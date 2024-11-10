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Генич: «Осинькин приговорен в „Крыльях Советов“ и он это понимает»

вчера, 15:03

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о будущем главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

Думаю, что Игорь Витальевич приговорен. И он сам это прекрасно понимает. Губернатор может говорить все, что хочет слышать аудитория. Но оставив Осинькина сейчас и выписав ему такой карт-бланш, уже не надо было и нельзя никого трогать. Но если моментально у тебя убирается спортивный директор, а дальше тронут и гендиректора, Игорь Витальевич все понимает. И футболисты понимают. И поэтому команда такая дерганая, такие ошибки допускает. Будет, скорее всего, смена тренера и когда губернатор говорит, что мы решили все пересмотреть, и чтобы не агентам все это шло, а играли местные футболисты, — это прямая дорога в первый дивизион. Будут играть на «Металлурге» спокойненько под 3-5 тысяч, и основной командой сделают «Акрон». Частная команда, классно, чуть-чуть поможем из бюджета, вот вам еще стадион. Просто скажут — зачем Самарской области две команды РПЛ? Скажут, что жирные времена для «Крыльев» прошли.

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 18:29
Позор новому Губернатору... Убить команду на пике - это надо уметь. А посмотреть сколько игроков (бывших) КС в рпл, то просто мрак сколько бабла ушло налево
p36qfzqmke95
p36qfzqmke95
вчера в 16:06
А то что Акрон - команда из Тольятти, все успешно забыли?
Клуб из-за дурацкого правила вынужден играть не при своих болельщиках, а по хорошему их вообще в Самаре быть не должно!
112910415
112910415
вчера в 16:02
всё так, печальная истина !
alvas952
alvas952
вчера в 15:42
По большому счету. Генич прав. Ну. не потянет Самара 2 команды в высшей Лиге. И так у Крыльев всех основных игроков скупают. А Осинькин тренер хороший, удачи ему (Игорь, держись!)
yw3cpje2yn39
yw3cpje2yn39
вчера в 15:33
Все верно,,сценарий Кубани,хотя можно и две команды содержать, если не воровоть, да и воспитывпть молодежь по всей России.
Вещий
Вещий
вчера в 15:33
Умеет Генич известные факты преподать как нечто новое...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:12, ред.
Я вот как болельщик Спартака смотрю на эту ситуацию и не понимаю. Я бы как бы не хотел переметнуться и стать болельщиком Локомотива например по случаю достаточно успешной игры не могу этого сделать, любимый клуб из сердца не вырвешь и раскалёнными щипцами. Что же делать настоящим преданным болельщикам Крыльев? В пердив вместе с командой только и надеяться на лучшее.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:07
Генич не открыл Америку.
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