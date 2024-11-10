Николич пожаловался на газон стадиона в Самаре

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вчера, 16:39

Главный тренер ЦСКА заявил, что состояние газона на стадионе в Самаре не позволяло его команде показывать комбинационный футбол в матче 15‑го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов».

Это важные три очка. Была нервная игра. Я сказал перед игрой, что нам эти условия поля, как здесь на этом прекрасном стадионе, не подходят. Это больше про борьбу. Обе команды старались, для такого поля показывали хороший футбол и игру. Как «Крылья», так и мы могли еще забивать. Игорь вытащил нас 2–3 раза. Игра отрезками была равной. Всегда тяжело играть в Самаре. Рад, что забрали три очка. Очень доволен самоотдачей футболистов, по этому вопросов нет. Это первый шаг, чтобы двигаться дальше. От этого и будем строить все остальное. Сегодня была жесткая игра, судья решил повысить планку единоборств. просто надо было правильно ответить на это. Я действиями игроков доволен.