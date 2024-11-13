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Палмер: «Меня уговорили перейти в „Челси“»

вчера, 21:30

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер рассказал, что перешёл в команду потому, что хотел регулярно выступать в английской Премьер-Лиге.

Я даже не собирался ехать в «Челси». Меня уговорили. Я просто знал, что [в «Ман Сити»] не буду играть столько, сколько хотел. Даже когда я ездил в сборную Англии с младшими возрастными группами, там были игроки, которые играли в лиге каждую неделю. И ты смотришь вокруг и думаешь: «Я могу играть в лиге». Когда ты не играешь, это раздражает. Я просто хотел уйти в аренду.

В текущем сезоне Коул провёл за «Челси» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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сегодня в 02:15
Здорово что перешел
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