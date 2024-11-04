В руководстве «Ромы» уже готовят замену Юричу

В руководстве «Ромы» уже готовят замену Ивану Юричу.
Владельцы столичного клуба планируют назначить высококлассного тренера, который сможет сразу же наладить контакт с фанатами.
Нет никаких шансов на возвращение Даниэле Де Росси, которого Дэн Фридкин не считает готовым решить проблемы «Ромы».
Сегодня будет решающий день для Юрича: боссы решат, увольнять ли хорватского тренера до перерыва на международные матчи.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях