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Объявлен состав молодёжной сборной России, которая поедет в Бразилию

вчера, 21:44

Тренерский штаб молодёжной национальной команды России определился со списком игроков на ноябрьский сбор. Сборная вылетит в бразильский Рио-де-Жанейро, где проведёт три товарищеских матча.

Вратари: Богдан Москвичёв («Оренбург»), Даниил Голиков («Краснодар-2»), Александр Дёгтев («Сочи»).

Защитники: Станислав Бессмертный («Динамо» Москва), Юрий Коледин («Торпедо» Москва), Максим Шнапцев («Пари Нижний Новгород»), Матвей Лукин (ЦСКА), Никита Лобов («Зенит»), Илья Кирш («Динамо» Махачкала), Матвей Бардачёв («Урал»), Михаил Рядно («Родина» Москва), Илья Рожков («Рубин»).

Полузащитники: Руслан Чобанов («Сокол»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Илья Родионов («Черноморец»), Даниил Зорин («Спартак»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Алексей Колтаков («Ростов»), Дмитрий Кучугура («Краснодар»), Илья Ишков («Урал»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Никита Салтыков («Локомотив»).

Нападающие: Александр Кокшаров («Краснодар»), Александр Чупаёв («Торпедо» Москва), Кирилл Никишин («Балтика»).

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:42
....когда у них карнавал, когда-когда, круглый год поди и ни каких
ночных клубов и не дай Бог в бразильские Клубы сбегут!
.....а по чесноку,рад за ребятишек, в саму Бразилию,на родину дедушки Пеле,удачи!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:57
Отличная обстановка для качественного футбола...
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:46
Парни возвращайтесь с Победой, а лучше с тремя...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:45
В Бразилии погуляют)))
Гость
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