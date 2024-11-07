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«Спартак» о дисквалификации Литвинова: «Работа ЭСК и КДК вызывает вопросы»

вчера, 17:14
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов назвал несправедливым решение дисквалифицировать хавбека «красно-белых» Руслана Литвинова на два матча.

Мы не понимаем решение по Литвинову и не согласны с ним. Считаем позицию ЭСК и последующие действия КДК нелогичными, несправедливыми и формалистскими. Агрессивный и акцентированный удар по лицу приравняли к попытке разнять футболистов. Вся страна видела, что произошло на поле. Руслан — корректный и воспитанный игрок, до этого за всю карьеру не получил ни одной прямой красной карточки. В его действиях не было агрессии, он разнимал потасовку. Решение необъективно и несправедливо. Работа ЭСК и КДК вызывает массу вопросов.

КДК РФС дисквалифицировал полузащитника за участие в потасовке во время матча с ЦСКА (2:0).

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альсато
альсато
сегодня в 12:21
СПАРТАЧИ!...Ответьте только на один вопрос!...Кого Руслан разнимал?
Red blu
Red blu
вчера в 22:55
Вся страна видела начал всю эту заваруху Литвинов, Роша не думал никого трогать. Литвинов схватил Рошу за лицо и это было началом всего. Потом уже пошла рукопашка, так что не надо главе прес- службы Зеленову выгораживать Литвинова
Не распускал бы рук Литвинов ничего бы не было.
Bad Listener
Bad Listener ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:34, ред.
А давайте проверим. Доказательств с вашей стороны моей неправоты не вижу кроме того что вы меня пытаетесь убедить что не пытались до меня докопаться и подловить на смене мнения. К той смене мнения которая случилась после заявления Литвинова претензии предъявлять глупо, логично что многие его поменяли и спрашивать и удивляться этому поводу как минимум странно. Поэтому я предположил что вы считаете что я ещё какое то мнение поменял и про это вас спрашивал с пристрастием. Но вы придумали что это просто вопрос без цели, а мы все знаем что просто так даже кошки не... Короче на мой взгляд вы всё пытаетесь выставить так что это я всё не так понял, но я как раз всё прекрасно понял. Можете не отвечать? Спасибо!
Bad Listener
Bad Listener ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:25, ред.
Хотя да, тут я не пишу об этом, вы правы, я пишу об этом в другом материале на эту тему, их вышло два и вышла путаница. Но всё равно цели вашего вопроса не понимаю. Если это очевидно что я поменял мнение то зачем спрашивать. В любом случае кроме как предъявой а наездом я этот вопрос не могу никак логически обосновать.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:24
В чём вы не правы я уже вам объяснил, причём чётко и с доказательствами, можете ещё раз прочитать.
Объяснять одно и тоже по несколько раз не вижу смысла.
С моей стороны вопрос закрыт, мне уже всё ясно с вами...
Отвечать больше не буду.
Bad Listener
Bad Listener ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:19, ред.
А зачем вы мне такой вопрос задали? Если не придраться к тому факту что я поменял мнение то я даже не представляю в чём смысл об этом спрашивать если я об этом открыто сам пишу в своём комментарии. Вы заострили на этом внимание не просто так, так скажите мне зачем? Давайте разберёмся, может я не прав?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:14
В чём притензия?
Это вы мой вопрос изначально восприняли как притензию.
Можно было сразу ответить, что поменяли свое мнение, но вы сначала написали: "Какое мнение я поменял? Где вы увидели смену моего мнения в котором пытаетесь меня уличить?" И тут же сразу добавили: "Мнение после заявления Литвинова я поменял пересмотрев эпизод...".
И после этого вы у меня спрашиваете в чём притензия?!!!
Да у меня не было притензий, был только вопрос, а вот у вас даже не знаю что.
Честно я вас так и не понимаю, что вы хотите мне доказать.
Bad Listener
Bad Listener ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:06, ред.
Ну я поменял мнение, я это открыто признаю в том же сообщении где его меняю, а в чём претензия? Я узнал новые подробности которые проливают новый свет на произошедшее и увидел иную точку зрения. Я же нигде не утверждаю что Литвинов святой и вины с него не снимаю, просто карточку он получил за агрессивное поведение, а это может быть и не так. Я говорю о степени вины и о смягчающих обстоятельствах. Это только если мыслить крайностями то либо виновен либо нет третьего не дано, но мир не чёрное и белое, ещё есть и полутона. Поэтому я вам и написал что вы меня не понимаете, потому что это так и есть, а не потому что вы со мной не согласны, что и требовалось доказать.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:04
Ну вы же получается поменяли своё мнение, что собственно и написали в этом комментарии.
Раньше вы были уверенны, что Литвинов виноват и дажеможно так сказать пристыдили его и руководства Спартака за то, что мажутся.
Вот этот комментарии:
Bad ListenerBad Listener Топ-10 в конкурсе прогнозов за сегодня 12 / 26503 ноября в 23:03, ред.
Да что там разбирать, сунул руку в лицо спровоцировал Рошу. Как провокатор думаю заслужил удаление вполне себе и ЭСК которое работает по принципу выгораживания наших судей примет аналогичное решение. Как говорится по пути наименьшего сопротивления. Если бы не удалили то подтвердили бы и это. Зато огня в дерби парни добавили, давно такого не было, скучал по этому.

