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Два гола Батракова с пенальти помогли «Локомотиву» обыграть «Факел»

вчера, 16:07
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Локомотив» выиграл у «Факела» в 15-м туре РПЛ (2:1).

На 29-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков открыл счёт в матче, забив с пенальти. На 84-й минуте нападающий Евгений Марков восстановил равновесие. На 90+2-й минуте Батраков оформил дубль, реализовав ещё один 11-метровый.

После этой игры «Локомотив» идет на 2-м месте (34 пункта), «Факел» находится на 14-й строчке (12 баллов).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ KSY24 (раскрыть)
сегодня в 16:02
Анатолий...вы что ли ???
Я думал вы продолжаете там кому то апплодировать.....)))
Стоя..
KSY24
KSY24 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:58
На лавку это традиционный способ ослабления конкурентов... От Рубина до половины Ростова и далее - список бесконечный..
Хиромант
Хиромант ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 14:04
- Абсолютно в дырочку!!! Видимо судье срочно понадобился бесплатный годовой абонемент на услуги РЖД... Неужели он думает, что если ЭСК его оправдает (а так оно и будет...), то ему всё это просто с рук сойдёт? Черта с два! Земля, она ведь, 16ь, всё-таки, почему-то, круглая! И "награда" обязательно найдёт своего "героя"....
амурец
амурец
сегодня в 01:04
Локо с победой
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:08
Хорошая Новость!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 21:27
Браво! Текст в точку! Аплодирую стоя!
K Z
K Z
вчера в 19:50
Конечно Батраков талантливый футболист,хотя ему всего 19 лет. Но что меня бескоит так это задатки у него понтов. Весокомерие появилось,позы,жесты. Вроде вот он я какой любите меня!!! А уж пенальти то выпрашивать просто мастер. Великий Станиславский отдыхает! Не дай бог если зазнается то потеряем хорошего футболиста! Или я не прав господа?!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ KSY24 (раскрыть)
вчера в 19:31
Не нужен Семаку Батраков.....абсолютно....
Лусиано 0,75 голов за игру....
Глушенков 1 гол за игру....
Батраков 0,71 гол за игру....да ещё и пара из них с пенальти...
У зенитовцев показатели лучше...
А на лавку не нужно...там Соболев живёт...и ни с кем делить её не собирается...
Фил Кио
Фил Кио ответ KSY24 (раскрыть)
вчера в 19:31
Не-е, в Бразилии ещё много диких обезьян...
Фил Кио
Фил Кио ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:29
Спасибо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Фил Кио (раскрыть)
вчера в 19:23, ред.
Фил...где ж ты раньше был ???
Отличный коммент....кратко...понятно...содержательно....
Респект
KSY24
KSY24
вчера в 18:33
Батракова заберет Зенит. По обыкновению
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:57
Локомотив с победой,хотя оба мяча с пенальти,с игры надо забивать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:45
Ну в Зените тоже не ветеринары игроков обследуют...тем более после Малкома которого пришлось заново в течении полугода к заводским настройкам восстанавливать....
Афера под названием "Нате вам хромого он нам не нужен" исключена
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:45
Первый пенальти симуляция чистой воды, сам ногу зацепил, будучи без мяча
Второй плечо, нам такие ставили на Жиго
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:44
Два пенальти за матч и оба реализовал... нервишки хорошие, а парню то всего 19.
Хиромант
Хиромант ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:38
- Да как же тут вспыхнешь? Просмотрите последние матчи факела... То удаления, то левые пенальти, то отменённые голы! Особенно с москвой и подмосковьем...
- С кем там у факела следующая игра? Правильно. Московское динамо. Гарантирую - левые пенальти в ворота факела, а если понадобятся, то будут и удаления.
- Едрит, его... Когда уже этот судейский беспредел закончится? Зае..ли, однако...
mishagrek
mishagrek ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 17:37
Чего там "хорошо кончается"? Поставили бы такую чушь в ворота Локомотива? Нет конечно. Здесь победа была запланирована судьями, в любом случае что-нибудь придумали чтобы убить. Но игры у Локомотива нет, место 5-6 будет по такой игре и с "божьей" помощью
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:37
Ничего себе, забрали у нас главного дельфина страны и жалуетесь на отсутствие пенальти?)
Плохо Семак с ним работает, пусть поработает с ним в бассейне)
pomor445
pomor445 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:32, ред.
Врач хороший, предвидел начало и не ошибся. Подвели парня и продали в Зенит.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:27
Болельщиков Локомотива с победой, правда у меня сомнения на счёт справедливости второго пенальти в ворота Факела, но это уже пища для разбора специалистов.
Болейте за своих, а не против чужих.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:17
Capral
Это было открытие Распил -Арены. которую потом по недоразумению назвали сначала Баклан Ареной. а сейчас Миллер-Арена.. А разве может Зенит не выиграть матч открытия? Конечно не может. И судьи пошли на такой позорище, чтобы угодить кормильцу. С тех пор этот кормилец с надутой и надменной физиономией сидит в ложе и небрежно и лениво аплодирует судьям
Capral
Capral ответ pomor445 (раскрыть)
вчера в 17:13
Ну конечно- побольше Зениту Анюковых и Денисовых.
Вот только, я не припомню, чтобы в Локо, у Глушенкова были травмы. Даже Галактионов это понимал...
альсато
альсато ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:03
как раз и нет))))..пенальти в сторону сильного соперника-вот где нужно проявить героизм)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:00
Батраков это пока светлое пятно в нашем РПЛ! Голодный не зажратый! Надолго ли?
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 16:59
Ну, понеслась: батраков, батраков - восходящая звезда, лидер и т.д. и т.п.
А я, думаю, в начале он, не честный, "футболист", насмотрелся чёрненьких клоунов, которые заполонили рпл, теперь мастерски их копирует: валялся, выпрашивая пенальти, в такую мерзкую погоду, так натурально изображая предсмертные судороги, что весь стадион и все у телека, подумали, что лишилась страна звезды...
ан, нет, как только судья объявил, что пенальти, ОЖИЛ, да, ещё и "травмированной" ногой забил... ть-фу, противно... несправедливая, нечестная победа.
альсато
альсато
вчера в 16:58
напомню прошедший чемпионат, когда Динамо-то, что из Москвы.. толи в пяти, толи в шести матчах добивались результата (максимального) для себя исключительно на 90-та +минутах матча!)))...и ВСЕ ведь по делу!))))
pomor445
pomor445 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:57
Радоваться приходу Глушенкова преждевременно. Удивляются, как это ЛОКО сподобился продать Зениту такого игрока, а мне кажется, что именно по причине его склонности к травмам. Видимо у ЛОКО толковый врач. Продали не только из-за денег, а и потому что на примете уже был Батраков. Галактионов на сопляков мастак известный и работать с ними умеет и любит. Пока вижу, что расчёт ЛОКО оправдывается, а Зенит может остаться с талантливым лазаретчиком.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:57
Настораживает количество пенальти в ворота слишком слабого соперника.
Capral
Capral
вчера в 16:56
Джек, успокойся. Локо вам не соперник- в борьбе за чемпионство. К сожалению...
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