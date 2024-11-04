Эду Гаспар покинет пост спортивного директора «Арсенала»

Спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар может покинуть клуб.
По информации источника, руководство «канониров» в данный момент продолжает переговоры с бразильцем, надеясь убедить его остаться.
При этом причины, по которым спортивный директор «Арсенала» изъявил желание покинуть свой пост, не уточняются – его вероятный уход может быть связан с перестановками в иерархии «Арсенала» на ключевых должностях, однако это предположение представляется «слишком упрощенным», чтобы говорить о борьбе за власть в руководстве.
Отмечается, что Эду является одним из основных союзников Микеля Артеты в «Арсенале».
Эду Гаспар был назначен спортивным директором «Арсенала» в 2022 году – прежде он занимал в клубе пост технического директора.
46-летний бразилец поспособствовал, в частности, подписанию Мартина Эдегора и Деклана Райса, а также уходу Пьер-Эмерика Обамеянга.
Эду хотел, чтобы его рассматривали на роль генерального директора, после того как это место освободилось из-за ухода Винайя. Не получив эту роль, бразилец был раздражен тем, что Тим Льюис не рассматривал его на эту должность, хотя заслуги у Эду были....
Помню, что после того, как Эду получил награду Лучшему европейскому директору на премии Golden Boy-2023 пошли слухи о том, что Эду стал интересен ПСЖ и компании Marinakis Group, которой владеет гречиский бизнесмен Маринакис, который владеет такими клубами как Ноттингем Форест, Олимпиакос и Риу Аве.... и они готовы дать брозды правления во всех этих клубах именно Эду!!! Как то так
Эду хотел, чтобы его рассматривали на роль генерального директора, после того как это место освободилось из-за ухода Винайя. Не получив эту роль, бразилец был раздражен тем, что Тим Льюис не рассматривал его на эту должность, хотя заслуги у Эду были....
Помню, что после того, как Эду получил награду Лучшему европейскому директору на премии Golden Boy-2023 пошли слухи о том, что Эду стал интересен ПСЖ и компании Marinakis Group, которой владеет гречиский бизнесмен Маринакис, который владеет такими клубами как Ноттингем Форест, Олимпиакос и Риу Аве.... и они готовы дать брозды правления во всех этих клубах именно Эду!!! Как то так