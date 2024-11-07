Гол Чалханоглу принёс «Интеру» победу над «Арсеналом» в Лиге чемпионов

«Интер» обыграл «Арсенал» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
В дополнительное к первому тайму время единственный гол в игре забил полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу, реализовав пенальти.
«Интер» идёт на 5-м месте в общей таблице Лиги чемпионов (10 очков), «Арсенал» занимает 12-е место (7 очков).
Теперь про матч и Арсенал....в целом игра была равная, без обилия опасных моментов, но динамичная. Оба тренера в первую очередь думали о том, как бы не пропустить и если убрать пенальти, то счет должен был быть 1-1
Что касается пенальти, то тут тоже 50/50. В матче было 2 эпизода к которые в судейском корпусе должны раз и навсегда определить....ставить или нет! Зоммер ошибается на выходе, врезается в кулаками в голову Мерино....пенальти нет, хотя в некоторых матчах в АПЛ за такое судьи указывали на точку!
Второй эпизод это рука Мерино....игрок Интера наносит удар(точнее с близкого расстояния подстраивается под прострел) мяч резко меняет траекторию и попадает в руку игроку Арсенала, и тут пенальти....да, рука увеличила площадь тела, но она осталась "выдвинутой" из-за борьбы с форвардом ....(кто видел эпизод поймет о чем я), и тут тоже....то ставят, то нет....
По Арсеналу скажу так, играли лучше чем с Ньюкаслом, я учитывая то, что играть против Интера еще и на его поле всем тяжело, то наша команда выглядела достойно и всё решил эпизод с пенальти....
Теперь про матч и Арсенал....в целом игра была равная, без обилия опасных моментов, но динамичная. Оба тренера в первую очередь думали о том, как бы не пропустить и если убрать пенальти, то счет должен был быть 1-1
Что касается пенальти, то тут тоже 50/50. В матче было 2 эпизода к которые в судейском корпусе должны раз и навсегда определить....ставить или нет! Зоммер ошибается на выходе, врезается в кулаками в голову Мерино....пенальти нет, хотя в некоторых матчах в АПЛ за такое судьи указывали на точку!
Второй эпизод это рука Мерино....игрок Интера наносит удар(точнее с близкого расстояния подстраивается под прострел) мяч резко меняет траекторию и попадает в руку игроку Арсенала, и тут пенальти....да, рука увеличила площадь тела, но она осталась "выдвинутой" из-за борьбы с форвардом ....(кто видел эпизод поймет о чем я), и тут тоже....то ставят, то нет....
По Арсеналу скажу так, играли лучше чем с Ньюкаслом, я учитывая то, что играть против Интера еще и на его поле всем тяжело, то наша команда выглядела достойно и всё решил эпизод с пенальти....
Это не просто основные игроки, а многолетние лидеры, их влияние на игру колоссальное, определяющее!
Попробуйте списать на системный спад.
Кто не понимает, тот не понимает!
Это не просто основные игроки, а многолетние лидеры, их влияние на игру колоссальное, определяющее!
Попробуйте списать на системный спад.
Кто не понимает, тот не понимает!
Интер с победой, вроде бы всего 1 удар в створ и это хватило))
Интер с победой, вроде бы всего 1 удар в створ и это хватило))