«Рома» связалась с главным тренером сборной Турции Монтеллой

1731424862

вчера, 18:21

«Рома» связалась с главным тренером сборной Турции .

Контракт Монтеллы с Федерацией футбола Турции включает пункт о расторжении соглашения, который обяжет его выплатить штраф, соответствующий шестимесячной зарплате в размере 2,2 миллионов евро, то есть около 1,1 млн евро.



Бывший наставник «Милана» и «Фиорентины» готов применить такой пункт при условии, что «Рома» предложит ему зарплату в размере не менее 2,5 миллионов евро в год, и он не будет считаться исполняющим обязанности главного тренера.



Ожидается, что владельцы столичного клуба примут окончательное решение относительно Монтеллы до следующего матча сборной Турции в Лиге наций, запланированного на 16 ноября.