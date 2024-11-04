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Лапочкин о протесте «Спартака» на удаление Литвинова: «Никаких шансов»

вчера, 15:24
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что у «Спартака» нет шансов отменить красную карточку Руслана Литвинова.

Никаких шансов у «Спартака» нет. Мы увидели назначения на кубковые матчи, Карасев там есть. Это значит, что в департаменте поддержали его решение позвать Сухого к монитору, после чего Литвинову была показана красная карточка. Нам сказали, что дело в агрессивном поведении. Кто-то в действиях Литвинова его увидел, кто-то нет. Хочется же в таком случае спросить, почему тогда не удалили Гуарирапу, например.

Полузащитник был удален в прошедшем матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0) после стычки с защитником армейцев Виллианом Рошей. Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что футболист приглашен на ближайшее заседание. «Спартак» во вторник направит в РФС письмо с просьбой отменить красную карточку Литвинова.

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Все комментарии
Борис2876
Борис2876
сегодня в 06:17
Спартак скорее всего хотел убедить кдк, что агрессии у Литвинова небыло. Просто Литвинов решил показать всем, что у Роши кривые зубы.
Bad Listener
Bad Listener ответ Sergo_ural (раскрыть)
вчера в 21:40, ред.
Спасибо за пополненный словарный запас) Но всё таки Лукойлу надо придумать какое то более адекватное оправдание данного поступка чтобы уболтать КДК смягчить наказание) А тут ещё могут и правоохранители подключиться к такому оправданию какое вы предлагаете и наоборот ещё сильнее усложнить жизнь Литвинову))) По статье кража со взломом)))
Sergo_ural
Sergo_ural ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:27
Может на фиксу рассчитывал.
Bad Listener
Bad Listener ответ Sergo_ural (раскрыть)
вчера в 21:16
Хотел проверить зубы у коня, думал подарок)
pomor445
pomor445
вчера в 20:52
Спартаку стоило бы избавиться от Литвинова. От него проблем намного больше, чем пользы.
Sergo_ural
Sergo_ural ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:42
Литвинов, выбирал себе гигиениста и хотел посмотреть работу мастера.
cska1948
cska1948 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 19:37
С.Лапочкин видимо забыл, что "мухи", чемпионат России, отдельно, а "котлеты", Кубок России, отдельно. И наказания в чемпионате не распространяются на Кубок, а наказания в Кубке не распространяются на чемпионат.
Брулин
Брулин
вчера в 18:49
Думаю, решение по Кубку не в выходной день принимали. Могут и потом зачехлить...
Но, в любом случае, слабо верится. КДК умеет оправдать любую дичь.
cska1948
cska1948
вчера в 18:41
Странно, что к Бабичу, который всё это начал ни у кого вопросов нет.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:39
Как говорят в таких случаях в суде: Протест отклоняется!
lotsman
lotsman
вчера в 17:28
У этого дела нет заднего хода. И КДК не поможет Спартаку. Если отменять Литвинову, то тогда и Роше тоже. А на такое не пойдут.)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:42, ред.
Вообще в жизни не так много ситуаций когда один мужик другому руки в лицо суёт и трактовок соответственно тоже не много. Так как Литвинов не стоматолог и не барбер, а Роша на зубы и кривую бороду не жаловался наверное это всё таки агрессия со стороны Руслана. Интересно что скажут в Спартаке? Что это проявление любви и заботы было?
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:17
Да хлопотно это. И не получится думаю
adekvat
adekvat
вчера в 16:05
Все правильно, виноват отвечай.
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