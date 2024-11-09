Два гола Батракова с пенальти помогли «Локомотиву» обыграть «Факел»

«Локомотив» выиграл у «Факела» в 15-м туре РПЛ (2:1).
На 29-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков открыл счёт в матче, забив с пенальти. На 84-й минуте нападающий Евгений Марков восстановил равновесие. На 90+2-й минуте Батраков оформил дубль, реализовав ещё один 11-метровый.
После этой игры «Локомотив» идет на 2-м месте (34 пункта), «Факел» находится на 14-й строчке (12 баллов).
Но повезло, что дали пенальти в конце игры и команда вырвала победу, но ведь это случай, но не закономерность. Футбол Галактионова- мальчишеский, не очень продуманный, а действия Батракова, мне всё больше напоминают игру Глушенкова, когда, один способный игрок пытается сыграть на всех позициях сразу. Вобщем, по игре команды, вопросы однозначно есть, и пока, на чемпиона она не похожа.
Батраков- безусловно лидер команды, открытие сезона, но хотелось бы посоветовать Галактионову, использовать парня умнее, чем Семак Глушенкова, потому что результаты такой игры, мы видим по состоянию питерского игрока и его затянувшуюся травматичность...
А пока- Локо с победой, очень важной и нужной!!! Батраку- Удачи, и главное- без травм!!!!!!!
Но повезло, что дали пенальти в конце игры и команда вырвала победу, но ведь это случай, но не закономерность. Футбол Галактионова- мальчишеский, не очень продуманный, а действия Батракова, мне всё больше напоминают игру Глушенкова, когда, один способный игрок пытается сыграть на всех позициях сразу. Вобщем, по игре команды, вопросы однозначно есть, и пока, на чемпиона она не похожа.
Батраков- безусловно лидер команды, открытие сезона, но хотелось бы посоветовать Галактионову, использовать парня умнее, чем Семак Глушенкова, потому что результаты такой игры, мы видим по состоянию питерского игрока и его затянувшуюся травматичность...
А пока- Локо с победой, очень важной и нужной!!! Батраку- Удачи, и главное- без травм!!!!!!!
Хотел сказать отдельно. Какой же молодец Глушенков, что позарился на огромные деньги. Именно благодаря ему в Локо появилась яркая звезда РПЛ Батраков. А остался бы Глушенков в Локо - и ни денег у него, ни Батракова в звездах. Не зря ведь говорят, все что ни делается - к лучшему.
Хотел сказать отдельно. Какой же молодец Глушенков, что позарился на огромные деньги. Именно благодаря ему в Локо появилась яркая звезда РПЛ Батраков. А остался бы Глушенков в Локо - и ни денег у него, ни Батракова в звездах. Не зря ведь говорят, все что ни делается - к лучшему.