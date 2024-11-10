Шунин: «Вратарская линия „Динамо“ — одна из сильнейших в стране»

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вчера, 12:45

Бывший вратарь «Динамо» ответил на вопрос, доволен ли он игрой действующих голкиперов бело-голубых.

Доволен ли я игрой вратарей «Динамо»? Ну я же не тренер, чтобы так говорить. Но я считаю, что вратарская линия «Динамо» — одна из сильнейших в стране. Критика Лунёва? Не читаю критику, поэтому ничего не могу сказать об этом. Я этого не видел.