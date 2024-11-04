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В руководстве «Ромы» уже готовят замену Юричу

вчера, 10:12

В руководстве «Ромы» уже готовят замену Ивану Юричу.

Владельцы столичного клуба планируют назначить высококлассного тренера, который сможет сразу же наладить контакт с фанатами.

Нет никаких шансов на возвращение Даниэле Де Росси, которого Дэн Фридкин не считает готовым решить проблемы «Ромы».

Сегодня будет решающий день для Юрича: боссы решат, увольнять ли хорватского тренера до перерыва на международные матчи.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:52
Внимание, вопрос! А для чего нужно было увольнять Де Росси?! Нормально же в прошлом сезоне катали римляне, ну ладно, старт нынешнего не удался но уволили то всего после четвёртого тура (если не ошибаюсь)....к тому моменту например Удинезе лидировал в таблице и что, а где они сейчас??!!! Так что считаю, что увольнение Де Росси было поспешным
mw8va6xkzz3c
mw8va6xkzz3c
вчера в 11:43
Вместо Юрича можно Иваныча, Петровича или Сидорыча попробовать
adekvat
adekvat
вчера в 10:22
Увольнять конечно, там еще ямилан тоже скоро тренера поменяет.
Гость
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