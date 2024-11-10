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«Крылья Советов» снова думают о назначении Игнашевича

вчера, 15:55

По информации источника, руководство самарских «Крыльев Советов» вернулось к рассмотрению кандидатуры Сергея Игнашевича на пост главного тренера команды. Также в шорт-листе волжского клуба находится бывший главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов.

Сегодня «Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина проиграли ЦСКА со счетом 1:2 и продлили безвыигрышную серию до 10 матчей во всех турнирах.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:53, ред.
Осинькин сейчас, как и вся команда, в психологической яме. Трудно работать, когда над тобой висит Домоклов меч. Может быть ему самому взять передышку и уйти по собственному.
npfpexnfp4ny
npfpexnfp4ny
вчера в 19:24
Игнашевич как тренер спаситель может получиться
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:25
Думай , не думай - Серёга не Пеп , назначишь - узнаешь...)))
jy6fp58v8tje
jy6fp58v8tje
вчера в 18:14
За Игнашевича будем болеть.
112910415
112910415
вчера в 17:58
ещё и деньги обрезали (
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:43
Осинькин Игорь Витальевич на сегодняшний момент выработал себя... пора взять паузу, отдохнуть...
Capral
Capral
вчера в 16:19, ред.
Самара сейчас в таком состоянии, психологическом, прежде всего, что её надо спасать и вытягивать из подвала с опытным руководителем. Если говорить об Игнашевиче, как о пожарнике, то тут есть вопросы, как и были они в случае со Слишковичем в Оренбурге... Игнаш- способный и очень симпатичный тренер, но справится ли он в такой ситуации сказать трудно. На эту роль больше подходит мудрый Федотов, умеющий работать в сложнейших ситуациях, даже при кадровом дефиците. Что касается Осинькина, то его ситуация всё больше напоминает историю со Слуцким в Рубине, когда, опытный тренер тянул до последнего, что в итоге закончилось катастрофой для его команды...

Пожелаю Самаре остаться в ПЛ!!! Мне эта команда нравится и представить себе ПЛ без Крыльев- не представляется возможным. Удачи Самаре!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:11
Возглавить Крылья Советов прямо сейчас это опасно для репутации любого тренера. Клуб ускоренно деградирует, сокращено его финансирование со стороны бюджета Самарской области. Спасти самарцев от вылета в первую лигу может только то, если какой-то клуб начнёт деградировать ещё быстрее. Я всё больше убеждаюсь в том, что РПЛ лучше сократить до 8-12 команд. Так будет лучше для футбола.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:06
Игнаш тоже не панацея...
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