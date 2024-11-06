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В «Реале Сосьедад» ожидают возвращения Захаряна после матча Лиги Европы

вчера, 14:29
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)-:-Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад23:00 Не начался

В пресс‑службе «Реала Сосьедад» сообщили источнику, что возвращение полузащитника Арсена Захаряна в строй ожидается после матча Лиги Европы с «Викторией Пльзень».

В октябре российский футболист приступил к тренировкам в общей группе испанского клуба после восстановления от травмы, однако позже снова стал заниматься индивидуально. 4 ноября представитель игрока Геннадий Голубин сообщил, что хавбек приступил к тренировкам в общей группе.

Мы ожидаем, что он выйдет на поле и сможет играть после нашего завтрашнего матча в Пльзене.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:00
когда-то точно дождутся !
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:38
В зимнюю паузу в аренду к динамикам пойдёт...
lotsman
lotsman
вчера в 15:36
Не играет, ну и ладно, зато он в Европе. Он так рвался в Европу и теперь доволен. А то что не играет, так это мелочи.)
CRVENA ZVEZDA
CRVENA ZVEZDA
вчера в 15:19
В Испании он не играет, а мучатся.
Брулин
Брулин
вчера в 15:10
Если бы я был фаном Сосьедада, то просто плевался))
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:05
Приветствую!!!
Они вероятно забудут, а вот мы- точно нет. Каждый день напоминать людям эту головную боль, считаю просто издевательством. Каждодневные новости про эту пустышку сильно нервируют. Уже даже про Месси столько не говорят...
soccer_admin
soccer_admin ответ aiz27 (раскрыть)
вчера в 14:49
Это все из за округления. Округляя общую стоимость игроков (это то что отображалось в Стоимость команды) не тоже самое, что и суммировать округленные стоимости каждого отдельного игрока. Вот и могло не совпадать. Сейчас значение в Стоимость команды считается из суммы округленной стоимости каждого отдельного игрока, больше разницы не должно быть
tqxuyvk2jmng
tqxuyvk2jmng
вчера в 14:44
Только на Баск-ТВ! Еженедельная программа "Ждули" с Арсеном Захаряном!
YNWA
YNWA
вчера в 14:35
Купили себе головную боль!
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:30
Думаю они скоро забудут о его существовании
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