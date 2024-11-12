Агуэро: «„Манчестер Сити“ – всегда фаворит всех турниров»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» рассказал, почему считает «горожан» фаворитом всех турниров.

Я думаю, что «Сити» – фавориты на победу во всех турнирах... За что бы ни пришлось играть «Сити», они будут явными фаворитами. Но я думаю, все зависит от их менталитета, потому что нелегко всегда быть фаворитами. Я думаю, что «Сити» находится в нынешнем положении, потому что Гвардиола очень хорошо знает, как сохранить этот менталитет. На мой взгляд, он ключевой человек в клубе, поэтому и у игроков такой же победный менталитет... Он все время говорит: «Вперед, мы должны продолжать побеждать!» Такая жизнь рано или поздно может утомить, но он занимается этим уже несколько лет, и я думаю, что именно поэтому «Сити» – один из фаворитов: Пеп никогда не отдыхает и никогда не дает отдыха своим игрокам. Для меня это ключ к успеху любой команды. Он никогда не отдыхает, и я видел это лично. Он всегда мыслит на три матча вперед. В его уме составлен идеальный график. Однажды я задал ему вопрос о команде, с которой нам предстояло встретиться, и он сказал, что уже все спланировал. Это было за две недели до матча с этой командой.