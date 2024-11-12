Дзюба опроверг слухи о драке с экс‑одноклубником Пиняевым

Бывший нападающий «Локомотива» опроверг слухи о драке с экс‑одноклубником .

Был просто разговор на повышенных тонах, потому что… Ну какая у нас могла быть драка? Это вообще не совместимо, это была бы не драка. Но я бы никогда в жизни не посмел Серегу тронуть, потому что я его очень уважаю, люблю, он большой талант и вообще очень приятный парень. И он бы никогда не посмел бы на меня руку поднять. Просто Пиняй там раз пять ударил за ярус, там люди уже не могли в VIP‑ложе расслабиться, все стекла бронированные поставили, потому что Серега все перебил. Я говорю: «Ну ты можешь щекой как‑нибудь ударить?» Просто какой‑то такой диалог. Он говорит: «А че, а че?» В общем, поругались там и всё.