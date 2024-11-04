Гвардиола сравнил нынешнее расписание в футболе с календарём НБА

Главный тренер «Манчестер Сити» недоволен слишком большим количеством матчей.

В прошлых сезонах мы уже сыграли много игр, возможно, когда мы поедем на клубный чемпионат мира, если мы дойдем до последней стадии соревнований, мы сыграем более 70 игр, а 70 игр — это как в НБА . Но в НБА четыре месяца отпуска, а у нас три недели.