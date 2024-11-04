Лапочкин о протесте «Спартака» на удаление Литвинова: «Никаких шансов»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что у «Спартака» нет шансов отменить красную карточку Руслана Литвинова.
Никаких шансов у «Спартака» нет. Мы увидели назначения на кубковые матчи, Карасев там есть. Это значит, что в департаменте поддержали его решение позвать Сухого к монитору, после чего Литвинову была показана красная карточка. Нам сказали, что дело в агрессивном поведении. Кто-то в действиях Литвинова его увидел, кто-то нет. Хочется же в таком случае спросить, почему тогда не удалили Гуарирапу, например.
Полузащитник был удален в прошедшем матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0) после стычки с защитником армейцев Виллианом Рошей. Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что футболист приглашен на ближайшее заседание. «Спартак» во вторник направит в РФС письмо с просьбой отменить красную карточку Литвинова.
Но, в любом случае, слабо верится. КДК умеет оправдать любую дичь.
Но, в любом случае, слабо верится. КДК умеет оправдать любую дичь.