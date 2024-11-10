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Шунин: «Вратарская линия „Динамо“ — одна из сильнейших в стране»

вчера, 12:45

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос, доволен ли он игрой действующих голкиперов бело-голубых.

Доволен ли я игрой вратарей «Динамо»? Ну я же не тренер, чтобы так говорить. Но я считаю, что вратарская линия «Динамо» — одна из сильнейших в стране. Критика Лунёва? Не читаю критику, поэтому ничего не могу сказать об этом. Я этого не видел.

В нынешнем сезоне РПЛ основным вратарём «Динамо» является Андрей Лунёв. 32-летний футболист принял участие в 14 матчах, в четырёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:15, ред.
Антон Владимирович, в силу своего мягко характера, из боязни кого-то обидеть, как делом, так и словом, всегда старается всем угодить. Вот и сейчас, давая оценку качества игры Лунёва, назвал одной из лучших в стране. Но по надёжности в воротах Андрей не входит даже в пятёрку лучших, пропуская в среднем больше одного гола за игру, а на ноль отыграл всего в четырёх встречах из четырнадцати, шестой результат в РПЛ. Как такие показатели можно отнести к одной из сильнейших в стране, так себе, обычный середняк. Как я жалею, что руководство Динамо пожадничало два года назад, предпочтя Кудравца Агкацеву. Сейчас бы точно вратарская линия была бы лучшей в стране, а клуб был бы в числе лидеров чемпионата. Но имеем, что имеем.
Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman
вчера в 13:39
Я бы не сказал так. Динамо - пропущено 17. Для сравнения Краснодар - 6, Зенит - 6, ЦСКА - 9.
112910415
112910415
вчера в 13:35
решил сказать приятное и сказал !
на деле всё иначе
Вещий
Вещий
вчера в 13:19
Одна это из скольких.... да и особо сильной я бы не назвал.... не плохая и все.
Capral
Capral
вчера в 13:07
Фактически, только два вратаря в ПЛ, на сегодня, могут считаться надежными и квалифицированными- Латышенок и Агкацев. Все остальные- относительно надежные. Лунёв? А где он играл, вообще- в Карабахе, это- показатель квалификации вратаря? Шунин, как человек порядочный и честный не стал критиковать коллегу, из соображений солидарности...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:05
Я бы поспорил. Что сам Шунин не отличался стабильностью, что нынешняя смена. Особенно Лещук, редкостный косячник...
drug01
drug01
вчера в 13:00
Ну Шунин даёт!!! Сам сплоховал!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:58
Кто бы спорил....17 пропущенных....
Залетает даже больше чем ударов в створ...)))
Для сравнения Зенит и Краснодар пропустили по 6 голов....
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:54
А вот это спорное утверждение... Все вратари Динамо отличаются не самой стабильной игрой и очень часто допускают ошибки. Так что слишком надежной вратарскую линию вряд ли можно назвать.
hcvenhdkct32
hcvenhdkct32
вчера в 12:52
Вратарская линия во многом зависит от защитной линии
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