«Астон Вилла» потерпела первое поражение в общем этапе ЛЧ, уступив на выезде «Брюгге» (0:1).
Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев Ханс Ванакен, реализовав пенальти на 52-й минуте встречи.
После этой игры «Брюгге» идёт в средней части общей таблицы (6 очков), «Астон Вилла» расположилась в верхней ее части (9 пунктов).
АВ не наиграла на победу
Брюгге молодцы хорошо смотрелись , с заслуженной победой!
АВ не наиграла на победу
Брюгге молодцы хорошо смотрелись , с заслуженной победой!
Брюгге был лучше, заслужили победу!!
Брюгге был лучше, заслужили победу!!