«Бетис» интересуется защитником «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жерар Мартин заинтересовал «Бетис».
Каталонцы готовы обсудить возможную продажу игрока.
Контракт футболиста с «блауграной» рассчитан до лета 2025 года.
Защитник «Барселоны» Жерар Мартин заинтересовал «Бетис».
Каталонцы готовы обсудить возможную продажу игрока.
Контракт футболиста с «блауграной» рассчитан до лета 2025 года.
Летом Жерар Мартин может уйти бесплатно, в качестве свободного агента. Интересно, что Барселона готова обсуждать, размер символической компенсации? Странно, почему его не продали раньше или не продлили контракт?
Летом Жерар Мартин может уйти бесплатно, в качестве свободного агента. Интересно, что Барселона готова обсуждать, размер символической компенсации? Странно, почему его не продали раньше или не продлили контракт?