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В «Динамо» сообщили о завершении Мостовым стажировки в клубе

вчера, 23:04

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил источнику, что бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой завершил стажировку в клубе.

Мостовой проходит обучение в академии Российского футбольного союза (РФС) для получения лицензии тренера.

Стажировка была рассчитана на несколько дней, на микроцикл подготовки к «Пари НН», так что её можно считать завершённой. Это был запрос от академии РФС, где он проходит обучение. Руководство академии обратилось к нам, а «Динамо» редко отказывает в стажировках.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:54
учёного учить - только портить ! )
8ycn52pqpghy
8ycn52pqpghy
сегодня в 04:26
Теперь отбоя не будет от предложений
протон
протон
сегодня в 02:15
А кто знает может свою медиа - лигу создаст в будущем. успехов.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:59
Почему эта новость занимает так много места? Какое нам дело до карьеры Мостового. По итогам стажировки он ещё не выпустил критический репортаж о Динамо?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:32
Теперь понятно, кто главный творец успеха футбольного клуба Динамо Москва в матче с нижегородцами. Александр Владимирович успешно прошёл стажировку в столичном клубе, доказав всем, что готов к самостоятельной работе на посту Главного тренера и ждёт предложения, с чем его и поздравляем.))) А если серьёзно, то непонятно в чём заключалась эта самая стажировка, которая по времени продолжалась не более трёх суток? Ну это уже на совести членов комиссии выдающей тренерскую лицензию.
Болейте за своих, а не против чужих!
ABir
ABir
сегодня в 00:29
В Динамо опасаются, как бы Мостовой не подсидел их главного
Capral
Capral
сегодня в 00:09
За пару дней стажировку прошел? Ну а чё, посидели, поп....ли, кофе попили- вот и вся стажировка. Зато, как нагадили Спартаку- вот что важно.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:00
Микро стажировка Мостового !)
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 23:20, ред.
А я верю, что Мостовой станет Романцевым 2.0. Пускай его стебут, но думаю мысль он футбол принесет
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:15
Как уже фтё? Царёк готов!
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