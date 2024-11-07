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Роша дисквалифицирован на три матча, Литвинов из «Спартака» — на два

вчера, 17:24
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

В субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан были удалены с поля. Игрок «Спартака» толкнул Рошу рукой в лицо, Виллиан в ответ ударил попытался ударить Литвинова, задев Срджана Бабича.

КДК РФС дисквалифицировал защитника ЦСКА на 3 матча, хавбека «Спартака» – на два.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 12:44
Ну давайте с начала!...Виллиан нарушил правила игры и только судья в поле (наделенный полномочиями) решает степень наказания!..Вот поэтому и Руслану, и Срджану-должно быть вынесено-максимальное наказание!..нуу..хотя бы за самоуправство!
Bad Listener
Bad Listener ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:15, ред.
Вы мне ни одного факта не привели и не приведёте потому что их невозможно увидеть на видео. Мотивы человека не отображаются бегущей строкой у него над головой как и его мысли и чувства типа агрессии. Очевидного проявления агрессии от Литвинова нет на видео, только от Роши удар кулаком на отмашь, тут без вариантов, а у поведения Литвинова есть вероятность как агрессии так и неосторожности в миротворческих действиях, поэтому я про вероятности и говорю потому что по факту ничего не известно. Всё остальное домыслы и предположения. Поэтому я прав что сохраняю непредвзятость и не оперирую недоказанными гипотезами как фактами ибо отличаю одно от другого.
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 09:04
В чём вы правы, рассказывая мне про кого-то амбала в метро? Я вам привожу конкретные факты, которые можно увидеть на видео, а вы мне рассказываете про какую-то вероятность. Бред.
Red blu
Red blu
вчера в 22:41, ред.
Начал всю эту заваруху Литвинов, Роша не думал никого трогать. Литвинов схватил его за лицо, не надо было хватать Рошу за лицо.
Bad Listener
Bad Listener ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:55
Есть простое выражение "я был не прав", могли бы им всё подытожить, это было бы достойно взрослого человека. Зачем же вот так витиевато и непонятно да ещё и пассивно-агрессивно отвечать собеседнику который просто в эпизоде оказался прав. В следующий раз вы будете правы а я нет, ничего страшного, я найду в себе силы надеюсь это признать.
pomor445
pomor445
вчера в 21:49
Роша -забияка, тафгай, а Литвинов - гнусный, подлый провокатор, который пытался не остановить потасовку, а разжечь драку, что ему и удалось. Стоило бы обоим по 4 матча дисквы впаять.
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:47
Я вам всё сказал про эпизод на футбольном поле,а вы мне всё про какого-то мифического амбала в метро. Мне добавить нечего.
Bad Listener
Bad Listener ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:45, ред.
Ну вот если вы наступили на ногу амбалу случайно а он или кто то ещё будет утверждать что это умышленное проявление агрессии с вашей стороны и требовать для вас наказания что вы почувствуете? Я же не говорю что Литвинов не виноват, я говорю что трактовать это как агрессивное поведение безосновательно. А выкручивается Литвинов или нет - ваше слово против его, никто ничего не докажет.
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:42
Литвинов выкручивается. Вы даже сами говорите, что это не правда, а только вероятность правды. А то, что Литвинов сунул руку в лицо Роши медицинский факт. Так чему должны верит в КДК "вероятности правды" или очевидному ФАКТУ?
Bad Listener
Bad Listener ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:39
Литвинов утверждает что одной рукой он отталкивал Рошу а другой Бабича. Может такое быть? Видно на видео что это не так? Нет. Так что есть вероятность что это правда и Литвинов просто случайно попал рукой в лицо Роше. Доказательство должно полность исключать любые другие версии произошедшего иначе это не доказательство.
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:36
То, что Бабич держал Рошу двумя руками за футболку видно на видео и это АГРЕССИЯ. То, что Литвинов не стал оттаскивать агрессивно настроенного Бабича, а поддержал его агрессию, сунув свою руку в лицо Роши тоже есть на видео. Какие вам ещё нужны доказательств агрессивного поведения Литвинова?
Bad Listener
Bad Listener ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:31, ред.
То что вы пишите версия как и альтернативная версия что Литвинов разнимал эту стычку. Я не утверждаю ни одну ни другую именно потому что они недоказуемы. Тут никаких свидетельств не надо, не возможно установить агрессивное поведение от Литвинова было оно или нет, значит невозможно его осуждать. Или мы будем всех на кого только пали подозрения сразу наказывать? Во что тогда превратится это общество? Вину нужно доказать, это основы демократии и устоев современности.
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:27, ред.
Не корректное сравнение. Если бы Литвинов действительно хотел разнять, то он бы попытался оттащить Бабича, который двумя руками вцепился в футболку Роши, который к Бабичу не проявлял НИКАКОЙ агрессии. Агрессия исходила от Бабича и в таких случаях всегда пытаются успокоить агрессора. А Литвинов сунув свою пятерню в лицо Роши ПОДДЕРЖАЛ агрессивно настроенного Бабича. И если говорить о гражданском суде, то вас как заинтересованное лицо свидетелем бы не вызвали.
Bad Listener
Bad Listener ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:19, ред.
Ну если вы в метро в час пик наступите на ногу здоровому амбалу и скажете что это случайно, извинитесь и пойдёте дальше всё будет нормально, вряд ли он решит что вы специально решили у него на ноге потоптаться. А если решит и даст вам за это в голову то посадят его а не вас и будут правы. Это у него нездоровая неуравновешенная реакция на досадное недоразумение произошедшие из-за вашей неосторожности. Он просто опасен для общества.

