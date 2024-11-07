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Педри о штрафах в «Барсе»: «При Хави было 5 000 евро за опоздание»

вчера, 21:53

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал о системе штрафов для игроков клуба.

Педри рассказал о том, как пару лет назад опоздал на восстановительную тренировку утром после позднего возвращения с выезда. Он также вспомнил о штрафных мерах, которые применял бывший главный тренер «Барселоны» Хави.

Не знаю, почему не сработал будильник, у меня было около десятка пропущенных звонков. Я оделся за 30 секунд, примчался, а они ждали, когда я приду в себя. Я зашел красный, как помидор. В день матча штрафы всегда намного выше, если ты, например, опоздал на собрание, когда команда заселяется в отель. Есть тренеры, которые считают штрафы по минутам, например, пять минут – 5 000 евро. Но у Хави было 5 000 за опоздание, а следующий штраф уже удваивался. Если так случится четыре-пять раз, то совсем плохо.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:48
При их зарплатах можно опоздать на весь ноябрь...и не почувствовать финансово..))
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:09
Таки не опаздывай и всё будет хорошо.)
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