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Стало известно, когда сборная Сирии прилетит на матч с командой России

вчера, 15:13
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СирияСирия19.11.2024 в 19:30 Не начался

Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири сообщил, что местная сборная прилетит в Россию 11 ноября. Игра с командой России состоится 19 ноября.

Наша команда будет в Волгограде уже в понедельник. На местном стадионе мы проведем тренировку. Никаких проблем с перелетом в Россию нет. Сначала прилетим в Москву, а затем у нас пересадка на самолет в Волгоград.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:15
Никаких проблем с перелетом в Россию нет ТЧК
Наша команда будет в Волгограде уже в понедельник ТЧК
Встречайте ТЧК
Готовьте местный стадион ТЧК
Сборная Сирии ТЧК
Р. S. Возникла ассоциация - как будто дальний родственник, прибывает от куда то из глубинки и предупреждает телеграммой...)
nubom
nubom ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 16:05
IP - это к слову. Существуют куки, которые оставляет сайт в каждом браузере. А это - посерьезней будет...
nubom
nubom ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:58
Уважаемый stanichnik! Я думаю, что клоноводы являются одними из главных поставщиков сайту "кликов" Это привлекает рекламодателей и приносит материальную выгоду владельцам и модераторам. Всем нужно кормиться. Мой совет: не заморачивайтесь, расслабьтесь и получайте удовольствие от игры. Вокруг так много хорошего: например, магазин открывается в 11, а мог бы в 14. Это же счастье!!! )))
С уважением, Александр...
stanichnik
stanichnik ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:50
Доброго Здоровья, sihafazatron!
До Москвы долетят, а потом назад без малого тысячу вёрст. Могли бы прямым чартером до Волгограда, тем более ограничений по полётам туда нету и аэропорт международный открывали к ЧМ-2018, но видать с деньжатами у них туговато, а наши не больно раскошеливаются.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ nubom (раскрыть)
вчера в 15:37
Такая себе проблема, с учётом как легко менять IP.
stanichnik
stanichnik ответ nubom (раскрыть)
вчера в 15:35
Простите, не знаю вашего имени, вам это может показаться глупым, но я действительно мало соображаю, как это работает, потому как всё моё познание в компьютерах ограничивается умением включить и выключить его.
ssspartak
ssspartak
вчера в 15:31
8 дней тренироваться в Волгограде...за это время могут и загрипповать. Погода для сирийцев нелучшая
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:27
Потусят недельку в России за счёт хозяйки...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:18
Лишь бы долетели)
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