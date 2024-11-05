«Байер» нашёл замену тренеру-триумфатору. Преемник Хаби Алонсо принёс аутсайдеру Бундеслиги медали

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05 ноября 2024, 21:09

Грамотный размен – важно произвести его вовремя.

«Реал» хочет поторопить испанца – результаты при Анчелотти настораживают

Это в прошлом году «Реал» был образцом командной химии и атмосферы в раздевалке. Тогда сколотился крепкий костяк, появилась новая большая звезда – Джуд Беллингем. Но летом «сливочные» вступили в новую фазу роста – подписали Килиана Мбаппе. Под форварда неизбежно приходится подстраиваться – и притирка проходит максимально некомфортно. Футболист не показывает свой максимум – да и мадридцы выглядят неубедительно.

В чемпионате команда идёт на втором месте – при этом «Реал» разгромно проиграл в Эль Класико и отпустил «Барсу» уже на девять очков (каталонцы сыграли на матч больше). Такой расклад руководство мадридцев не устраивает. Дело не в том, что они забыли заслуги «папы Карло» – просто смена поколений напрашивается и на тренерском мостике. Её оттягивали как могли, сам Карло принёс максимум пользы клубу. Но теперь, когда дело пошло на спад, а химия нарушилась, нужно форсировать события.

Хаби Алонсо же рассматривали ещё прошлой весной – даже предполагалось, что придётся бороться с «Ливерпулем» («красные» прощались с эпохой Клоппа, а Хаби и за них успел поиграть). Но тогда прислушались к позиции менеджера и дали ему поработать в привычной среде, докрутить тренерскую мысль. Ждать больше не собираются.

Этот переход неизбежен – Хаби и так оттягивал, сколько мог

Между «Реалом» и «Байером» есть очевидная разница в масштабе, амбициях проектов. «Фармацевты» только взошли на вершину, для них главная цель – удержаться здесь, найти перспективную альтернативу игрокам, на которых охотятся европейские гранды. «Сливочные» же – и есть тот самый гранд. Клуб легко может предложить лучшие условия – а вдобавок к этому борьбу за победу в Лиге чемпионов и Ла Лиге. Это ещё не говоря о статусности, имидже и сопутствующих приятных мелочах.

Словом, предполагалось, что от чемпионского «Байера» ничего не останется уже летом. Но главный тренер как вдохновитель проекта неожиданно отказался уходить прямо сейчас – и этим показал пример остальным. Так это решение объяснял сам менеджер:

Было много причин [для решения начать работать в «Байере»]. Спустя год мы построили команду с прекрасным духом. Сезон пока проходит отлично, и, конечно, мы хотим продолжать в том же духе. Я чувствовал себя частью этого. После одного сезона мне показалось, что это не совсем подходящий момент для ухода, поэтому я решил остаться.

Это максимально красивый поступок. Сам Хаби показал, что не гонится за хайпом, не поддаётся ажиотажу вокруг себя – и что настроен сначала доказать свой уровень на дистанции. Тем более «Байер» отобрался в Лигу чемпионов – и это была бы идеальная проверка. Но нельзя отрицать правду – всё это временно. Пройдёт этот этап – и Хаби двинется в европейский гранд.

Главная задача «Байера» – сгладить урон от потерь

Участь инкубатора для топ-клубов – не самая плохая. В случае грамотного менеджмента клуб сможет периодически сверкать даже в конкуренции с «Баварией». Прямо сейчас есть ещё один главный кандидат на выход, помимо Алонсо – полузащитник Флориан Вирц. 21-летний хавбек уже очевидно перерос уровень команды из Леверкузена и созрел для нового вызова. И наиболее пристально за ним следит как раз «Реал».

Для «сливочных» это отличный вариант, если всё же удастся привести Алонсо. Испанец уже работал с Флорианом и знает, как его правильно преподнести и использовать. Самому же футболисту знакомый тренер поможет сгладить этап адаптации в мировом гранде. Если всё срастётся, на скамейке будет на одного элитного игрока больше – а это скачок в качестве ротации. По последним данным, мадридцы уже приступили к исполнению плана – вышли на связь с окружением Флориана.

В связи с этим «фармацевтам» даже лучше будет не удерживать лидеров. Расставаться с ними больно – но куда больнее передержать. Тогда и у футболиста карьера сложится хуже, и самим заработать не удастся.

Новый перспективный тренер уже созрел для «фармацевтов»

Начать обновление стоит с вдохновителя проекта. В Бундеслиге уже есть тренер, который готов к переходу. Речь о Себастьяне Хёнессе, который возглавляет «Штутгарт». Специалист приходил в коллектив, который боролся за выживание. А уже на следующий сезон «швабы» воспользовались хандрой «Боруссии» и «Лейпцига». Вместе с «фармацевтами» они ураганом внеслись на вершину турнирной таблицы – из-за этой парочки «Бавария» лишилась не только золота Бундеслиги, но и серебра.

Случаев таких стремительных скачков – один на миллион. И, конечно, можно указывать в турнирную таблицу – сейчас «Штутгарт» восьмой. Но это было неизбежно при том, что «швабы» отобрались в Лигу чемпионов, но глубиной скамейки пока не готовы к двум топ-турнирам. И даже так немцы, например, зажали в тиски «Ювентус» – туринцев смяли активным прессингом и быстрыми хлёсткими атаками. Играли, к слову, в Турине. И это тоже заслуга Хёнесса. «Штутгарт» – тоже проект интересный. Но ещё более хрупкий, чем «Байер». Здесь уже «фармацевты» могут подходить с позиции силы. И Себастьян готов к шагу на повышение. Перемены в «Байере» назрели – пора сделать шаг в перестройку.