Палмер: «Меня уговорили перейти в „Челси“»

Полузащитник лондонского «Челси» рассказал, что перешёл в команду потому, что хотел регулярно выступать в английской Премьер-Лиге.

Я даже не собирался ехать в «Челси». Меня уговорили. Я просто знал, что [в «Ман Сити»] не буду играть столько, сколько хотел. Даже когда я ездил в сборную Англии с младшими возрастными группами, там были игроки, которые играли в лиге каждую неделю. И ты смотришь вокруг и думаешь: «Я могу играть в лиге». Когда ты не играешь, это раздражает. Я просто хотел уйти в аренду.