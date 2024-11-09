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Хет-трик Винисиуса помог «Реалу» крупно обыграть «Осасуну»

вчера, 17:58
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 0Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

«Реал» одержал победу над «Осасуной» в матче 13-го тура Ла Лиги (4:0).

На 34-й минуте мадридская команда повела усилиями Винисиуса Жуниора. Джуд Беллингем на 42-й удвоил преимущество хозяев поля. На 61-й Винисиус забил свой второй мяч в игре, а на 69-й сделал хет-трик.

«Реал» занимает 2-е место в чемпионате Испании (27 очков). «Осасуна» идёт 5-й (21 балл).

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:04
Реал с победой
Шишанутый
Шишанутый ответ Amiralla (раскрыть)
вчера в 23:22
а Барса не может 😂😂😂
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:19
Барселонцы надеюсь внемательно посмотрели и за конспектировали этот матч чтобы узнать как надо про тивостоять Осасуне?? 🤔 Вам же еще второй круг с ней играть как бы снова не облажатся!! 😆 Единственное жаль что эту прекрасную победу омрачили травмы. ☹
Chubakus
Chubakus
вчера в 22:31
Из года в год в первой половине сезона хейтеры говорят мол Осасуну только могут побеждать и подобное) А в итоге им приходится ныть про "нечестные чемпионства" Реала!)
jksnehf3ds2c
jksnehf3ds2c ответ AlkoZavrRex (раскрыть)
вчера в 21:05
Где они ссорят, сравни кто больше потратил за последние 5 лет, там реал даже в топ5 не увидишь
Amiralla
Amiralla ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:59
Побеждать Осасуну может Реал хахаха
sv_1969
sv_1969 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:31
Вини BLM подтянет)))
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex ответ d4spkzrv3xcn (раскрыть)
вчера в 20:19
А за что его любить? Сорят деньгами, как сороки всё блестящее тащат, своих воспитанников в команду не подтягивают. Такие команды мало кто любит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:13
пиррова победа))
чемпионом реал вряд ли станет в этом сезоне.
а вот потери трех игроков - это ударит по команде.
говорят, у милитао повреждены оба мениска и полные кресты.
это хуже чем у карвахаля.
кажется, зимой перес выйдет на рынок краткосрочными сделками.
тем более у килиана сейчас не идет игра буквально везде и во всем.
п.с.
фанатам королевского клуба, сильно радуйтесь, что есть такие "осасуны"))
скоро энфилд покажет кто есть кто.
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:45
Байкал-38

А в чем заключается позор в игре с Барсой и Миланом? И чем Осасуна от них отличается?
d4spkzrv3xcn
d4spkzrv3xcn
вчера в 19:43
Сколько здесь людей, ненавидящих реал. Но в конце сезона посмотрим, как вы будете еще больше ненавидеть, когда Реал возьмет очередного 16-ого или 17-ого, я уже со счета сбился, ушастика
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:40
Черепахин развалит Реал, выгонять в Саудовскую Аравию вместе с семейкой...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:26
С Барсой позор, с Миланом позор... с Ососуной "золотой" Вини герой.
Принесите ему мяч, который он заслужил.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:02, ред.
Каждый хет-трик Винисиуса - пламенный привет продажным журналистам раздающим "Золотые мячи"...
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:57
Черепаха опять наблюдала за игрой со стороны.
allemz
allemz
вчера в 18:39
Мбаппе без шансов при Вини, в следующем году отдадут МЮ в аренду, на реабилитацию))
va8b9wn3raqd
va8b9wn3raqd
вчера в 18:38
Очень важна сливочным эта победа для прерывания неудачной полосы
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:28, ред.
Мбаппе скоро лопнет от зависти 😁 Винисиус vs Мбаппе, намечается «бой» за пределами поля, но у француза преимущество будет, за ним мама горой.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:15
Черепаха сколько забила?))
зигзаг
зигзаг
вчера в 18:13, ред.
Не матч а шоу. С первых минут как только Осасуна стала выбивать мяч вперёд и не понятно куда стало ясно что это за матч
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 18:13
Юниор принёс Мадриду рекорд по беспроигрышной серии в ЛЛ.. Мбаппе участвовал.. Хотя, постойте.. 🤔.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
112910415
112910415
вчера в 18:11
вот и славно , Осасуна ответила за всё и за всех !
4xvhstertsct
4xvhstertsct
вчера в 18:03
Это твой уровент команд,господин Реал,чуть покруче команды, тебя раскатывают под орех
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