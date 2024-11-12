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«Валерий Георгиевич, пора взрослеть». Дзюба обратился к Карпину

вчера, 18:37

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос, должен ли в сборной России поменяться тренер, чтобы его вызвали в национальную команду.

Валерий Георгиевич [Карпин], пора взрослеть (смеется). Не знаю, были же попытки, но что-то там не получилось. На самом деле, это уже ни для кого не секрет: если бы мы играли стыковые с Польшей, думаю, он меня вызвал бы, будь я жив-здоров. У нас уже была такая договоренность, несмотря на все.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 20:22
Что то Артёма понесло.)
adekvat
adekvat
вчера в 20:08
Что то много сегодня Дзюбы.
112910415
112910415
вчера в 20:00
остановите этого остроумного человека ! )
shur
shur
вчера в 19:35
...у Артёмки днюха сегодня ? Или в Соккере свой человек!!!
Многовато его ,так и до мемуаров недалеко!!!
3nnbkvpyn6e5
3nnbkvpyn6e5
вчера в 19:15
Много Дзюбу стало в последнее время
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:01
Смешно, когда об этом говорит Дзюба
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:39
День однорукого бандита на соккере, уже и читать не хочется этого((
Гость
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