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Кудус дисквалифицирован на 5 матчей после удаления в игре с «Тоттенхэмом»

вчера, 20:43
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)4 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

24-летний хавбек «Вест Хэма» Мохаммед Кудус получил прямую красную карточку в матче 8-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:4), в котором он открыл счет.

Он спровоцировал драку на 82-й минуте игры. Сначала ему показали желтую карточку за фол против Мики ван де Вена. Затем он стал тыкать защитника и полузащитника Папе Сарра в лицо.

После прямой красной карточки Мохаммед был автоматически дисквалифицирован на три матча. Футбольная ассоциация Англии выдвинула ему обвинения в неподобающем и агрессивном поведении, футболист признал вину. После этого бан был увеличен еще на два матча.

Кудус также был оштрафован на 60 000 фунтов, а «Вест Хэм» – на 30 000 фунтов за неспособность контролировать поведение своих игроков.

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:45
Будет время подумать над поведением
Гость
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