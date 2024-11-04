Лапочкин о протесте «Спартака» на удаление Литвинова: «Никаких шансов»

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вчера, 15:24

Бывший арбитр ФИФА заявил, что у «Спартака» нет шансов отменить красную карточку .

Никаких шансов у «Спартака» нет. Мы увидели назначения на кубковые матчи, Карасев там есть. Это значит, что в департаменте поддержали его решение позвать Сухого к монитору, после чего Литвинову была показана красная карточка. Нам сказали, что дело в агрессивном поведении. Кто-то в действиях Литвинова его увидел, кто-то нет. Хочется же в таком случае спросить, почему тогда не удалили Гуарирапу, например.