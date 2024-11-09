Неймар опроверг слухи о том, что с него сняли кольцо перед матчем

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сегодня, 01:06

Нападающий «Аль-Хиляля» на своей странице в социальной сети прокомментировал слухи о том, что он лишился кольца.

В интернете распространилось видео, на котором форвард пожимает руку болельщикам перед выходом на игру саудовской команды. СМИ сообщали, что в этот момент один из них забрал у футболиста украшение.