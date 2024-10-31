«Крылья Советов» объявили об уходе спортивного директора Корниленко

Сергей Корниленко покинул пост спортивного директора «Крыльев Советов», сообщила пресс‑служба самарского клуба.
«Крылья Советов» благодарят Сергея Александровича за самоотдачу, профессионализм и весомый вклад в результаты клуба.
Сотрудничество с 41‑летним специалистом прекращено по соглашению сторон. Корниленко работал спортивным директором самарского клуба с лета 2020 года.
- А на самом деле - всё уже было давно решено... Просто кое-кто не хотел, чтобы мы с вами подумали, что кто-то, кого-то подсидел...
- Ох уж эти "закулисные игры"!
- А нам, простым болельщикам, оно надо? Мы же за команду болеем! Или нет?
- А на самом деле - всё уже было давно решено... Просто кое-кто не хотел, чтобы мы с вами подумали, что кто-то, кого-то подсидел...
- Ох уж эти "закулисные игры"!
- А нам, простым болельщикам, оно надо? Мы же за команду болеем! Или нет?