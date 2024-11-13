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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Мойес имеет шансы вернуться в Английскую Премьер-Лигу

вчера, 14:46

Тренер Дэвид Мойес может вернуться к работе в АПЛ.

Специалист покинул «Вест Хэм» после прошлого сезона. Сообщается, что вариантами для тренера являются «Саутгемптон», «Вулверхэмптон», «Лестер Сити» и «Кристал Пэлас».

По слухам, рулевой также имеет возможность вернуться в «Эвертон».

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Все комментарии
c7n4gswg94v6
c7n4gswg94v6
вчера в 17:00
Мойес тренер опытный, может что-то и получится
zim289
zim289
вчера в 16:47
Главное достижение: испортил МЮ сразу после ухода САФа 😁
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 16:31
Сделал большую ошибку, когда сменил САФА в Манчестере.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:24
Эвертон единственный клуб, в котором Мойес как состоявший тренер. Во всех остальных -горький провал
k64xyp87bsq3
k64xyp87bsq3
вчера в 15:39
Объявление на Авито:
Выведу команду АПЛ в чемпионшип. Быстро, уныло, недорого. Можно даже просто за еду. Рассмотрю все варианты. Спросить Даву.
4e4gh4vevc8w
4e4gh4vevc8w
вчера в 15:34
Физрук: Перезагрузка
xnw7ebye3kxe
xnw7ebye3kxe
вчера в 15:22, ред.
Раньше 1 сентября вряд ли трудоустроится - обычно физруков с этой даты берут на работу и они сразу же нажираются в хлам с трудовиком за День Знаний, дерутся с ним и проигрывают, потому что каратэ это каратэ, а кувалда это кувалда! А если потом под угрозой увольнения физрук с трудовиком вдруг завязывают бухать, то школе автоматически присваивается статус гимназии
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:08
Круговорот Мойеса в АПЛ называется
Гость
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