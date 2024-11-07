Роша дисквалифицирован на три матча, Литвинов из «Спартака» — на два

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вчера, 17:24

В субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура РПЛ . Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой и были удалены с поля. Игрок «Спартака» толкнул Рошу рукой в лицо, Виллиан в ответ ударил попытался ударить Литвинова, задев .