Моя версия что точно доказано что Литвинов виновен, но не в агрессивном, а неаккуратном поведении и заслуживает более мягкого наказания. Агрессивное поведение не доказано, может оно и было, а может и нет.
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:11
Значит хватание Литвиновым Рошу за лицо, это не агрессия. А то, что Роша хотел избавиться от руки Литвинова на своём лице и двинул его по морде это агрессия? Интересное у вас "правосудие".
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:07
Если бы Литвинов сунул свою пятерню в лицо Бабича, а не Роши, то тогда с вашей версией можно было бы согласиться.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:02, ред.
Очень верно и точно сказано. Когда идёт обоюдная потасовка мужского населения, и гнев с эмоциями туманят мозги, тут уже не до контроля за своими действиями. Футболисты прежде всего мужчины, и только потом жеманные барышни, которые раскланиваются друг перед другом при встрече.
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 20:25
Драка в матче Спартака и Зенита в Кубке: все удалённые получили по 6 матчей. Боаш, Григоренко, Шарипов за толчок арбитра получили по 6 матчей.
Роша: драка + толчок арбитра = 3 матча. Какой интересный дисконт на дисквалификацию.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:18
А судья Сухина сухой вышел из всего этого...из за него же такая грубая и грязная игра получилось , а с него как с гуся вода...).. Вот наша продажная футбольная Фемида
Bad Listener
Bad Listener ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:56, ред.
Просто например когда Джикия бросился к упавшему футболисту Краснодара Кади, он бросился целью оказать первую помощь и не дать тому задохнуться собственным языком. Никто и не мог и подумать назвать это агрессивным поведением, хотя Джикия тоже сунул руки в лицо Кади. Когда человек бросается разнять драку можно ли сказать что он агрессивно себя ведёт? Скорее нет, чем да, он наоборот пытается агрессию свести на нет. Ситуация такая что нет как опровержения так и доказательств слов Литвинова. В уголовном праве такое судится однозначно в пользу обвиняемого, доказательств нет - не виновен. Ну по крайней мере в демократических странах.
lotsman
lotsman ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:52
Это футбол! Это борьба! Дерби!!! Тут не до контроля своих эмоций.)
nik9373
nik9373
вчера в 19:42
Приехали интересные подробности.

По словам Григорьянца, армейского нарушителя наказали по нескольким пунктам: «Рошу мы рассматривали по двум статьям: агрессивное поведение и агрессивное поведение к отношению к официальному лицу матча (часть 4, статья 95)».

Максимальный срок, который мог получить Виллиан — четыре матча, однако в КДК ограничились тремя. Вероятно, приняли во внимание раскаяние и наказание от цска.

«Роман Бабаев (генеральный директор цска. — Прим. «СЭ») заявил, что клуб применил к Роше персональные санкции и они против данного поведения. Футболист раскаялся, попросил прощения и заявил, что данное поведение ему несвойственно. Про агрессивное поведение к судье игрок сказал: «Я спросил у резервного арбитра: «Почему удалили только меня?» Он не ответил, тогда я его немного одернул за руку, чтобы он обратил на меня внимание», — заявил глава КДК. Также, по словам Григорьянца, армейцы могут оспорить наказание.

