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Хавбек «Кэмбриджа» вспомнил, как пытался отговорить человека от суицида

вчера, 23:33

Полузащитник «Кэмбридж Юнайтед» Джеймс Брофи рассказал о том, как однажды он попытался отговорить человека от самоубийства.

Одно очко в первых девяти матчах? Это просто футбол. То, что пережил этот человек в то утро, — это нечто совсем другое. Люди могут оказаться в очень мрачных местах, и я боюсь, что проблемы с психическим здоровьем — это то, с чем я слишком хорошо знаком. Мой дед страдал от депрессии, и один из моих братьев тоже страдает от неё, так что я знаю, как это может быть тяжело.

Поэтому, если я видел, что кто-то задумывается о том же, о чём и этот человек, я всегда останавливался. Я разговаривал с ним, наверное, минут 20-30, просто пытался поговорить с ним о жизни. Я сказал ему: «Послушай, я не могу почувствовать твою боль или сравнить с тем, что чувствуешь ты». Но я рассказал ему о том, что произошло в моей семье и с моими друзьями, и поделился с ним историями.

Потом приехала полиция, а примерно через 30 минут пришла полицейский консультант, и она была действительно хороша. Она перехватила у меня разговор и довела его до места, где он смог сесть на бордюр.

Когда я подошёл к нему, он был на мосту с железнодорожным полотном, ведущим в Кембридж. Он был по ту сторону барьера со стороны железной дороги, готовый прыгнуть. К чести женщины-полицейского, я не смог уговорить его перебраться на другую сторону ограждения.

Мой товарищ по команде Маколи Бонн тоже пришёл — он увидел мою машину и подумал, что она сломалась. Он очень помог во всём этом, поговорив с парнем.

Я просто рад, что полиция смогла увезти его в целости и сохранности — я просто сделал то, что считал нужным. Вы можете говорить что угодно о том утре и моей роли в нём. Но что ещё я мог сделать, кроме как остановиться? По моему мнению, это был правильный поступок, и я бы сделал его снова.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 08:01, ред.
Да, это замечательно, ведь таким людям зачастую чтобы не сделать поспешной роковой ошибки не хватает именно разговора с тем кто действительно понимает что у них внутри творится или хотя бы готов к ним по настоящему прислушаться. Суицид это не выбор, это отсутствие такового, но предрассудки общества и природная ненависть (за которой прячется страх неизвестности) ко всему что мы не понимаем заставляют нас осуждать таких людей. Но мы же не осуждаем больных раком? Надо понимать что они тоже больны но по другому.
Barcelona
Barcelona
вчера в 23:50
Зачем это здесь?
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:36
Психологом работать может... пора с футболом заканчивать...
Гость
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