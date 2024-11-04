Александр Мостовой сообщил, что пройдёт стажировку в «Динамо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сообщил, что пройдет стажировку в московском «Динамо».
Скорее всего, это будет «Динамо». Мы поговорили с Марцелом (Личкой), все вопросы решим. У них завтра игра, не хочется отвлекать его. Условная договоренность у нас есть, после их матча с «Локомотивом» созвонимся и решим.
Мостовой проходит обучение в академии Российского футбольного союза, чтобы получить тренерскую лицензию. Необходимая специалисту стажировка в московском «Спартаке» была отменена по инициативе клуба. Ранее Мостовой сообщал, что планирует пройти стажировку в одном из столичных клубов после 5 ноября.
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