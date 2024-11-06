Кудус дисквалифицирован на 5 матчей после удаления в игре с «Тоттенхэмом»

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вчера, 20:43

24-летний хавбек «Вест Хэма» получил прямую красную карточку в матче 8-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:4), в котором он открыл счет.

Он спровоцировал драку на 82-й минуте игры. Сначала ему показали желтую карточку за фол против . Затем он стал тыкать защитника и полузащитника в лицо.

После прямой красной карточки Мохаммед был автоматически дисквалифицирован на три матча. Футбольная ассоциация Англии выдвинула ему обвинения в неподобающем и агрессивном поведении, футболист признал вину. После этого бан был увеличен еще на два матча.

Кудус также был оштрафован на 60 000 фунтов, а «Вест Хэм» – на 30 000 фунтов за неспособность контролировать поведение своих игроков.