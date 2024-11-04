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КДК рассмотрит удаления Роши и Литвинова

вчера, 12:01
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что Виллиан Роша и Руслан Литвинов приглашены на заседание КДК РФС.

Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражение и ненормативную лексику. Также рассмотрим удаления защитника ЦСКА Виллиана Роши и полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова за агрессивное поведение. Эти игроки приглашены на заседание. Рассмотрим поведение Роши после удаления. В повестке также есть неспортивное поведение ЦСКА – два удаления, и «Спартака» – удаление одного игрока, 4 предупреждения у футболистов и у одного официального лица клуба.

ЦСКА уступил со счетом 0:2 в 14-м туре РПЛ. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Во втором тайме между игроками команд завязалась потасовка, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов. Уходя с поля, Роша схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля.

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Личка приглашён на заседание КДК РФС из-за поведения на пресс-конференции
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Все комментарии
Борис2876
Борис2876
сегодня в 05:50
В первую очередь кдк надо рассмотреть поведение судьи.
Sergo_ural
Sergo_ural
вчера в 20:52
Если у Литвинова было агрессивное поведение, формулировка для обоих одинаковая, вот только действия разные. Станковичу надо было Шамара выпускать, тогда Роша без нансов. Родригао в курсе.
pomor445
pomor445 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 18:54
Вы полагаете, что он знает, что такое коммунальные платежи?
pomor445
pomor445 ответ Инсаров (раскрыть)
вчера в 18:50
Приложил бы дополнительное усилие и поведение стало бы спортивным, а так не дотянул, стало быть неспортивное. Получается, что, по мнению ЭСК, футбол - это спорт, в котором неспортивное поведение не осуждается.
alexamit
alexamit ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:21
Ещё один му...к от зенита!
ABir
ABir
вчера в 14:13
Забыли написать, когда произойдет это рассмотрение
lotsman
lotsman
вчера в 13:26
Будут определять на сколько игр их дисквалифицировать. А судейство, которое довело ситуацию до точки кипения, будут рассматривать?
Сп62
Сп62
вчера в 13:20
Виллиан в РПЛ, как защитник номер 1 и как провокатор тоже номер 1.
Инсаров
Инсаров
вчера в 13:16
Редко пишу о судействе. Считаю это дело бесперспективным. Но чёрт побери, насколько всё запущено нашими чиновниками в этом футбольном хозяйстве! Насколько неизменяемо! Двойные стандарты, отсебятина, "понятия" вместо правил на фоне низкой квалификации судей, КДК, ЭСК, чиновников РФС и РПЛ.
Хотите посмеяться над "клоун**и" из ЭСК?
Вот их решение по поводу всё того же Роши после матча "Зенит" - "ЦСКА", когда Кукуян не удалил его за то, что он схватил Ерохина за горло.
"Решение ЭСК(а) мотивировано тем, что действия игрока команды "ЦСКА" №4 Виллиана Роши, кратковременно (всего лишь секунд на 30!!!) схватившего за горло игрока команды "Зенит" №21 Александра Ерохина, комиссия квалифицирует как неспортивное поведение, так как (сейчас будет самое смешное) с его стороны не было дополнительного усилия"...
То есть, если бы он, как Отелло Дездемону ( с дополнительным усилием!), - тогда ой!
В Европе за такие приёмы безоговорочно удаляют. Кстати, уходя с поля, он слегка и судейку потискал.
kgqme7p4r637
kgqme7p4r637
вчера в 13:06
Начинать то надо с судей! Вилиану не место в футболе, таких "звезд" в Бразилии завались!
Хиромант
Хиромант ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:52
- Да какие там 2-3. Через месяц итак все уходят на каникулы...
- Вот лишить зарплаты на полгодика - это уже будет посерьёзнее. (Платить минималку, 17 с копейками, чтобы хоть коммуналку закрыть, и достаточно)...
Хиромант
Хиромант ответ 3dut4gfpnxre (раскрыть)
вчера в 12:48
- Или отправлять на ринг, в бои без правил. В футбол играть им уже не интересно...
Хиромант
Хиромант ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:46
- А судье подарить морской бинокль!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:25
Снять очки с обоих клубов и отдать Зениту! Так будет справедливо)
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:20, ред.
То, что случилось на дерби, очень плохо. Игроков, которые занимаются единоборствами, нужно примерно наказать. А вот про судью как бы не забыли. Потасовка произошла по его вине, пусть тоже отвечает. Его, к примеру, можно отстранить от матчей месяца на два или три. Хватит им выходить из воды сухими.
3dut4gfpnxre
3dut4gfpnxre
вчера в 12:17
За мордобой надо банить на несколько игр
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