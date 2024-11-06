В «Реале Сосьедад» ожидают возвращения Захаряна после матча Лиги Европы

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вчера, 14:29

В пресс‑службе «Реала Сосьедад» сообщили источнику, что возвращение полузащитника в строй ожидается после матча Лиги Европы с «Викторией Пльзень».

В октябре российский футболист приступил к тренировкам в общей группе испанского клуба после восстановления от травмы, однако позже снова стал заниматься индивидуально. 4 ноября представитель игрока Геннадий Голубин сообщил, что хавбек приступил к тренировкам в общей группе.