В «Динамо» сообщили о завершении Мостовым стажировки в клубе

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил источнику, что бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой завершил стажировку в клубе.
Мостовой проходит обучение в академии Российского футбольного союза (РФС) для получения лицензии тренера.
Стажировка была рассчитана на несколько дней, на микроцикл подготовки к «Пари НН», так что её можно считать завершённой. Это был запрос от академии РФС, где он проходит обучение. Руководство академии обратилось к нам, а «Динамо» редко отказывает в стажировках.
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