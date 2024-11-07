Роша дисквалифицирован на три матча, Литвинов из «Спартака» — на два

В субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан были удалены с поля. Игрок «Спартака» толкнул Рошу рукой в лицо, Виллиан в ответ ударил попытался ударить Литвинова, задев Срджана Бабича.
КДК РФС дисквалифицировал защитника ЦСКА на 3 матча, хавбека «Спартака» – на два.
Наказываете, так отстраняйте на одинаковое количество игр обоих ; никак иначе нельзя!
Вот теперь получите ,,ответку" от ,,благородного Спартака,где играют одни ,,ангелы",
Боятся Спартака, его былые крики вспомнили?
Теперь примите и распишитесь за рецидив не прошедшей болезни.
Наказываете, так отстраняйте на одинаковое количество игр обоих ; никак иначе нельзя!
Вот теперь получите ,,ответку" от ,,благородного Спартака,где играют одни ,,ангелы",
Боятся Спартака, его былые крики вспомнили?
Теперь примите и распишитесь за рецидив не прошедшей болезни.