«Спартак» о дисквалификации Литвинова: «Работа ЭСК и КДК вызывает вопросы»

Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов назвал несправедливым решение дисквалифицировать хавбека «красно-белых» Руслана Литвинова на два матча.
Мы не понимаем решение по Литвинову и не согласны с ним. Считаем позицию ЭСК и последующие действия КДК нелогичными, несправедливыми и формалистскими. Агрессивный и акцентированный удар по лицу приравняли к попытке разнять футболистов. Вся страна видела, что произошло на поле. Руслан — корректный и воспитанный игрок, до этого за всю карьеру не получил ни одной прямой красной карточки. В его действиях не было агрессии, он разнимал потасовку. Решение необъективно и несправедливо. Работа ЭСК и КДК вызывает массу вопросов.
КДК РФС дисквалифицировал полузащитника за участие в потасовке во время матча с ЦСКА (2:0).
Вот только вся страна видела, что Литвинов вёл себя агрессивно и залез в лицо Роши и даже не пытался никого разнять.
Эту лживую легенду про "разнимание" придумали в Спартаке и ещё набрались наглости говорить от имени всей страны.
Им самим то не стыдно вещать такое?
Разнимали Рошу с Бабичем, но Бабича никто не оттаскивал, а все толпой накинулись на Рошу. Это и видно на видео.
Вот только вся страна видела, что Литвинов вёл себя агрессивно и залез в лицо Роши и даже не пытался никого разнять.
Эту лживую легенду про "разнимание" придумали в Спартаке и ещё набрались наглости говорить от имени всей страны.
Им самим то не стыдно вещать такое?
Разнимали Рошу с Бабичем, но Бабича никто не оттаскивал, а все толпой накинулись на Рошу. Это и видно на видео.
Кстати вы с самого начала признали не правоты Литвинова и даже в этом комметарии признаете это.
Мужественно и порядочно было бы если Литвинов сказал, мол не хотел так делать, но в пылу эмоции так получилось и извинился бы за свои действия, а не стал бы мазаться как нашкодивший школьник.
Кстати вы с самого начала признали не правоты Литвинова и даже в этом комметарии признаете это.
Мужественно и порядочно было бы если Литвинов сказал, мол не хотел так делать, но в пылу эмоции так получилось и извинился бы за свои действия, а не стал бы мазаться как нашкодивший школьник.