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Александр Мостовой сообщил, что пройдёт стажировку в «Динамо»

вчера, 15:02

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сообщил, что пройдет стажировку в московском «Динамо».

Скорее всего, это будет «Динамо». Мы поговорили с Марцелом (Личкой), все вопросы решим. У них завтра игра, не хочется отвлекать его. Условная договоренность у нас есть, после их матча с «Локомотивом» созвонимся и решим.

Мостовой проходит обучение в академии Российского футбольного союза, чтобы получить тренерскую лицензию. Необходимая специалисту стажировка в московском «Спартаке» была отменена по инициативе клуба. Ранее Мостовой сообщал, что планирует пройти стажировку в одном из столичных клубов после 5 ноября.

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:14
Ща лет 10 стажировку еще будет проходить
shur
shur ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:54
...возьмут!
112910415
112910415
вчера в 18:44
да возьмите его уже кто-нибудь !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:10
Долго ещё этот парень будет пугать и шантажировать клубы своим приходом...на стажировку???
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:52
...как там у бродяг :" ...вечер в хату...!"
xf5du8fqfbmf
xf5du8fqfbmf
вчера в 15:51
Его прибытие будет выглядеть примерно так
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:49
Отказ руководства футбольного клуба Спартак в возможности прохождения стажировки своему бывшему известному игроку на базе московского клуба наверняка оставит у Мостового неприятный осадок. И его решение стажироваться в Динамо только подтверждает моё предположение. Думаю и в Спартаке обратят на это внимание, что естественно может негативно отразиться на их дальнейших взаимоотношениях. И вина в этом целиком и полностью будет на нынешнем руководстве красно-белых.
Болейте за своих, а не против чужих!
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:27
Саша пойдёт договариваться на счёт стажировки в Динамо 10 ноября с подарками, заодно "поляну" накроет, так, что отказать не смогут - праздник в клубе всё таки...)))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:11
На воротах базы Динамо появился здоровый амбарный замок, все затихло и птицы не летают... все зашухарились.
Гость
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