Участники Клубного ЧМ получат штрафы, если не выставят сильнейшие составы

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вчера, 09:38

Команды, которые примут участие в следующем году в Клубном чемпионате мира ФИФА , должны прибыть в США за три-пять дней до своей первой игры. Это подтвердила Международная федерация футбола в правилах турнира, опубликованных во вторник.

Организация связалась с командами, прошедшими отбор и сообщила свои правила и положения для соревнования, которое пройдёт с 15 июня по 13 июля.

Также, как сообщает источник EPSN, в рамках опубликованных правил клубам было сказано, что они должны выставлять на матчи свои сильнейшие составы, а если этого не сделают, то подвергнутся штрафам.