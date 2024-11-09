Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Неймар опроверг слухи о том, что с него сняли кольцо перед матчем

сегодня, 01:06

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар на своей странице в социальной сети прокомментировал слухи о том, что он лишился кольца.

В интернете распространилось видео, на котором форвард пожимает руку болельщикам перед выходом на игру саудовской команды. СМИ сообщали, что в этот момент один из них забрал у футболиста украшение.

Вы сходите с ума! Только на этой неделе уже было три фейковых новости. Страница такого размера, полная подписчиков, распространяющих ложь. Это тяжело. Обидно, что Бразилия так относится ко мне.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хавбек «Кэмбриджа» вспомнил, как пытался отговорить человека от суицида
Вчера, 23:33
Тотти стал гладиатором, у Глушакова родился сын. Как футболисты провели эту неделю
Вчера, 16:00Евгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии4
Оздоев взял автограф у Скоулза после матча «Манчестер Юнайтед» и ПАОКа
Вчера, 13:22 Фото
Тикнизян рассказал о секрете побед «Локомотива»
Вчера, 12:37
Ибрагимович опубликовал фотографию с Флорентино Пересом
07 ноября Фото
Стало известно, когда сборная Сирии прилетит на матч с командой России
07 ноября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:06
скоро пенсия, и фейков станет сильно меньше !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:55
Он ко всему прочему ещё и 8а...
протон
протон ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 03:44
То, что Вы поделились фотографией, это говорит о том, что вы довольны. Качество фотографии не столько важно, главное - вас замотивировало играть далее и чаще вам побед. Тем более логотип под ваш клуб любимый.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:29
Везде есть свои "Кирпичи"...)
Capral
Capral
сегодня в 01:28
Ну а почему нет. Могли же, когдато, в Бразилии стырить Кубок мира.
4929wqz364qd
4929wqz364qd
сегодня в 01:21
Тут можно Неймара поддержать, тяжело быть публичным человеком
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 