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Гол Чалханоглу принёс «Интеру» победу над «Арсеналом» в Лиге чемпионов

сегодня, 01:01
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Интер» обыграл «Арсенал» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

В дополнительное к первому тайму время единственный гол в игре забил полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу, реализовав пенальти.

«Интер» идёт на 5-м месте в общей таблице Лиги чемпионов (10 очков), «Арсенал» занимает 12-е место (7 очков).

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Все комментарии
AleS
AleS
сегодня в 08:10
Огонек. И Арсенал победили, и ротацию состава провели перед матчем с Наполи. Индзаги красава.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:18
Для начала поздравляю интеристов с победой!
Теперь про матч и Арсенал....в целом игра была равная, без обилия опасных моментов, но динамичная. Оба тренера в первую очередь думали о том, как бы не пропустить и если убрать пенальти, то счет должен был быть 1-1
Что касается пенальти, то тут тоже 50/50. В матче было 2 эпизода к которые в судейском корпусе должны раз и навсегда определить....ставить или нет! Зоммер ошибается на выходе, врезается в кулаками в голову Мерино....пенальти нет, хотя в некоторых матчах в АПЛ за такое судьи указывали на точку!
Второй эпизод это рука Мерино....игрок Интера наносит удар(точнее с близкого расстояния подстраивается под прострел) мяч резко меняет траекторию и попадает в руку игроку Арсенала, и тут пенальти....да, рука увеличила площадь тела, но она осталась "выдвинутой" из-за борьбы с форвардом ....(кто видел эпизод поймет о чем я), и тут тоже....то ставят, то нет....
По Арсеналу скажу так, играли лучше чем с Ньюкаслом, я учитывая то, что играть против Интера еще и на его поле всем тяжело, то наша команда выглядела достойно и всё решил эпизод с пенальти....
f2x4afttyd9d
f2x4afttyd9d
сегодня в 05:33
Незаслуженная победа итальянцев, Арсенал должен собраться
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 05:16
Интер молодцы, даже ни одного мяча еще в ЛЧ не пропустили, хорошо играют, прежде всего надежно в обороне. Так и в этом матче сколько канониры не пытались атаковать, но их сдержали.
112910415
112910415
сегодня в 04:31
дело шло к ничьей, и вдруг ...
youtomee
youtomee ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 03:37
Почему Артета много проигрывает? Не больше чем обычно и не больше чем другие. Эдегора нет почти с начала сезона, а проиграли они только последние игры. 2 месяца как-то шли без поражений вообще.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 01:20
Интеристы с победой!!!
матос
матос
сегодня в 01:16
Хакана с голом , Интер с победой! 3 балла в копилке ;-)
allemz
allemz
сегодня в 01:14, ред.
Артета много проигрывает в этом сезоне, что впрочем, неудивительно. Тенденция в нынешнем сезоне у топов: без своих моторов сбоят. У Сити - Родри, у Реала - Кроос, у Арсенала - Эдегор...
Это не просто основные игроки, а многолетние лидеры, их влияние на игру колоссальное, определяющее!
Попробуйте списать на системный спад.

Кто не понимает, тот не понимает!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:02
Досадное поражение Арсенала. Так и не смогли затолкать.
Интер с победой, вроде бы всего 1 удар в створ и это хватило))
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