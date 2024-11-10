Станкович о дисквалификации Литвинова: «Эпизод говорит сам за себя»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о дисквалификации Руслана Литвинова.
Какое тут может быть мое персональное мнение? Тут все и так видно. Эпизод говорит сам за себя. Нечего добавить. Сказать, что мы шокированы или удивлены – это ничего не сказать.
Напомним, в субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан были удалены с поля.
За это защитник армейцев был дисквалифицирован на три матча, полузащитник красно-белых – на два.
Ведь не зря говорят "Не поймешь, пока на себе не попробуешь"
Ведь не зря говорят "Не поймешь, пока на себе не попробуешь"