Хет-трик Винисиуса помог «Реалу» крупно обыграть «Осасуну»

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вчера, 17:58

«Реал» одержал победу над «Осасуной» в матче 13-го тура Ла Лиги (4:0).

На 34-й минуте мадридская команда повела усилиями Винисиуса Жуниора. Джуд Беллингем на 42-й удвоил преимущество хозяев поля. На 61-й Винисиус забил свой второй мяч в игре, а на 69-й сделал хет-трик.

«Реал» занимает 2-е место в чемпионате Испании (27 очков). «Осасуна» идёт 5-й (21 балл).