
В Екатеринбурге будет мягко говоря прохладно.
Гость
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