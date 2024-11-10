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Станкович о дисквалификации Литвинова: «Эпизод говорит сам за себя»

вчера, 15:12

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о дисквалификации Руслана Литвинова.

Какое тут может быть мое персональное мнение? Тут все и так видно. Эпизод говорит сам за себя. Нечего добавить. Сказать, что мы шокированы или удивлены – это ничего не сказать.

Напомним, в субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан были удалены с поля.

За это защитник армейцев был дисквалифицирован на три матча, полузащитник красно-белых – на два.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:11
- Спасибо за совет! Возьмём чуть больше... Мало ли чего... Кризис, инфляция, и всё такое...
Bad Listener
Bad Listener ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 18:19
А с какой суммой Роша пошёл с такой же и идите, главное постарайтесь от саркастических шутеек воздержаться
Хиромант
Хиромант ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:58
- А с какой суммой надо "идти на встречу судьям"? Просветите нас неопытных... Мы исправимся...
Bad Listener
Bad Listener ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 16:14, ред.
Ну так это потому что в Лукойле не умеют грамотно себя весть в подобных ситуациях, они пытаются выставить Литвинова совсем невиновным, а надо признать вину и раскаяться в содеянном, но где не виноваты там стоять на своём, но у Лукойла нигде не виноват Литвинов, белый лист не прокопаешься, вот и результат собственно, Спартак не идёт судьям на встречу и судьи не идут на встречу Спартаку, всё логично.
ABir
ABir
вчера в 16:14
Ничего с этим экспертами не поделаешь, надо перетерпеть и продолжать делать свое дело.
Хиромант
Хиромант ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:02
- Согласен. Виноват. И наказан должен быть... Но не так же!
- Один сначала грубо нарушает правила. Потом хватает соперника за горло, затем бьёт кулаком в лицо... А уходя с поля, ещё и судью "пожамкал". А ведь судья-то, лицо неприкосновенное... Наказание - красная и 3 матча на скамейке.
- Второй - правила не нарушал, в морду никого не бил, судью не трогал, просто разнимал (да, не совсем удачно. как говорится - двое дерутся, третий - не мешай, крайним будешь...), а наказание - практически такое же - красная и 2 матча на скамейке.
- Ну прямо совсем одинаковые нарушения! И под лупой не различить!!!
Bad Listener
Bad Listener ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 15:49
А что вы хотите сказать что Руслан вообще ни в чём не виноват? По сути накосячили сразу трое, Умяров, Бабич и Литвинов, так что Литвинов просто за решающий последний провокационный тычок наказан быть должен. Он спровоцировал же Рошу, пускай по неосторожности даже, но факт остаётся фактом - это провокация. За халатность и неосторожность тоже наказывают и вменяют их в вину.
lotsman
lotsman
вчера в 15:46
Естественно эпизод говорит сам за себя. Грубый поступок по отношению к сопернику, который хотели представить как благородный.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:41
Какой расплывчатый комментарий... Станкович, по сути, так и не озвучил своё мнение. Я болею за Спартак, но считаю, что Литвинов наказан по делу. В футбол играют ногами и головой, а ни как не руками. Пора закрыть эту тему.
Хиромант
Хиромант ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 15:30
- Ну, конечно, ладонь положить на лицо соперника, отталкивая его от потасовки, явно негигиенично. Явно красная. И лицо человеку испачкал, и сам об его сопли измазался, и пользы никакой... Ну куда это годится? Сразу 2 матча дисквалификации...
- А вот если бы ты ему кулаком в лицо заехал, (как Роша), правила гигиены были бы соблюдены,и эффект был бы больше... А наказание? А что наказание? Подумаешь, на один матч больше дисквалификация... Зато и обидчик бы месяц "фонарём" светил, и самому было бы не стыдно...
- А так... Чёрте что, и сбоку бантик...
shlomo
shlomo
вчера в 15:29
Лучше бы ничего и не говорил бы.... один спровоцировал, а второй повелся на это вот и все.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:20
А я предлагаю Станковичу зайти в метро, сесть в поезд и стоя в проходе положить ладонь на лицо любому взрослому мужчине. Вопросов 2. На какой секунде ему прилетит по физиономии.? И что останется от его бороденки через 30 секунд.? Тогда он возможно поймет что полагается за тычок ладонью в лицо мужику.
Ведь не зря говорят "Не поймешь, пока на себе не попробуешь"
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:15, ред.
Ну повестка Спартака ясна. Все будут гнуть одну линию. Мудрости и хитрости им конечно очень не хватает. Могли бы частично признать вину Литвинова и тогда бы может и мир пошёл бы к ним на встречу, но у них есть только две крайности, либо виновен по всем статьям либо не виновен вовсе, третьего не дано. Всё таки даже случайно засовывать руки в нос и рот человека не очень правильный поступок, как минимум негигиенично это и как то аккуратнее надо быть.
Гость
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