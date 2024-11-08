Моуриньо дисквалифицировали и оштрафовали за высказывания о судействе

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вчера, 19:51

Турецкая футбольная федерация (TFF) оштрафовала главного тренера «Фенербахче» за высказывания в адрес судей после матча с «Трабзонспором». Источник приводит заявление руководящего органа турецкого футбола:

Рассматриваемые заявления противоречат спортивному поведению, спортивной этике или концепции честной игры, наносят ущерб репутации TFF, направлены на то, чтобы принизить ценность турецкого футбола, бросить тень на беспристрастность судей и других официальных лиц матча, и поэтому наказываются штрафом в размере 900 тысяч турецких лир (20 178 фунтов стерлингов).

Также португальский специалист получил дополнительный штраф в размере около 1300 фунтов стерлингов и был дисквалифицирован на один матч.