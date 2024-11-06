Участники Клубного ЧМ получат штрафы, если не выставят сильнейшие составы

Команды, которые примут участие в следующем году в Клубном чемпионате мира ФИФА, должны прибыть в США за три-пять дней до своей первой игры. Это подтвердила Международная федерация футбола в правилах турнира, опубликованных во вторник.
Организация связалась с командами, прошедшими отбор и сообщила свои правила и положения для соревнования, которое пройдёт с 15 июня по 13 июля.
Также, как сообщает источник EPSN, в рамках опубликованных правил клубам было сказано, что они должны выставлять на матчи свои сильнейшие составы, а если этого не сделают, то подвергнутся штрафам.
Перерыв на игры сборных запланирован на 6-10 июня, в связи с чем у игроков, которые отправятся на Клубный ЧМ, практически не будет времени на отдых.
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Сами сделали свой выбор, теперь кушайте, не обляпайтесь.