Кудус дисквалифицирован на 5 матчей после удаления в игре с «Тоттенхэмом»

24-летний хавбек «Вест Хэма» Мохаммед Кудус получил прямую красную карточку в матче 8-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:4), в котором он открыл счет.
Он спровоцировал драку на 82-й минуте игры. Сначала ему показали желтую карточку за фол против Мики ван де Вена. Затем он стал тыкать защитника и полузащитника Папе Сарра в лицо.
После прямой красной карточки Мохаммед был автоматически дисквалифицирован на три матча. Футбольная ассоциация Англии выдвинула ему обвинения в неподобающем и агрессивном поведении, футболист признал вину. После этого бан был увеличен еще на два матча.
Кудус также был оштрафован на 60 000 фунтов, а «Вест Хэм» – на 30 000 фунтов за неспособность контролировать поведение своих игроков.