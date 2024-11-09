Два гола Батракова с пенальти помогли «Локомотиву» обыграть «Факел»

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вчера, 16:07

«Локомотив» выиграл у «Факела» в 15-м туре РПЛ (2:1).

На 29-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков открыл счёт в матче, забив с пенальти. На 84-й минуте нападающий Евгений Марков восстановил равновесие. На 90+2-й минуте Батраков оформил дубль, реализовав ещё один 11-метровый.

После этой игры «Локомотив» идет на 2-м месте (34 пункта), «Факел» находится на 14-й строчке (12 баллов).