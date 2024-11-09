Хет-трик Винисиуса помог «Реалу» крупно обыграть «Осасуну»

«Реал» одержал победу над «Осасуной» в матче 13-го тура Ла Лиги (4:0).
На 34-й минуте мадридская команда повела усилиями Винисиуса Жуниора. Джуд Беллингем на 42-й удвоил преимущество хозяев поля. На 61-й Винисиус забил свой второй мяч в игре, а на 69-й сделал хет-трик.
«Реал» занимает 2-е место в чемпионате Испании (27 очков). «Осасуна» идёт 5-й (21 балл).
чемпионом реал вряд ли станет в этом сезоне.
а вот потери трех игроков - это ударит по команде.
говорят, у милитао повреждены оба мениска и полные кресты.
это хуже чем у карвахаля.
кажется, зимой перес выйдет на рынок краткосрочными сделками.
тем более у килиана сейчас не идет игра буквально везде и во всем.
п.с.
фанатам королевского клуба, сильно радуйтесь, что есть такие "осасуны"))
скоро энфилд покажет кто есть кто.
чемпионом реал вряд ли станет в этом сезоне.
а вот потери трех игроков - это ударит по команде.
говорят, у милитао повреждены оба мениска и полные кресты.
это хуже чем у карвахаля.
кажется, зимой перес выйдет на рынок краткосрочными сделками.
тем более у килиана сейчас не идет игра буквально везде и во всем.
п.с.
фанатам королевского клуба, сильно радуйтесь, что есть такие "осасуны"))
скоро энфилд покажет кто есть кто.