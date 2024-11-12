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«Рома» связалась с главным тренером сборной Турции Монтеллой

вчера, 18:21

«Рома» связалась с главным тренером сборной Турции Винченцо Монтеллой.

Контракт Монтеллы с Федерацией футбола Турции включает пункт о расторжении соглашения, который обяжет его выплатить штраф, соответствующий шестимесячной зарплате в размере 2,2 миллионов евро, то есть около 1,1 млн евро.

Бывший наставник «Милана» и «Фиорентины» готов применить такой пункт при условии, что «Рома» предложит ему зарплату в размере не менее 2,5 миллионов евро в год, и он не будет считаться исполняющим обязанности главного тренера.

Ожидается, что владельцы столичного клуба примут окончательное решение относительно Монтеллы до следующего матча сборной Турции в Лиге наций, запланированного на 16 ноября.

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shlomo2
shlomo2
вчера в 18:24
То Грэм претендент, теперь вот Монтелла.... нужно огласить весь список.
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