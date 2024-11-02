Каннаваро может возглавить «Депортиво»

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вчера, 16:59

По информации источника, «Депортиво» ищет тренера после увольнения .

Среди возможных кандидатов на должность рулевого клуб рассматривает итальянского специалиста . Отмечается, что чемпион мира 2006 года провёл первые переговоры с руководством клуба из Ла-Коруньи и проявил большой интерес к философии «бело-голубых».

Кроме харизмы и лидерских качеств руководителей команды убеждают его глубокие познания в испанском футболе. Каннаваро выступал за мадридский «Реал» с 2006 по 2009-й.