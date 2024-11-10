Генич: «Осинькин приговорен в „Крыльях Советов“ и он это понимает»

Комментатор «Матч ТВ» ч высказался о будущем главного тренера «Крыльев Советов» .

Думаю, что Игорь Витальевич приговорен. И он сам это прекрасно понимает. Губернатор может говорить все, что хочет слышать аудитория. Но оставив Осинькина сейчас и выписав ему такой карт-бланш, уже не надо было и нельзя никого трогать. Но если моментально у тебя убирается спортивный директор, а дальше тронут и гендиректора, Игорь Витальевич все понимает. И футболисты понимают. И поэтому команда такая дерганая, такие ошибки допускает. Будет, скорее всего, смена тренера и когда губернатор говорит, что мы решили все пересмотреть, и чтобы не агентам все это шло, а играли местные футболисты, — это прямая дорога в первый дивизион. Будут играть на «Металлурге» спокойненько под 3-5 тысяч, и основной командой сделают «Акрон». Частная команда, классно, чуть-чуть поможем из бюджета, вот вам еще стадион. Просто скажут — зачем Самарской области две команды РПЛ ? Скажут, что жирные времена для «Крыльев» прошли.