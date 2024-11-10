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Николич пожаловался на газон стадиона в Самаре

вчера, 16:39
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что состояние газона на стадионе в Самаре не позволяло его команде показывать комбинационный футбол в матче 15‑го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов».

Это важные три очка. Была нервная игра. Я сказал перед игрой, что нам эти условия поля, как здесь на этом прекрасном стадионе, не подходят. Это больше про борьбу. Обе команды старались, для такого поля показывали хороший футбол и игру. Как «Крылья», так и мы могли еще забивать. Игорь вытащил нас 2–3 раза. Игра отрезками была равной. Всегда тяжело играть в Самаре. Рад, что забрали три очка. Очень доволен самоотдачей футболистов, по этому вопросов нет. Это первый шаг, чтобы двигаться дальше. От этого и будем строить все остальное. Сегодня была жесткая игра, судья решил повысить планку единоборств. просто надо было правильно ответить на это. Я действиями игроков доволен.

В воскресенье ЦСКА на выезде обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:33
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Санёк, а я и не знал, что у него такие большие Фаберже!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:15
...классика жанра....!!!!!
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:11
...кака така подошва???!!! Копыто хре-ово подбито!!!
112910415
112910415
вчера в 18:33
ну и играли плоховато
Вещий
Вещий
вчера в 17:50
А чтобы он казал если бы коняшки проиграли... даже представить трудно
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:42
Зачем Николич делает эту горькую пилюлю для Крыльев Советов ещё более горькой?
2p766h6guyjm
2p766h6guyjm
вчера в 17:35
Коз пасли на стадионе,газон они подпортили
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:35
"Не чего на газон кивать - коли подошва кривая"...)
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:28
Да ладно.. Чего уж там.. 3 очка есть и хорошо
Capral
Capral
вчера в 17:02
Ну вот, тот случай, когда плохому танцору мешают фаберже...
Гость
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