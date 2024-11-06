В «Реале Сосьедад» ожидают возвращения Захаряна после матча Лиги Европы

В пресс‑службе «Реала Сосьедад» сообщили источнику, что возвращение полузащитника Арсена Захаряна в строй ожидается после матча Лиги Европы с «Викторией Пльзень».
В октябре российский футболист приступил к тренировкам в общей группе испанского клуба после восстановления от травмы, однако позже снова стал заниматься индивидуально. 4 ноября представитель игрока Геннадий Голубин сообщил, что хавбек приступил к тренировкам в общей группе.
Мы ожидаем, что он выйдет на поле и сможет играть после нашего завтрашнего матча в Пльзене.
Они вероятно забудут, а вот мы- точно нет. Каждый день напоминать людям эту головную боль, считаю просто издевательством. Каждодневные новости про эту пустышку сильно нервируют. Уже даже про Месси столько не говорят...
Они вероятно забудут, а вот мы- точно нет. Каждый день напоминать людям эту головную боль, считаю просто издевательством. Каждодневные новости про эту пустышку сильно нервируют. Уже даже про Месси столько не говорят...