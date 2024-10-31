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«Крылья Советов» объявили об уходе спортивного директора Корниленко

вчера, 20:03

Сергей Корниленко покинул пост спортивного директора «Крыльев Советов», сообщила пресс‑служба самарского клуба.

«Крылья Советов» благодарят Сергея Александровича за самоотдачу, профессионализм и весомый вклад в результаты клуба.

Сотрудничество с 41‑летним специалистом прекращено по соглашению сторон. Корниленко работал спортивным директором самарского клуба с лета 2020 года.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:51
Совету клуба виднее.
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:26
- Стопудово, через сутки объявят о новом директоре. Тут и к бабке не ходи... Вот, мол, как мы быстро работаем...
- А на самом деле - всё уже было давно решено... Просто кое-кто не хотел, чтобы мы с вами подумали, что кто-то, кого-то подсидел...
- Ох уж эти "закулисные игры"!

- А нам, простым болельщикам, оно надо? Мы же за команду болеем! Или нет?
Гость
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