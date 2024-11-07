Гол Чалханоглу принёс «Интеру» победу над «Арсеналом» в Лиге чемпионов

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сегодня, 01:01

«Интер» обыграл «Арсенал» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

В дополнительное к первому тайму время единственный гол в игре забил полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу, реализовав пенальти.

«Интер» идёт на 5-м месте в общей таблице Лиги чемпионов (10 очков), «Арсенал» занимает 12-е место (7 очков).