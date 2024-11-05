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Сборная Ирана может сыграть в России в октябре 2025 года

вчера, 12:33

Администратор Федерации футбола Ирана Мехди Харати рассказал источнику о переговорах с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросу проведения товарищеского матча между сборными двух стран в октябре следующего года.

Мы получили письмо от РФС с приглашением сыграть ответный матч сборных Ирана и России осенью следующего года на стадионе в РФ. Ранее я говорил, что мы можем сыграть в сентябре, но теперь ситуация изменилась. В сентябре у нас матчи Кубка наций ФАЦА, поэтому на данный момент мы ведём переговоры по поводу проведения игры в октябре 2025 года. Как уже сказал, этот матч может пройти в России, и мы готовы приехать.

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Иран  Россия
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
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2ns446cnz75q
вчера в 13:49
Ну хоть через год с кем-то приличным сыграть удастся
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вчера в 13:00
Уровень нашей команды
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us55u3xq3x3p
вчера в 12:37
Более менее нормальный соперник
Гость
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