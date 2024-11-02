Каннаваро может возглавить «Депортиво»

По информации источника, «Депортиво» ищет тренера после увольнения Иманола Идьякеса.
Среди возможных кандидатов на должность рулевого клуб рассматривает итальянского специалиста Фабио Каннаваро. Отмечается, что чемпион мира 2006 года провёл первые переговоры с руководством клуба из Ла-Коруньи и проявил большой интерес к философии «бело-голубых».
Кроме харизмы и лидерских качеств руководителей команды убеждают его глубокие познания в испанском футболе. Каннаваро выступал за мадридский «Реал» с 2006 по 2009-й.