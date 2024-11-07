Стало известно, когда сборная Сирии прилетит на матч с командой России

Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири сообщил, что местная сборная прилетит в Россию 11 ноября. Игра с командой России состоится 19 ноября.

Наша команда будет в Волгограде уже в понедельник. На местном стадионе мы проведем тренировку. Никаких проблем с перелетом в Россию нет. Сначала прилетим в Москву, а затем у нас пересадка на самолет в Волгоград.