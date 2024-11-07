Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

«Бетис» интересуется защитником «Барселоны»

вчера, 11:34

Защитник «Барселоны» Жерар Мартин заинтересовал «Бетис».

Каталонцы готовы обсудить возможную продажу игрока.

Контракт футболиста с «блауграной» рассчитан до лета 2025 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Тоттенхэм» и «Ювентус» хотят арендовать Эндрика у «Реала»
Вчера, 00:21
Слухи«Реал» может купить Родри или Энцо Фернандеса в случае продажи Тчуамени
06 ноября
Слухи«Реал» сделал защитника «Лейпцига» своей трансферной целью
06 ноября
СлухиКриштиану Роналду может заменить Неймара в «Аль-Хиляле»
06 ноября
СлухиПСЖ хочет подписать лучшего бомбардира «Астон Виллы»
06 ноября
Слухи«Аль-Хиляль» хочет подписать Салаха перед клубным чемпионатом мира
06 ноября
Все комментарии
t8u9fqzch8zx
t8u9fqzch8zx
вчера в 13:33
Зачем покупать, если летом будет бесплатно?
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:09
Наверное очень нужен им! Ведь зимой парень может договариваться со всеми клубами
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:01
Зачем его покупать?
Летом Жерар Мартин может уйти бесплатно, в качестве свободного агента. Интересно, что Барселона готова обсуждать, размер символической компенсации? Странно, почему его не продали раньше или не продлили контракт?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:01
Мало игрового времени,могут и продать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 