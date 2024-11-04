Эду Гаспар покинет пост спортивного директора «Арсенала»

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вчера, 13:09

Спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар может покинуть клуб.

По информации источника, руководство «канониров» в данный момент продолжает переговоры с бразильцем, надеясь убедить его остаться.

При этом причины, по которым спортивный директор «Арсенала» изъявил желание покинуть свой пост, не уточняются – его вероятный уход может быть связан с перестановками в иерархии «Арсенала» на ключевых должностях, однако это предположение представляется «слишком упрощенным», чтобы говорить о борьбе за власть в руководстве.

Отмечается, что Эду является одним из основных союзников в «Арсенале».

Эду Гаспар был назначен спортивным директором «Арсенала» в 2022 году – прежде он занимал в клубе пост технического директора.

46-летний бразилец поспособствовал, в частности, подписанию и , а также уходу .