Сейчас же вы говорите другое, вот я вас и спросил: "А вы уже получается поменяли своё мнение?".

В ответ вы мне пишите: "Какое мнение я поменял? Где вы увидели смену моего мнения в котором пытаетесь меня уличить? Мнение после заявления Литвинова я поменял пересмотрев эпизод..."

Да мне очень сложно вас понять после этого.
Bad Listener
Bad Listener ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:52, ред.
Какое мнение я поменял? Где вы увидели смену моего мнения в котором пытаетесь меня уличить? Мнение после заявления Литвинова я поменял пересмотрев эпизод и поняв что он может и не врать в данной ситуации. И об этом я пишу в своём сообщении. А вы мне что вменить пытаетесь? Или по вашему человек не имеет права изменить мнения выяснив новые обстоятельства ситуации и услышав иную точку зрения которая имеет полное право на жизнь?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:49
Вот сейчас точно не понял вашей мысли!
То есть я должен вам писать только тогда когда буду полностью согласен с вашим мнением?
Удобная позиция, вопросов больше нет, с вами всё ясно.
Bad Listener
Bad Listener ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:43, ред.
Это получается что вы в очередной раз не можете понять моего мнения и свои домыслы принимаете за него. Это не моя проблема и я не желаю в ней разбираться. Не пишите мне больше пока не научитесь понимать что имеют ввиду люди и мыслить не крайностями
Байкал-38
Байкал-38 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:41
Есть видео и там всё видно.
А вы уже получается поменяли своё мнение?
Bad Listener
Bad Listener ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:30, ред.
А вдруг он не мажется? То что его поведение несло агрессивный характер не доказано, это только ваши интерпретации и интерпретации КДК и ЭСК. И если он не мажется он защищает себя значит и имеет на это полное право.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:20
Вы говорите о мужественности, солидности и порядочности Литвинова, но как тогда быть с тем, что у него не хватило мужества и порядочности признать, что он повел себя не правильно в этой ситуации?
Кстати вы с самого начала признали не правоты Литвинова и даже в этом комметарии признаете это.
Мужественно и порядочно было бы если Литвинов сказал, мол не хотел так делать, но в пылу эмоции так получилось и извинился бы за свои действия, а не стал бы мазаться как нашкодивший школьник.
8qy8fqfrjn97
8qy8fqfrjn97 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:16
А вы видели видео, где палач Роша хватает за горло Умарова!? Кукуха ваша дырявая!
qjw3cfu5kxqm
qjw3cfu5kxqm
вчера в 18:14
Стыдно становится за этих людей! Понятно, деньги они любят больше, чем свою совесть и честь! А мы хотим, чтобы болельщик и зритель ходил на футбол! Стыдно, господа !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:11
Коль скоро задача руководства Спартака представить Литвинова жертвой беспредела КДК я бы посоветовал им упомянуть, что кроме того, что" Руслан - корректный и воспитанный" упомянуть, что он в детстве не обижал малышей, любил животных, переводил бабушек через дорогу и вообще ангел во плоти. А пассаж, что "вся страна видела".!!! Какая страна и что видела.? Я лично видел, что с Литвинов все началось, он пятерней полез в лицо Роше, тот стал отмахиваться кулаками и попал Литвинову по затылку, а Бабичу по соплям. Кстати Бабич тоже рукой работал в область горла Роше. Роша и Литвинов наказаны, а Бабич почему то нет
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:09
Вся страна видела и с этим не поспоришь.
Вот только вся страна видела, что Литвинов вёл себя агрессивно и залез в лицо Роши и даже не пытался никого разнять.
Эту лживую легенду про "разнимание" придумали в Спартаке и ещё набрались наглости говорить от имени всей страны.
Им самим то не стыдно вещать такое?
Разнимали Рошу с Бабичем, но Бабича никто не оттаскивал, а все толпой накинулись на Рошу. Это и видно на видео.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:27, ред.
«Работа ЭСК и КДК вызывает вопросы»
Ответ ЭСК и КДК : -
"Работа у нас такая
Забота у нас простая
Жила бы КДК родная,
И нету других забот!"
)))
lotsman
lotsman
вчера в 17:26
Руслан корректно обхватил пятернёй лицо человека и оттолкнул. Это у спартаковцев называется попыткой разнять дерущихся. Роша не смог поблагодарить его за такую любезность, промазал, другого зацепил. Наверное за то, что промазал, ему тоже на два матча дали. А ещё один матч добавили за то, что хотел пожать руку судье, а судья обиделся на такое панибратство.)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:21, ред.
Это одна из тех немногих вещей в которых я согласен с нынешними руководителями Спартака, на фоне общей незрелости всего Спартака такие люди как Литвинов и Джикия в своё время и вправду кажутся образцами мужественности, солидности и порядочности. Если бы это бы какой нибудь Мартинс или Хлусевич ни за что бы не поверил, но к мужским и человеческим качествам Руслана у меня действительно нет вопросов. Однако что то надо делать с тем фактом что окончательно кукуху снесло у Роши именно после миротворческих действий Литвинова, и это так по спартаковски, хотел как лучше вышло как всегда.
Гость
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