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Агуэро: «„Манчестер Сити“ – всегда фаворит всех турниров»

вчера, 22:55

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, почему считает «горожан» фаворитом всех турниров.

Я думаю, что «Сити» – фавориты на победу во всех турнирах... За что бы ни пришлось играть «Сити», они будут явными фаворитами. Но я думаю, все зависит от их менталитета, потому что нелегко всегда быть фаворитами. Я думаю, что «Сити» находится в нынешнем положении, потому что Гвардиола очень хорошо знает, как сохранить этот менталитет. На мой взгляд, он ключевой человек в клубе, поэтому и у игроков такой же победный менталитет... Он все время говорит: «Вперед, мы должны продолжать побеждать!» Такая жизнь рано или поздно может утомить, но он занимается этим уже несколько лет, и я думаю, что именно поэтому «Сити» – один из фаворитов: Пеп никогда не отдыхает и никогда не дает отдыха своим игрокам. Для меня это ключ к успеху любой команды. Он никогда не отдыхает, и я видел это лично. Он всегда мыслит на три матча вперед. В его уме составлен идеальный график. Однажды я задал ему вопрос о команде, с которой нам предстояло встретиться, и он сказал, что уже все спланировал. Это было за две недели до матча с этой командой.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:36
так точно !
однако, автоматических побед не бывает ...
Sкрудж
Sкрудж
вчера в 23:53
Я бы поправил - один из фаворитов . Так правильней звучит. Безусловно команда Пепа высоко котируется в любых турнирах , в которых принимает участия.
shur
shur
вчера в 23:08
Марадона: Агуэро — слабак, я даже имени его знать не хочу...!
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