Мойес имеет шансы вернуться в Английскую Премьер-Лигу

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вчера, 14:46

Тренер может вернуться к работе в АПЛ .

Специалист покинул «Вест Хэм» после прошлого сезона. Сообщается, что вариантами для тренера являются «Саутгемптон», «Вулверхэмптон», «Лестер Сити» и «Кристал Пэлас».

По слухам, рулевой также имеет возможность вернуться в «Эвертон».