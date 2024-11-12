«Валерий Георгиевич, пора взрослеть». Дзюба обратился к Карпину

Нападающий «Акрона» ответил на вопрос, должен ли в сборной России поменяться тренер, чтобы его вызвали в национальную команду.

Валерий Георгиевич [Карпин], пора взрослеть (смеется). Не знаю, были же попытки, но что-то там не получилось. На самом деле, это уже ни для кого не секрет: если бы мы играли стыковые с Польшей, думаю, он меня вызвал бы, будь я жив-здоров. У нас уже была такая договоренность, несмотря на все.