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«Манчестер Юнайтед» победил ПАОК в матче Лиги Европы

сегодня, 00:59
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОКМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» победил ПАОК в матче Лиги Европы (2:0).

На 51-й минуте счёт в игре открыл полузащитник Амад Диалло. На 77-й минуте Диалло оформил дубль.

Российский нападающий Фёдор Чалов вышел на поле на 65-й минуте. Полузащитник Магомед Оздоев провёл на поле всё игровое время.

«Манчестер Юнайтед» идёт на 15-м месте в турнирной таблице Лиги Европы (6 очков), ПАОК занимает 33-е место (1 очко).

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 13:56
Если бы не чалов и оздоев паок выиграл бы...
shur
shur
сегодня в 10:25, ред.
...поздравляю всех кто не равнодушен к МЮ, по чесноку сидел, пыхтел, сопел,крехтел первый тайм, не выдержал нуднятины этой,
зато боевичок глянул неплохой!
112910415
112910415
сегодня в 07:56
как говорится, курочка по зёрнышку клюёт !
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:35
МЮ по всей видимости побеждает либо более слабых соперников, либо тех кто на спаде
Возможно с Аморимом всё изменится
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:50
Слабых легко обижать...
Вещий
Вещий
сегодня в 06:10
Ну что новый тренер и возрождение МЮ?
u3udv2auaj7q
u3udv2auaj7q
сегодня в 05:16
Пошли дела потихоньку без лысого физручка
Alex_67
Alex_67
сегодня в 04:23, ред.
Надо же, победили грозный ПАОК.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:00, ред.
Спустя год в Европе Победа!!!
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