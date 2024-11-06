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вчера, 22:53

«Астон Вилла» потерпела первое поражение в общем этапе ЛЧ , уступив на выезде «Брюгге» (0:1).

Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев Ханс Ванакен, реализовав пенальти на 52-й минуте встречи.

После этой игры «Брюгге» идёт в средней части общей таблицы (6 очков), «Астон Вилла» расположилась в верхней ее части (9 пунктов).