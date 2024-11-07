Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Црвену Звезду» в ЛЧ

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сегодня, 00:59

«Црвена Звезда» проиграла «Барселоне» (2:5) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 13-й минуте первый гол в игре забил защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес. На 27-й минуте полузащитник «Црвены Звезды» Силла Вамангитука сравнял счёт. На 43-й минуте Роберт Левандовски снова вывел каталонский клуб вперёд. На 53-й минуте Левандовски оформил дубль. На 55-й минуте форвард «Барселоны» Рафинья довёл счёт до разгромного. На 76-й минуте Фермин Лопес отправил пятый гол в ворота «Црвены Звезды». На 84-й минуте полузащитник Милсон забил второй гол «Црвены Звезды».

«Црвена Звезда» идёт на 35-м месте в общей таблице Лиги чемпионов (0 очков), «Барселона» идёт на 6-м месте (9 очков).