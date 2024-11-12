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Дзюба опроверг слухи о драке с экс‑одноклубником Пиняевым

вчера, 17:30

Бывший нападающий «Локомотива» Артем Дзюба опроверг слухи о драке с экс‑одноклубником Сергеем Пиняевым.

Был просто разговор на повышенных тонах, потому что… Ну какая у нас могла быть драка? Это вообще не совместимо, это была бы не драка. Но я бы никогда в жизни не посмел Серегу тронуть, потому что я его очень уважаю, люблю, он большой талант и вообще очень приятный парень. И он бы никогда не посмел бы на меня руку поднять. Просто Пиняй там раз пять ударил за ярус, там люди уже не могли в VIP‑ложе расслабиться, все стекла бронированные поставили, потому что Серега все перебил. Я говорю: «Ну ты можешь щекой как‑нибудь ударить?» Просто какой‑то такой диалог. Он говорит: «А че, а че?» В общем, поругались там и всё.

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года по май 2024‑го. В ноябре 2023 года в Telegram‑канале журналиста Ивана Карпова появилась информация о том, что Дзюба после матча 14‑го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) устроил потасовку с Пиняевым в раздевалке.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:28
молодец, не избил товарища ! )
shur
shur
вчера в 18:02
...це ж як Тарапунько и Штепсель, смешно!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:32
Матрос ребёнка не обидет !))
Гость
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