Дзюба: «Овечкин пытается меня на правах старшего поддавить»

Нападающий «Акрона» поделился мнением о форварде хоккейного клуба «Вашингтон» .

Мы лучше общаемся, когда встречаемся. У нас с ним бывают забавные столкновения, скажем так. Когда встречаются харизматичные люди, альфа-самцы. Он все время пытается меня на правах старшего поддавить немножко. Это нормально на самом деле, даже прикольно.

Когда последний раз виделись, Саня в великолепной форме был. Он с Фридзоном дружит, с которым мы сейчас тоже больше общаемся. Виталик вообще топ-человек!

Овечкин побьет рекорд Гретцки. Я очень надеюсь, что именно в этом сезоне. Но мне кажется, что все-таки в следующем. Мне нравится, что вся команда играет на него, красавцы. Особенно когда пустые ворота, люди даже не думают, а просто ищут его глазами на площадке. Это правильно. Мне кажется, сейчас вся Америка этой гонкой живет. Я думаю, рекорд будет побит.