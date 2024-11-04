КДК рассмотрит удаления Роши и Литвинова

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что Виллиан Роша и Руслан Литвинов приглашены на заседание КДК РФС.
Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражение и ненормативную лексику. Также рассмотрим удаления защитника ЦСКА Виллиана Роши и полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова за агрессивное поведение. Эти игроки приглашены на заседание. Рассмотрим поведение Роши после удаления. В повестке также есть неспортивное поведение ЦСКА – два удаления, и «Спартака» – удаление одного игрока, 4 предупреждения у футболистов и у одного официального лица клуба.
ЦСКА уступил со счетом 0:2 в 14-м туре РПЛ. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.
Во втором тайме между игроками команд завязалась потасовка, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов. Уходя с поля, Роша схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля.
Хотите посмеяться над "клоун**и" из ЭСК?
Вот их решение по поводу всё того же Роши после матча "Зенит" - "ЦСКА", когда Кукуян не удалил его за то, что он схватил Ерохина за горло.
"Решение ЭСК(а) мотивировано тем, что действия игрока команды "ЦСКА" №4 Виллиана Роши, кратковременно (всего лишь секунд на 30!!!) схватившего за горло игрока команды "Зенит" №21 Александра Ерохина, комиссия квалифицирует как неспортивное поведение, так как (сейчас будет самое смешное) с его стороны не было дополнительного усилия"...
То есть, если бы он, как Отелло Дездемону ( с дополнительным усилием!), - тогда ой!
В Европе за такие приёмы безоговорочно удаляют. Кстати, уходя с поля, он слегка и судейку потискал.
Хотите посмеяться над "клоун**и" из ЭСК?
Вот их решение по поводу всё того же Роши после матча "Зенит" - "ЦСКА", когда Кукуян не удалил его за то, что он схватил Ерохина за горло.
"Решение ЭСК(а) мотивировано тем, что действия игрока команды "ЦСКА" №4 Виллиана Роши, кратковременно (всего лишь секунд на 30!!!) схватившего за горло игрока команды "Зенит" №21 Александра Ерохина, комиссия квалифицирует как неспортивное поведение, так как (сейчас будет самое смешное) с его стороны не было дополнительного усилия"...
То есть, если бы он, как Отелло Дездемону ( с дополнительным усилием!), - тогда ой!
В Европе за такие приёмы безоговорочно удаляют. Кстати, уходя с поля, он слегка и судейку потискал.