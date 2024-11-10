«Крылья Советов» снова думают о назначении Игнашевича

По информации источника, руководство самарских «Крыльев Советов» вернулось к рассмотрению кандидатуры Сергея Игнашевича на пост главного тренера команды. Также в шорт-листе волжского клуба находится бывший главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов.
Сегодня «Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина проиграли ЦСКА со счетом 1:2 и продлили безвыигрышную серию до 10 матчей во всех турнирах.
Пожелаю Самаре остаться в ПЛ!!! Мне эта команда нравится и представить себе ПЛ без Крыльев- не представляется возможным. Удачи Самаре!!!
Пожелаю Самаре остаться в ПЛ!!! Мне эта команда нравится и представить себе ПЛ без Крыльев- не представляется возможным. Удачи Самаре!!!