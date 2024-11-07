Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2024/2025

Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Црвену Звезду» в ЛЧ

сегодня, 00:59
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)2 : 5Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Црвена Звезда» проиграла «Барселоне» (2:5) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 13-й минуте первый гол в игре забил защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес. На 27-й минуте полузащитник «Црвены Звезды» Силла Вамангитука сравнял счёт. На 43-й минуте Роберт Левандовски снова вывел каталонский клуб вперёд. На 53-й минуте Левандовски оформил дубль. На 55-й минуте форвард «Барселоны» Рафинья довёл счёт до разгромного. На 76-й минуте Фермин Лопес отправил пятый гол в ворота «Црвены Звезды». На 84-й минуте полузащитник Милсон забил второй гол «Црвены Звезды».

«Црвена Звезда» идёт на 35-м месте в общей таблице Лиги чемпионов (0 очков), «Барселона» идёт на 6-м месте (9 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Астон Вилла» потерпела первое поражение в общем этапе ЛЧ
Вчера, 22:53
«Шахтёр» переиграл «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов
Вчера, 22:47
«Зенит» разгромил «Ахмат» в Кубке России
Вчера, 22:45
«Рубин» и ЦСКА голов не забили
Вчера, 20:30
«Лилль» и «Ювентус» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Вчера, 01:04
Гол Малена помог «Боруссии» Дортмунд переиграть «Штурм»
Вчера, 01:01
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:00
А как всё хорошо начиналось для ЦЗ - правда длилось недолго....)))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:09
Барса в этом сезоне прямо машина.... И сама играет и другим даёт играть....
112910415
112910415
сегодня в 04:22
хороший ход набрали !
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 02:04
Барсу с победой!)
Темп не сбавляют, это очень радует.
Удачи каталонцам в дальнейшем и без травм.
Agamaga_05
Agamaga_05
сегодня в 01:33
Барселона - мощь! Лева набрал ход, если поможет выиграть ЛЧ, то высока вероятность, что сможет выиграть ЗМ.
зигзаг
зигзаг
сегодня в 01:19
Барса как на асфальтоукладчике прёт по соперникам
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:02
и потеряла Кубарси.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:00
Предсказуемо барса забила сколько захотела!))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 