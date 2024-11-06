Объявлен состав молодёжной сборной России, которая поедет в Бразилию

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вчера, 21:44

Тренерский штаб молодёжной национальной команды России определился со списком игроков на ноябрьский сбор. Сборная вылетит в бразильский Рио-де-Жанейро, где проведёт три товарищеских матча.

Вратари: Богдан Москвичёв («Оренбург»), Даниил Голиков («Краснодар-2»), Александр Дёгтев («Сочи»).

Защитники: Станислав Бессмертный («Динамо» Москва), Юрий Коледин («Торпедо» Москва), Максим Шнапцев («Пари Нижний Новгород»), Матвей Лукин ( ЦСКА ), Никита Лобов («Зенит»), Илья Кирш («Динамо» Махачкала), Матвей Бардачёв («Урал»), Михаил Рядно («Родина» Москва), Илья Рожков («Рубин»).

Полузащитники: Руслан Чобанов («Сокол»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Илья Родионов («Черноморец»), Даниил Зорин («Спартак»), Матвей Кисляк ( ЦСКА ), Алексей Колтаков («Ростов»), Дмитрий Кучугура («Краснодар»), Илья Ишков («Урал»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Никита Салтыков («Локомотив»).

Нападающие: Александр Кокшаров («Краснодар»), Александр Чупаёв («Торпедо» Москва), Кирилл Никишин («Балтика»).