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Дзюба: «Овечкин пытается меня на правах старшего поддавить»

вчера, 18:17

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился мнением о форварде хоккейного клуба «Вашингтон» Александре Овечкине.

Мы лучше общаемся, когда встречаемся. У нас с ним бывают забавные столкновения, скажем так. Когда встречаются харизматичные люди, альфа-самцы. Он все время пытается меня на правах старшего поддавить немножко. Это нормально на самом деле, даже прикольно.

Когда последний раз виделись, Саня в великолепной форме был. Он с Фридзоном дружит, с которым мы сейчас тоже больше общаемся. Виталик вообще топ-человек!

Овечкин побьет рекорд Гретцки. Я очень надеюсь, что именно в этом сезоне. Но мне кажется, что все-таки в следующем. Мне нравится, что вся команда играет на него, красавцы. Особенно когда пустые ворота, люди даже не думают, а просто ищут его глазами на площадке. Это правильно. Мне кажется, сейчас вся Америка этой гонкой живет. Я думаю, рекорд будет побит.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:32
Саша, неужели ты и вправду общаешься с этим убогим человеком? Мой тебе совет, держись от него подальше, ничем не делись - в его языке нет костей и Артем не держит его за зубами. Думай лучше о том, как побить рекорд Гретцки
Baggio R.
Baggio R. ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:48
Всего лишь дал одно интервью. Это уже на соккере порезали на части. Не в первый раз уже подобное, но всегда кому-то кого-то становится много)
shlomo
shlomo
вчера в 18:25
Что то много за последнее время стало Дзюбы.... прямо звезда журналистики...:)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:25
Да сегодня похоже бенефис - мастера разговорного жанра Артёма Дзюбы...)))
je9mp5ykv592
je9mp5ykv592
вчера в 18:22
Конечно побьет,русские не здаются
Гость
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