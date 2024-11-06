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Участники Клубного ЧМ получат штрафы, если не выставят сильнейшие составы

вчера, 09:38

Команды, которые примут участие в следующем году в Клубном чемпионате мира ФИФА, должны прибыть в США за три-пять дней до своей первой игры. Это подтвердила Международная федерация футбола в правилах турнира, опубликованных во вторник.

Организация связалась с командами, прошедшими отбор и сообщила свои правила и положения для соревнования, которое пройдёт с 15 июня по 13 июля.

Также, как сообщает источник EPSN, в рамках опубликованных правил клубам было сказано, что они должны выставлять на матчи свои сильнейшие составы, а если этого не сделают, то подвергнутся штрафам.

Перерыв на игры сборных запланирован на 6-10 июня, в связи с чем у игроков, которые отправятся на Клубный ЧМ, практически не будет времени на отдых.

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Перевод с espn.com Фото: Сайт МЛС
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Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
вчера в 18:53
ЗА такие деньги Нужно еще матчей добавить
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:03
А ничего, что Перес стал бы главным в Суперлиге?? Власть и деньги были бы у Реала. А как же другие?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:33
Уж лучше получить штраф, чем загонять своих игроков до травм. И потом как они будут определять какой состав сильнейший? Тренеры редко играют одинаковым составом, в каждом матче делают некоторую ротацию.
1580556558
1580556558
вчера в 16:40
Ну если это правда, то выходит,что УЕФА одной рукой борется против создания супер лиги, а другой рукой делает всё возможное, чтобы проект супер лиги стал реальностью. Но что то мне подсказывает, что это враньё. УЕФА и ФИФА могут оштрафовать за отказ участвовать в матче или турнире, но не их полномочия и не их собачье дело, кто выйдет на поле.
pomor445
pomor445
вчера в 16:19
Знать бы какой состав сильнейший? Даже тренер зачастую ошибается, но чинуши всегда безгрешны. Не удивлюсь, если они и составы вздумают назначать.
TOR громовержец
TOR громовержец
вчера в 14:59
В пекло прогнившие уефа и фифа,да здравствует СУПЕРЛИГА.Дядя Фло топи этих чинушей.
Triem
Triem
вчера в 14:03
Ну, приедут сильнейшие и будут халтурить на поле и что? Пострадает качество игры. Если надо и такое - сделают. Какие проблемы?!
ssspartak
ssspartak
вчера в 12:25
Слово "сильнейшие" заменить на "дорогие" и всё станет понятно.
YNWA
YNWA
вчера в 12:24
Что за бред?
youtomee
youtomee
вчера в 12:23
Сильнейший состав - это как? У тренера в распоряжении условно 25 игроков, и ему видней, кто сегодня лучше готов, а кто не в форме.
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:14
Перес предлагал пару лет назад переформатировать европейский футбол, выступив против нынешней системы. Все, поджав хвосты, забились по углам, а потом ещё и подтявкивали УЕФА, поливая грязью и помоями Переса, мол какой плохой Перес и мы не хотим с ним дружить, мы хотим с тобой дружить, Чеферин.
Сами сделали свой выбор, теперь кушайте, не обляпайтесь.
nubom
nubom
вчера в 12:13
Ждем обращения ФИФЫ в ЭСК РПЛ с просьбой проведения совместных консультаций по определению размеров штрафов...
esfehqsnn57q
esfehqsnn57q
вчера в 12:09
Всегда можно сослаться на травму или мышечный спазм...
альсато
альсато
вчера в 11:43
))))...но это я решаю, кто у меня (на данный момент) лучший в клубе, а не организация проведения клубного ЧМ)))))
lotsman
lotsman
вчера в 11:37
Лучшие из лучших срочно травмируются и на игру выйдут лучшие из худших.)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:22
А кто и по каким критериям будет определять какой состав у команды сильнейший?
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 11:16
🤔🤭..
112910415
112910415
вчера в 10:48
репрессивные меры - оригинальный способ !
а всевозможные мышечные дискомфорты ... по радужной оболочке определят?
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:35
Вообще без отдыха, и предсезонки вкатываться в сезон? Не знаю сколько заработают клубы на этом турнире, но если гонорар будет меньше 100-200 млн $, думаю смысла участвовать там нет.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:20
Разве не тренер решает, какой у него сильнейший состав? Сегодня одни, завтра другие могут быть…
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:20, ред.
А может этот Клубный чемпионат мира просто никому не нужен? Скорее всего так и есть, если пугают клубы штрафами за выставление не основного состава. Насильно мил не будешь. КЧМ и Лига наций навязанные турниры. Пора начинать бороться против них.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:15
Такой глупости я еще не слышал)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:12, ред.
Интересно по каким критериям они будут определять сильнейший состав
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:44
Медицинские штабы клубов срочно приступили к "печатанью справок об освобождении" и проработки врачебных оснований к ним...)))
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