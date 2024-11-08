«Манчестер Юнайтед» победил ПАОК в матче Лиги Европы (2:0).
На 51-й минуте счёт в игре открыл полузащитник Амад Диалло. На 77-й минуте Диалло оформил дубль.
Российский нападающий Фёдор Чалов вышел на поле на 65-й минуте. Полузащитник Магомед Оздоев провёл на поле всё игровое время.
«Манчестер Юнайтед» идёт на 15-м месте в турнирной таблице Лиги Европы (6 очков), ПАОК занимает 33-е место (1 очко).
зато боевичок глянул неплохой!
зато боевичок глянул неплохой!
Возможно с Аморимом всё изменится
Возможно с Аморимом всё изменится