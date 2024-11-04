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Гвардиола сравнил нынешнее расписание в футболе с календарём НБА

вчера, 12:29

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола недоволен слишком большим количеством матчей.

В прошлых сезонах мы уже сыграли много игр, возможно, когда мы поедем на клубный чемпионат мира, если мы дойдем до последней стадии соревнований, мы сыграем более 70 игр, а 70 игр — это как в НБА. Но в НБА четыре месяца отпуска, а у нас три недели.

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Все комментарии
shur
shur ответ 1580556558 (раскрыть)
вчера в 19:44
...дружочек, я давно на пенсии!!! Ты за них не переживай, они уже к 30-ти миллионеры,
кто по умней в дело пустит, а кто то пропьёт и загнётся по твоему сценарию,хорошего вечера!
6g5gx3rqyzms
6g5gx3rqyzms
вчера в 17:09
Иди в шахту, лысик)
alexamit
alexamit
вчера в 16:38
А Гвардиола ПРАВ!!!Только чинуши пальцем не шевельнут,им важна прибыль,а какой ценой она им достаётся-неважна.Даже гладиаторы в Древнем Риме сражались реже,чем европейские футболисты и уж тем более в Англии.Там вообще с числом игр сплошной МАРАЗМ!С бестолковым регламентом нашего кубка мы скоро их переплюнем.
1580556558
1580556558 ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:31
Ну так работай не 5, а 6 дней в неделю или же по 10 часов вместо 8 за одну и ту же зарплату. Никто не хочет загнуться в 35-40 лет.
shur
shur
вчера в 13:17
...ребятушки, с вашими заработками Я вообще в тряпочку мычал...!
Спорт давно стал продажным зрелищем, за океаном это в порядке вещей ,лишь бы капали!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:31
Уже кто только не высказывался по поводу количества игр, но толку пока никакого
Гость
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