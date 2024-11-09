Неймар опроверг слухи о том, что с него сняли кольцо перед матчем

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар на своей странице в социальной сети прокомментировал слухи о том, что он лишился кольца.
В интернете распространилось видео, на котором форвард пожимает руку болельщикам перед выходом на игру саудовской команды. СМИ сообщали, что в этот момент один из них забрал у футболиста украшение.
Вы сходите с ума! Только на этой неделе уже было три фейковых новости. Страница такого размера, полная подписчиков, распространяющих ложь. Это тяжело. Обидно, что Бразилия так относится ко мне.