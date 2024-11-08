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Моуриньо дисквалифицировали и оштрафовали за высказывания о судействе

вчера, 19:51
ТрабзонспорЛоготип футбольный клуб Трабзонспор2 : 3Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеМатч завершен

Турецкая футбольная федерация (TFF) оштрафовала главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуриньо за высказывания в адрес судей после матча с «Трабзонспором». Источник приводит заявление руководящего органа турецкого футбола:

Рассматриваемые заявления противоречат спортивному поведению, спортивной этике или концепции честной игры, наносят ущерб репутации TFF, направлены на то, чтобы принизить ценность турецкого футбола, бросить тень на беспристрастность судей и других официальных лиц матча, и поэтому наказываются штрафом в размере 900 тысяч турецких лир (20 178 фунтов стерлингов).

Также португальский специалист получил дополнительный штраф в размере около 1300 фунтов стерлингов и был дисквалифицирован на один матч.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 08:17
Слишком острая реакция может спровоцировать развитие ситуации, как у нас с кричалками про Зенит, если бы никто не обратил внимания и не начал штрафовать налево и направо то это просто забылось, но сейчас это обрело форму снежного кома. Сейчас найдутся те кто на эту реакцию отреагирует так "Моуриньо был прав и поэтому его оштрафовали" и кто знает куда заведёт вся эта ситуация.
adekvat
adekvat
вчера в 21:58
Не суди судей, сам судим не будешь.
ssspartak
ssspartak
вчера в 20:46
Ух ты ж ёмаё времечко летит...некогда молодому тренеру Жозе Моуриньо уже 61....нафиг тебе этот Фенербахче? давай назад, Реал, МЮ. Совсем что то исчез с мониторов
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:30
Фенербахче компенсирует финансовые потери Жозе, иначе туркам придётся выслушать монолог от Великого о расставании...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:23
Этакий КДК наподобие нашего!
drug01
drug01
вчера в 20:10
Он любит поспорить и готов предложить свою точку зрения
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