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Каннаваро может возглавить «Депортиво»

вчера, 16:59

По информации источника, «Депортиво» ищет тренера после увольнения Иманола Идьякеса.

Среди возможных кандидатов на должность рулевого клуб рассматривает итальянского специалиста Фабио Каннаваро. Отмечается, что чемпион мира 2006 года провёл первые переговоры с руководством клуба из Ла-Коруньи и проявил большой интерес к философии «бело-голубых».

Кроме харизмы и лидерских качеств руководителей команды убеждают его глубокие познания в испанском футболе. Каннаваро выступал за мадридский «Реал» с 2006 по 2009-й.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:32
Надеюсь, скоро Депортиво вернётся в Примеру. Клуб с такой великой историей и чемпион Испании должен быть среди сильных))
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:31
Как игрок был классный, удачи теперь на тренерском поприще!
Capral
Capral
вчера в 17:07
Ах, какой был игрок, какой защитник!!! Как грамотно выбирал позицию и читал соперника, и как великолепно работал в отборе!!! Вот так, начнешь вспоминать, какие ЛЮДИ играли в Серии А- просто дух захватывает!!! Но это в прошлом, как Великий Игрок. А вот, как тренера, совсем его не знаю. Но из личной симпатии, пожелаю ему Удачи, и пусть у него всё получится!!!!!!!
Гость
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