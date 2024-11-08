Хавбек «Кэмбриджа» вспомнил, как пытался отговорить человека от суицида

Полузащитник «Кэмбридж Юнайтед» рассказал о том, как однажды он попытался отговорить человека от самоубийства.

Одно очко в первых девяти матчах? Это просто футбол. То, что пережил этот человек в то утро, — это нечто совсем другое. Люди могут оказаться в очень мрачных местах, и я боюсь, что проблемы с психическим здоровьем — это то, с чем я слишком хорошо знаком. Мой дед страдал от депрессии, и один из моих братьев тоже страдает от неё, так что я знаю, как это может быть тяжело.

Поэтому, если я видел, что кто-то задумывается о том же, о чём и этот человек, я всегда останавливался. Я разговаривал с ним, наверное, минут 20-30, просто пытался поговорить с ним о жизни. Я сказал ему: «Послушай, я не могу почувствовать твою боль или сравнить с тем, что чувствуешь ты». Но я рассказал ему о том, что произошло в моей семье и с моими друзьями, и поделился с ним историями.

Потом приехала полиция, а примерно через 30 минут пришла полицейский консультант, и она была действительно хороша. Она перехватила у меня разговор и довела его до места, где он смог сесть на бордюр.

Когда я подошёл к нему, он был на мосту с железнодорожным полотном, ведущим в Кембридж. Он был по ту сторону барьера со стороны железной дороги, готовый прыгнуть. К чести женщины-полицейского, я не смог уговорить его перебраться на другую сторону ограждения.

Мой товарищ по команде Маколи Бонн тоже пришёл — он увидел мою машину и подумал, что она сломалась. Он очень помог во всём этом, поговорив с парнем.

Я просто рад, что полиция смогла увезти его в целости и сохранности — я просто сделал то, что считал нужным. Вы можете говорить что угодно о том утре и моей роли в нём. Но что ещё я мог сделать, кроме как остановиться? По моему мнению, это был правильный поступок, и я бы сделал его снова.