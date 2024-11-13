Мойес имеет шансы вернуться в Английскую Премьер-Лигу

Тренер Дэвид Мойес может вернуться к работе в АПЛ.
Специалист покинул «Вест Хэм» после прошлого сезона. Сообщается, что вариантами для тренера являются «Саутгемптон», «Вулверхэмптон», «Лестер Сити» и «Кристал Пэлас».
По слухам, рулевой также имеет возможность вернуться в «Эвертон».
Выведу команду АПЛ в чемпионшип. Быстро, уныло, недорого. Можно даже просто за еду. Рассмотрю все варианты. Спросить Даву.
Выведу команду АПЛ в чемпионшип. Быстро, уныло, недорого. Можно даже просто за еду. Рассмотрю все варианты. Спросить Даву.