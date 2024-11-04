В руководстве «Ромы» уже готовят замену Юричу

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вчера, 10:12

В руководстве «Ромы» уже готовят замену .



Владельцы столичного клуба планируют назначить высококлассного тренера, который сможет сразу же наладить контакт с фанатами.



Нет никаких шансов на возвращение Даниэле Де Росси, которого Дэн Фридкин не считает готовым решить проблемы «Ромы».



Сегодня будет решающий день для Юрича: боссы решат, увольнять ли хорватского тренера до перерыва на международные матчи.