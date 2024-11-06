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«Астон Вилла» потерпела первое поражение в общем этапе ЛЧ

вчера, 22:53
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге1 : 0Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Астон Вилла» потерпела первое поражение в общем этапе ЛЧ, уступив на выезде «Брюгге» (0:1).

Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев Ханс Ванакен, реализовав пенальти на 52-й минуте встречи.

После этой игры «Брюгге» идёт в средней части общей таблицы (6 очков), «Астон Вилла» расположилась в верхней ее части (9 пунктов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:35
ерунда, не беда
8w2aqgfjudhz
8w2aqgfjudhz
сегодня в 04:44
Астон Вилла в глубоком кризисе. Ее бьют везде.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:07
это ж надо на ровном месте привезти себе пенальти!?!))
АВ не наиграла на победу
Брюгге молодцы хорошо смотрелись , с заслуженной победой!
sihafazatron
sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:00
Ничью бы может и сыграли, если б защитник не взял мяч в руки в своей штрафной))))
YNWA
YNWA
вчера в 22:59
Очередной нежданьчик.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:57
Неожиданный для меня результат!Думал АВ минимум не проиграют
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:53
Вилла очень слабо сыграла, вообще не припомню такой смешной пенальти)))) ох и начудили))))
Брюгге был лучше, заслужили победу!!
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