На вопрос, почему за аналогичный эпизод в 2022 году в матче «Спартак» — «Зенит» нападающий красно-белых Шамар Николсон получил шесть матчей, а Роша — только три, специалист ответил, что все дело в трактовках. В протоколе потасовка в дерби не проходит как драка.

«Тогда было написано: «Драка». Сейчас: «Агрессивное поведение». Именно поэтому мы могли дисквалифицировать Виллиана Рошу максимум на четыре встречи. Эти критерии определяют арбитры», — добавил глава КДК.

Руслан Литвинов, державший Рошу за лицо во время потасовки, получил двухматчевую дисквалификацию. Ее опротестовать нельзя. Эта ситуация объясняется просто — длительностью наказания.
Bad Listener
Bad Listener ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:36
Это вполне вероятно просто случайность в пылу драки а пятёрня целилась в грудь или в плечо Роше. Тут речь о мотивах. Когда говорят агрессивное поведение подразумевают с целью нанести ущерб, но цели такой могло и не быть.
lotsman
lotsman ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:33
Ну я так и понял что это не агрессия, а дружеский жест, пятернёй по лицу.)
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 19:29, ред.
Я никого не защищаю, но начнём с того, что Сухой свистнул, зафиксировав нарушение правил Рошей на Угальде. После чего Умяров зачем-то толкнул Рошу. После этого Роша и Умяров начали бодаться и к ним подбежал Бабич схватив Рошу сзади за шею, после чего туда же влез и Литвинов. Будь Литвинов поумнее он бы начал оттаскивать Бабича, а не сувать пятерню в лицо Роше. И закончилось бы всё тем, что Роша получил бы жёлтую (после чего бы с большой вероятность подостыл), а с Умяровым судья максимум бы просто пообщался. На этом бы всё и закончилось и судья назначил бы штрафной удар, но вышло то, что мы увидели массовую драку.
Bad Listener
Bad Listener ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 18:40, ред.
На самом деле красная карточка и дисквалификация на одну игру вполне себе соразмерное доказанному преступлению наказание, но не два матча. Однако КДК решили наказать Литвинова за преступление которое они там себе вместе с судьями матча на ВАР нафантазировали. И об этом я и пытаюсь сказать. А не о том что Литвинов совсем невиновен.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 18:36
Все "комментаторы" и "специалисты" от футбола в один голос кричат: нынешний футбол контактный, должно быть, много борьбы, единоборств, это "английский (!) стиль футбола, а вот, некоторые судьи засвистывают такой футбол не дают развернуться, показать свой класс. И, что получается? Ну, не свистнул судья пару раз, не показал ж.карточку, тем самым, дал понял, что он за современный (без кавычек) футбол - и что получилось? Эти горе "футболисты" пошли в рукопашную выяснять, кто из них больше любит современный футбол! А какие-то люди из КДК РФС, наказывают отстранением двоих (!) на 5 игр, не справедливо!!!
В современном хоккее за такую рукопашную борьбу дают 2 (!) минуты штрафа одному(!), в крайнем случае 5 минут!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:33
Из ответа руководителей Спартака можно сделать вывод, что оно само ничего не поняло и правильных выводов не сделало.. ,,Своих не выдаём"- это не совсем правильно в данном случае. Желание быть ,,отцами" для своих футболистов даже при том, что кто-то из своих же виноват, приведет лишь к ухудшению морального климата в команде. Литвинов безгрешен? Нет, конечно. Пытаясь разнять дерущихся (!?) он пятерней схватил за лицо другого!!! Лучше бы ударил, чем так поступил! Получить удар, менее позорно ,чем позволить кому- то схватить себя за лицо. Если в руководстве КДК этого не понимают, то там мужчин нет!
Наказываете, так отстраняйте на одинаковое количество игр обоих ; никак иначе нельзя!
Вот теперь получите ,,ответку" от ,,благородного Спартака,где играют одни ,,ангелы",
Боятся Спартака, его былые крики вспомнили?
Теперь примите и распишитесь за рецидив не прошедшей болезни.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:29
    Bad Listener
    Bad Listener ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 18:27
    Кто вам сказал такое? Я не говорил. Я сказал что нельзя однозначно утверждать что это агрессия.
    Гость
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