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сегодня, 00:59

«Манчестер Юнайтед» победил ПАОК в матче Лиги Европы (2:0).

На 51-й минуте счёт в игре открыл полузащитник Амад Диалло. На 77-й минуте Диалло оформил дубль.

Российский нападающий Фёдор Чалов вышел на поле на 65-й минуте. Полузащитник Магомед Оздоев провёл на поле всё игровое время.