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Эду Гаспар покинет пост спортивного директора «Арсенала»

вчера, 13:09

Спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар может покинуть клуб.

По информации источника, руководство «канониров» в данный момент продолжает переговоры с бразильцем, надеясь убедить его остаться.

При этом причины, по которым спортивный директор «Арсенала» изъявил желание покинуть свой пост, не уточняются – его вероятный уход может быть связан с перестановками в иерархии «Арсенала» на ключевых должностях, однако это предположение представляется «слишком упрощенным», чтобы говорить о борьбе за власть в руководстве.

Отмечается, что Эду является одним из основных союзников Микеля Артеты в «Арсенале».

Эду Гаспар был назначен спортивным директором «Арсенала» в 2022 году – прежде он занимал в клубе пост технического директора.

46-летний бразилец поспособствовал, в частности, подписанию Мартина Эдегора и Деклана Райса, а также уходу Пьер-Эмерика Обамеянга.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:24
Скажу так, это конечно же очень неожиданный уход и самое главное в такой важный момент....почему нельзя было уйти прошедшим летом или дотянуть до конца сезона?! Думаю это удар по команде, т.к только всё наладилось и тандем Эду/Артета вывели команду из кризиса, а тут такое....
Эду хотел, чтобы его рассматривали на роль генерального директора, после того как это место освободилось из-за ухода Винайя. Не получив эту роль, бразилец был раздражен тем, что Тим Льюис не рассматривал его на эту должность, хотя заслуги у Эду были....
Помню, что после того, как Эду получил награду Лучшему европейскому директору на премии Golden Boy-2023 пошли слухи о том, что Эду стал интересен ПСЖ и компании Marinakis Group, которой владеет гречиский бизнесмен Маринакис, который владеет такими клубами как Ноттингем Форест, Олимпиакос и Риу Аве.... и они готовы дать брозды правления во всех этих клубах именно Эду!!! Как то так
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:22
Выскажется позже, вот и узнаем куда лыжи навострил и почему
Гость
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