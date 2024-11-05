Сборная Ирана может сыграть в России в октябре 2025 года

Администратор Федерации футбола Ирана Мехди Харати рассказал источнику о переговорах с Российским футбольным союзом ( РФС ) по вопросу проведения товарищеского матча между сборными двух стран в октябре следующего года.

Мы получили письмо от РФС с приглашением сыграть ответный матч сборных Ирана и России осенью следующего года на стадионе в РФ . Ранее я говорил, что мы можем сыграть в сентябре, но теперь ситуация изменилась. В сентябре у нас матчи Кубка наций ФАЦА, поэтому на данный момент мы ведём переговоры по поводу проведения игры в октябре 2025 года. Как уже сказал, этот матч может пройти в России, и мы готовы приехать.